OGLASIO SE TRAMP: Postizanje dogovora veoma blizu

NOVOIZABRANI predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je veoma blizu postizanje dogovora o oslobađanju talaca koje drži palestinska militantna grupa Hamas u Pojasu Gaze.

Foto: Profimedia

Tramp je rekao za mrežu Njuzmaks da će dogovor možda biti postignut do kraja sedmice.

- Veoma smo blizu da to uradimo. Moraju to da urade. Ako to ne urade, tamo će biti mnogo problema - mnogo nevolja kakve nikada ranije nisu videli. Oni će to uraditi - naveo je Tramp.

On je izrazio žaljenje zbog toga što veliki broj talaca više nije živ zbog teških uslova u kojima ih je Hamas držao.

Izrael veruje da je otprilike polovina od 98 talaca u Pojasu Gaze još živa.

(Tanjug)