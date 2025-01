ZELENSKI PORUČUJE: Evropa bez Ukrajine nema šanse protiv Rusije

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski upozorio je danas Evropu da bez Ukrajine "nema šanse" protiv Rusije.

AP Photo/Denes Erdos

On je dodao da je pobeda Ukrajine od vitalnog značaja da bi se zaustavio Kremlj pre nego što izvrši invaziju na ostatak Evrope.

- Evropa bez ukrajinske armije neće moći da izađe na kraj sa ruskom vojskom zato što je ona brojčano nadmoćnija. Rusija ima više oružja, više ljudi i surovija je od Evropljana - rekao je Zelenski za poljski medij Onet.

On je dodao da bez ukrajinskih snaga Evropa nema šanse, a ruski predsednik Putin to zna i govori o tome u svojim krugovima, preneo je Politiko.

- Zato, ako se Ukrajina ne bude odbranila, on će brzo krenuti napred, to je činjenica. Apsolutno sam uveren u to - poručio je Zelenski.

Kijev ima skoro million vojnika, rekao je ukrajinski predsednik ranije ovog meseca, što je daleko najbrojnija vojska u Evropi, osim ruske.

Zelenski je kazao da ukrajinski saveznici na Zapadu ne uviđaju veličinu ekspanzionističkih ambicija ruskog predsednika, što su nordijske i baltičke zemlje, Poljska i Rumunija odavno prihvatile.

- Zapad ne želi da prizna jedinu istinu o Rusima, a to je da će oni ići dalje. U toj činjenici su sadržani odgovori na sva pitanja. Zašto ne ojačati Ukrajinu što je više moguće, povećati njenu domaću proizvodnju za oružane snage - dodao je on.

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku dok se novoizabrani američki predsednik Donald Tramp priprema da preuzme funkciju 20. januara, a on je u više navrata pretio da će znatno smanjiti pomoć Ukrajini, i brzo okončati rat.

(Tanjug)

