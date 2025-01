MINISTARKA spoljnih poslova Nemačke Analena Berbok kritikovala je sopstvenu vladu zbog neodlučnosti u pogledu pomoći Ukrajini, ukazujući na duboke podele unutar prelazne vlade i rastuće nesuglasice među glavnim političkim partijama usred uzavrele izborne kampanje.

- Nemačka u celini se trenutno ne posmatra kao pokretačka snaga za mirovnu politiku u Evropi i iskreno, to me boli - rekla je Berbokova za "Politiko", zaboravljajući da objasni kako se to naoružavanjem nekoga borite za mir.

- Čak i sada, tokom predizborne kampanje, neki daju prioritet nacionalnoj perspektivi, ili kako brzo dobiti nekoliko glasova na parlamentarnim izborima umesto da preuzimaju stvarnu odgovornost za obezbeđivanje mira i slobode u Evropi - dodala je.

Njena kritika dolazi u trenutku kada je nemački kancelar Olaf Šolc iz SPD-a uslovio novu pomoć Ukrajini ublažavanjem fiskalnih ograničenja u zemlji.

On je rekao da će pristati na novi paket pomoći Ukrajini od tri milijarde evra za koje se zalaže Berbokova i drugi u Berlinu, ako se to ne plati novim zaduživanjem.

Pošto su ostale partije uglavnom protiv novih dugova za finansiranje nove pomoći, paket pomoći Kijevu će verovatno završiti u ćorsokaku.

Berbokova tvrdi kako će nemačka vlada zbog toga izgubiti poverenje svojih evropskih saveznika.

- To poverenje ne sme ponovo da bude narušeno oklevanjem, zbog čega bi druge zemlje mogle da se zabrinu da Nemačka neće stati uz njih - kaže ona.

- Kao što Severni tok 2 nikada nije bio isključivo ekonomski projekat uprkos tome u šta su CDU i SPD dugo hteli da veruju, takođe nije slučajnost da se pomorski kablovi za prenos podataka u Baltičkom moru stalno oštećuju - rekla je ona.

Kako je izjavila, sarađivaće sa novom američkom administracijom gde god je to moguće jer SAD ostaju jedan od najbližih partnera Evrope i Nemačke.

Prema njenim rečima, Evropa bi čak mogla da profitira od Trampove nepredvidljivosti, uključujući i njegovu nedavnu izjavu da ne isključuje mogućnost upotrebe vojne sile za preuzimanje Panamskog kanala i Grenlanda.

- Upravo sam se vratila sa konferencije u Rijadu, Saudijska Arabija. I tamo su teme poput Grenlanda i Panamskog kanala bile centralna pitanja čak i među našim arapskim partnerima. Možete da osetite koliko se ove tvrdnje mnogima čine apsurdnim, a upravo ta apsurdnost gura aktere poput arapskih nacija još bliže Evropi - rekla je ona.

