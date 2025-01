MOSKVA upozorava da ni Ukrajina ni Velika Britanija nemaju šta da traže u Azovskom moru. Rusija će odlučno sprečavati bilo kakve pretenzije na to more, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, komentarišući to što su Kijev i London potpisali Sporazum o stogodišnjem partnerstvu.

Foto: Profimedia

Ukrajina i Britanija su se dogovorile da uspostave partnerstvo u sferi pomorske bezbednosti, što podrazumeva jačanje bezbednosti Baltičkog, Crnog i Azovskog mora, navela je Zaharova.

Iza toga se krije davnašnja želja Londona da se učvrsti u pomenutim morima, a posebno u Azovsko-crnomorskom basenu. Kijevu je, bez obzira na sve geopolitičke pretenzije, pripala sporedna, pomoćna uloga, ističe se u komentaru Zaharove objavljenom na sajtu Ministarstva.

- Htela bih da upozorim one sa velikom maštom u Kijevu i Dauning stritu da nema mesta saradnji Ukrajine i Velike Britanije u Azovskom moru. Posle ujedinjenja DNR, Zaporoške i Hersonske oblasti sa Rusijom u septembru 2022. Azovsko more je postalo unutrašnje more RF. Bilo kakve pretenzije na njega predstavljaju grubo mešanje u unutrašnja pitanja naše zemlje i na njih će se odlučno reagovati - poručila je Zaharova.

Sporazum su u Kijevu potpisali britanski premijer Kir Starmer i ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, radi produbljivanja bezbednosnih veza i jačanja odnosa, a taj ugovor o „stogodišnjem partnerstvu“ pokriva više oblasti uključujući odbranu, nauku, energetiku i trgovinu.

(Sputnjik)