DOLAZE DANI TRAMPOVE GRMLJAVINE! Uoči inauguracije bivši savetnik novog predsednika najavljuje intenzivan period

Izneo je i očekivanja da će nova Bela kuća izgledati mnogo drugačije od otvorenih borbi koje su obeležile Trampovu prvu administraciju.

Benon, koji je u oktobru pušten iz četvoromesečnog zatvora, jer se protivio sudskom pozivu u istrazi Kongresa o upadu na Kapitol u januaru 2021, za "Politiko" je ocenio da će prvi dani Trampovog drugog mandata biti obeleženi brzim potvrdama kabineta i nizom promišljenih izvršnih radnji.

- Mislim da će ovi dani grmljavine koji počinju sledeće nedelje biti neverovatno intenzivni - istakao je on.

Trampov bivši savetnik je odgovarajući na pitanje o američkom milijarderu i bliskom savezniku novoizabranog predsednika Ilonu Masku poručio da on ima ograničen uticaj, ali da "zaslužuje mesto za stolom", jer je donirao stotine miliona dolara za kampanju. Predviđa da sledi intenzivan period i za Republikansku stranku, napomenuvši da je diskusija o najboljoj strategiji pomirenja za nastavak Trampove zakonodavne agende trenutno najvažnija borba.

Istakao je i da zna da "car granica" Tom Homan i Trampov zamenik šefa za politiku Stiven Miler pripremaju niz akcija za suzbijanje ilegalne imigracije. On je, takođe, pozvao na privremeni moratorijum za svu imigraciju u zemlju, dok nova administracija rešava politička rešenja.

Pezeškijan: Nismo planirali atentat

PREDSEDNIK Irana Masud Pezeškijan izjavio je da ta zemlja nikada nije planirala da ubije Trampa. On je negirao tvrdnje Trampa i američkog Ministarstva pravde tokom predizborne kampanje da postoji zavera iranske elite. - Nikad nismo pokušali da to učinimo i nikada nećemo. Ovo je još jedna od onih šema koje Izrael i druge zemlje osmišljavaju da promovišu iranofobiju. Iran nikada nije pokušao niti planira bilo koga da ubije - zaključio je on.