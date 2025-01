„UKRAJINA NEĆE OBNOVITI TRANZIT“: Vašington želi da EU u potpunosti odustane od ruskog gasa

SAD se zalažu za to da EU u potpunosti odustane od uvoza ruskog gasa, uprkos nastojanju niza zemlja da održe isporuke, izjavio je pomoćnik državnog sekretara SAD za energetske resurse Džefri Pajet.

Foto: NIS

-Slovačka, Mađarska, Austrija – to su u suštini zemlje o kojima govorite. Mislim da je to na kraju krajeva stvar Brisela. U Briselu je jasno doneta odluka da se (isporuka gase iz Rusije) svede na nulu do 2027. godine. Sjedinjene Američke Države odlučno podržavaju taj cilj, rekao je Pajet, komentarišući želju jednog broja evropskih zemalja da održe isporuke ruskog gasa uprkos zahtevu Brisela da odustanu od toga.

Takođe, on smatra da Ukrajina nikada neće obnoviti tranzit ruskog gasa preko svoje teritorije.

-Siguran sam da nema puta nazad, kazao je Pajet.

On tvrdi da Evropa „prestaje da bude zavisna“ od ruske energetike, što dovodi do „dramatičnog rasta“ industrije tečnog prirodnog gasa u SAD.

Podsetimo, kompanija „Gasprom“ ostala je bez tehničke i pravne mogućnosti da isporučuje gas za tranzit preko Ukrajine. Istekom ugovora sa kompanijom „Naftogas Ukrajine“ ruski gas se ne isporučuje preko te teritorije od 1. januara, saopštila je ranije ruska kompanija.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PIJAN VOZIO 200 NA SAT PO SURČINU: Presretači zaustavili džip kanadskih tablica