"SOROŠ JE IZGUBIO BITKU U AMERICI" Orban: Tramp je oslobodio zemlju od uticaja globalističkog mogula

DONALD Tramp je oslobodio zemlju od uticaja globalističkog mogula, primoravši ga da se povuče u Evropu, rekao je mađarski premijer.

Foto: Profimedia/Luka Dakskobler/SOPA Images

Izborna pobeda novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa bila je veliki poraz za aktivistu milijardera Džordža Soroša i njegove saveznike u Demokratskoj stranci, koji su nastojali da Ameriku gurnu u „rodno ludilo“, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

Govoreći u petak u intervjuu za državni radio Košut, Orban je optužio 94-godišnjeg filantropa, rođenog u Mađarskoj, da održava „veliku mrežu“ isprepletenu sa Demokratskom strankom, tvrdeći da su njihovi napori usredsređeni na nametanje globalističkih ideologija u pokušaju radi unapređenja svojih ekonomskih interesa.



- Oni veruju da je njihova dužnost... da poprave čovečanstvo. Drugim rečima, da nametnu državama ono što smatraju ispravnim - rekao je on i dodao da „migracioni haos“ često prati te napore.

Prema Orbanu, demokratska dominacija je takođe dovela do nekontrolisanog širenja vouk politike.

- Evo dolaze američke demokrate, jer će tada biti Parada ponosa, duginih zastava i pitanja transrodnih osoba - rekao je on.



Prema Orbanu, Trampova pobeda je dovela do značajnog pomaka u ovom pogledu.

- Džordž Soroš je izgubio bitku u Americi. Mogao bih da kažem da je Ameriku oslobodio Donald Tramp - rekao je premijer, sugerišući da su saveznici tajkuna bili primorani da se povuku nazad u Brisel.

- Mi, Evropljani, sada moramo da se suočimo sa veoma teškim periodom dok se učvršćuju u Briselu… treba ih istisnuti iz Brisela - rekao je on.

Orban je takođe izrazio ogorčenje zbog činjenice da se Soroševa mreža finansira iz budžeta EU.

- Ne možemo to da tolerišemo, to je i naš novac... Najveći korupcionaški skandal u politici je to što je Brisel u džepu Džordža Soroša - naveo je on.



Orban je dugo kritikovao Soroša i njegove Fondacije za otvoreno društvo (OSF), optužujući ih da finansiraju promigracione politike, potkopavaju tradicionalne porodične vrednosti i promovišu globalističku agendu.

Kritičari Soroša su ga takođe optužili da je podsticao nekoliko takozvanih „revolucija u boji“ i imao finansijske veze sa stotinama medija, koje ga štite od bilo kakve reakcije, oblikuju javno mnjenje i promovišu ono što je Orban nazvao „LGBT fanatizmom“.

OSF, međutim, insistira da je njegova jedina misija da podrži ljudska prava i demokratiju širom sveta.

(RT)

BONUS VIDEO:

VIDEO KAO DOKAZ: Simbol cvene ruke je simbol Džordža Soroša