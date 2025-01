BAJDEN UPOZORIO: Raste "oligarhija" ekstremnog bogatstva

U SVOM oproštajnom obraćanju, odlazeći američki predsednik je povukao paralele sa upozorenjem predsednika Ajzenhauera o „vojno-industrijskom kompleksu“

Foto: Printskrin Youtube

Američki predsednik Džo Bajden upozorio je Amerikance na rastući uticaj „oligarhije“ ultra-bogatih pojedinaca i rastućeg „tehnološko-industrijskog kompleksa“, tvrdeći da te snage predstavljaju egzistencijalnu pretnju demokratiji.

Bajden je izrekao upozorenje tokom svog oproštajnog obraćanja iz Ovalne kancelarije u sredu, naglašavajući potrebu zaštite osnovnih prava i sloboda od diktata bogatstva i moći.



- U Americi se formira oligarhija ekstremnog bogatstva, moći i uticaja koji bukvalno ugrožavaju čitavu našu demokratiju, naša osnovna prava i slobode i poštenu šansu da svi napreduju - naveo je on.

Iako se Bajden uzdržao od imenovanja konkretnih pojedinaca, kao što su novoizabrani predsednik Donald Tramp ili tehnološki moguli Ilon Mask i Mark Zakerberg, on je istakao rizike konsolidacije političke i tehnološke moći.

Praveći paralelu sa upozorenjem predsednika Dvajta D. Ajzenhauera iz 1961. o vojno-industrijskom kompleksu, Bajden je upozorio na moderan „tehnološko-industrijski kompleks“ koji bi mogao da ugrozi zemlju.





- Šest decenija kasnije, podjednako sam zabrinut zbog potencijalnog uspona tehnološko-industrijskog kompleksa. To bi moglo predstavljati stvarnu opasnost i za našu zemlju - rekao je Bajden.

Predsednik je takođe tvrdio da demokratske institucije u Sjedinjenim Državama budu narušene zbog nedovoljnog „proveravanja činjenica“ i širenja „dezinformacija“ i „lažnih informacija“.



- Amerikanci su zatrpani pod lavinom dezinformacija i lažnih informacija, što omogućava zloupotrebu moći. Slobodna štampa se raspada. Društveni mediji odustaju od provere činjenica. Istina je ugušena lažima izrečenim za vlast i zaradu - naveo je on.

- Moramo smatrati društvene platforme odgovornim da zaštitimo našu decu, naše porodice i samu našu demokratiju od zloupotrebe moći - dodao je on.



82-godišnji predsednik, koji je više od polovine svog života proveo u politici, takođe je pozvao na političku etiku, reforme finansiranja kampanja i druge političke „zaštitne mere“ kako bi zaštitili Amerikance od zloupotrebe moći od strane političara koji će doći posle njega.

- Moramo da izvučemo crni novac – to je ono skriveno finansiranje iza previše doprinosa za kampanju – iz naše politike - rekao je Bajden.

- Moramo da zabranimo članovima Kongresa da trguju akcijama dok su u Kongresu - dodao je predsednik.



- Moramo da izmenimo ustav da jasno stavimo do znanja da nijedan predsednik... nije imun na zločine koje on ili ona počini dok je na funkciji - dodao je on, istovremeno pozivajući na reforme Vrhovnog suda.

Razmišljajući o dostignućima svoje administracije, Bajden je ukazao na ekonomski oporavak nakon pandemije, otvaranje novih radnih mesta i ulaganja u infrastrukturu i politiku zaštite životne sredine. On je, međutim, priznao da puna korist od ovih napora možda neće biti odmah očigledna.

- Biće potrebno vreme da osetimo pun uticaj onoga što smo zajedno uradili. Ali seme je zasađeno i ono će rasti i cvetati decenijama koje dolaze - rekao je Bajden dok se pripremao da Trampu preda predsedničku funkciju 20. januara.

(RT)

