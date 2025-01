TURSKA je i dalje zainteresovana da bude posrednik u budućim pregovorima Ukrajine i Rusije, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Hakan Fidan.

Foto: Piksabej

- Turska podržava sve inicijative koje su usmerene ka postizanju pravednog i dugotrajnog mira. Želim ponovo da naglasim, sve te inicijative treba da uključe učešće obe strane. Kao i do sada, mi smo spremni da preuzmemo ulogu posrednika kad se za to stvore svi neophodni uslovi - rekao je on.

Prethodno je o inicijativi Turske da bude posrednik u pregovorima Rusije i Ukrajine saopštio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin je još u junu prošle godine saopštio uslove Rusije za obustavu borbenih dejstava na ukrajinskoj teritoriji.

Kako je rekao, Moskva će momentalno obustaviti ratna dejstva i započeti pregovore ukoliko ukrajinska vojska napusti teritoriju novih ruskih regiona, a Kijev zvanično saopštio da neće ulaziti u NATO i započne proces demilitarizacije i denacifikacije zemlje.

(Sputnjik)

