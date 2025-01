FICO SAZVAO HITNU SEDNICU SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST: Slovačkoj preti državni udar

PREMIJER Slovačke Robert Fico je sazvao za 23. januar hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost u vezi sa informacijama o pretnji državnog udara, prenosi portal "Denik N".

Foto Tanjug/AP/Denes Erdos

On je rekao da u toj zemlji deluje grupa stranih eksperata čiji je cilj da sruše aktuelnu vlast.

-Model koji se priprema veoma je jednostavan i isproban u mnogim zemljama. Mogu da potvrdim da u Slovačkoj postoji grupa eksperata, koja je učestvovala u događajima u Gruziji i koja je aktivno učestvovala u Majdanu u Ukrajini. Ta grupa se finansira iz različitih izvora, rekao je Fico na konferenciji za medije.

On je saopštio da tokom običnih antivladinih protesta mogu biti izvedeni pokušaji upada u zgrade Vlade ili pokušaji njihovog zauzimanja u cilju ometanja rada državnih organa, prenosi "Sputnjik".

-Cilj će biti pad Vlade, rekao je Fico.

Fico se sastao i sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem i šefom Slovačke informativne službe (SIS) Pavlom Gašparom i predstavnicima drugih državnih snaga povodom izveštaja SIS-a u kome je navedeno da ta služba ima informacije o organizovanom stranom uticaju kako bi se destabilizovala Slovačka.

-U normalnoj demokratskoj državi pod vladavinom prava, snage bezbednosti će intervenisati jer je to kršenje zakona, čak u nekim slučajevima i kršenje krivičnog zakona, rekao je on povodom protesta opozicije i dodao da će se "sve televizije sveta" okupiti i stvoriti sliku o tome kako policija interveniše, kao i da će da dođe do masovnih protesta i preuzimanja vlasti u zemlji.

Fico je istakao da poštuje prava građana koji mogu da se okupljaju, ali da država ne može da toleriše kršenje zakona.

Prema njegovim rečima, na sednici nacionalnog Saveta bezbednosti će se razgovarati o preventivnim merama kako bi se sprečila eskalacija.

Opozicija je izveštaj SIS nazvala apsurdnim, a navode iz izveštaja negirali su i organizatori protesta.

Slovački premijer je i juče nakon razgovora sa mađarskim kolegom Viktorom Orbanom rekao da se opozicija sprema da organizuje Majdan u Slovačkoj.

Prethodno je slovačka obaveštajna agencije SIS objavila da ima informacije o operaciji destabilizacije zemlje, ali da ne može da saopšti konkretne podatke zbog njihovog "sadržaja i tajnosti".

Opozicija ponovo traži glasanje o nepoverenju Ficovoj vladi

Nakon što su juče predstavnici slovačkih opozicionih partija, zbog rasprave zatvorene za javnost, povukli predlog i napustili sednicu, opozicija je danas podnela novi predlog za sazivanje sednice o izglasavanje nepoverenja vladi Roberta Fica, a on im je poručio da "idu do đavola" sa tim predlogom.

Slovački premijer je naglasio da je glasanje bilo juče i da su tada trebali da budu i parlamentu i da glasaju.

(rt.rs)

