PAKAO U HOLIVUDU PODMETNUT? Uhapšen muškarac zbog sumnje da je potpirio vatru, građani se vraćaju do izgorelih domova

NIŠTA nije ostalo, sve je nestalo. Ovu rečenicu juče su u talasima izgovarali stanovnici Los Anđelesa ispred izgorelih domova, pošto su stravični požari opustošili čitava naselja u filmskoj meki.

Tanjug

Ako su tokom evakuacije gajili nadu da će ih po povratku sačekati kuće u komadu, ona se raspršila kao mehur od sapunice, jer je većina građevina sravnjena do temelja. Vlasti u Los Anđelesu objavile su da je uništeno više od 10.000 naselja i 142 kilometra kvadratna zemljišta, te da je najmanje 10 ljudi nastradalo, a da se strahuje da bi ovaj broj mogao da bude mnogo veći.

U međuvremenu, vatrogasci nastavljaju da se bore sa još pet aktivnih stihija u okruzima Los Anđelesa, Palisejds, Iton, Kenet, Sanset i Herst. Organi reda uhapsili su muškarca zbog sumnje da je podmetnuo poslednji požar. Šefica vatrogasne službe Los Anđelesa Kristin Krouli istakla je na konferenciji za medije da će jak vetar nastaviti da spasiocima otežava gašenje.

- Nismo van opasnosti. I dalje se mogu videti aktivni požari koji gore uz intenzivan vetar. Uveravam vas da vatrogasci i sve nadležne službe ostaju fokusirane na zaštitu života i imovine - istakla je ona.

Lokalni šerif Robert Luna izjavio je da je u okrugu Los Anđeles još 179.783 stanovnika pod naredbom za evakuaciju. Najveći požar u Pacifik Palisejdsu, elitnom predgrađu Los Anđelesa, u četvrtak uveče bio je ugašen šest odsto, prema Kalifornijskom odeljenju za šumarstvo i zaštitu od požara. Širom južne Kalifornije i dalje je na snazi crveno upozorenje, koje ukazuje na kritične uslove zbog požara.

Zvaničnici iz vatrogasne službe su juče negirali navode da su požari namerno podmetnuti:

- Trenutno nema dokaza za tako nešto. Istrage tek počinju.

U međuvremenu, policija je privela 20 ljudi zbog pljački u okruzima Los Anđelesa. Na meti pljačkaša našli su se domovi koje su žitelji Los Anđelesa napustili bežeći od vatrene stihije. Zbog vanredne situacije, ali i krađa, u gradu je uveden policijski čas od 18 do šest sati ujutru, koji će biti na snazi sve dok vlasti ne ukinu naredbu. U ovom periodu građanima je zabranjen pristup javnim mestima u zonama evakuacije, osim ljudima koji rade na gašenju požara ili traže medicinsku pomoć. Svako ko bude kršio policijski čas mogao bi da se suoči sa kaznom do 1.000 dolara ili zatvorom do šest meseci.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom izjavio je da se neće tolerisati pljačke u oblasti Los Anđelesa gde besne požari. On je, istovremeno, kao pomoć, naredio raspoređivanje Nacionalne garde Kalifornije.

Hari i Megan donirali odeću BRITANSKI princ Hari i njegova supruga Megan Markl juče su pozvali sve koji mogu da pomognu žrtvama požara u Los Anđelesu. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, koji žive u blizini Grada anđela, donirali su odeću, dečje stvari i druge osnovne potrepštine ljudima koji su pogođeni vatrenim stihijama. Oni su, takođe, navodno ugostili prijatelje koji su bili primorani da se evakuišu u njihovoj kući u Montesitu, u Kaliforniji. "Ako prijatelj, voljena osoba ili kućni ljubimac moraju da se evakuišu, a vi ste u mogućnosti da im ponudite sigurno utočište u svom domu, molimo vas to učinite", poručili su Hari i Megan na svojoj veb-stranici. Oni su pozvali zajednicu da provere da li je komšijama sa invaliditetom ili starijim osobama potrebna pomoć pri evakuaciji.

- Stotine pripadnika Nacionalne garde biće poslato radi jačanja kapaciteta lokalnih organa za sprovođenje zakona i stacionirano na kontrolnim tačkama saobraćaja kako bi se osigurala bezbednost - navodi se u saopštenju Njusomove kancelarije.

Dodaje se da će se raspoređivanjem Nacionalne garde povećati broj pripadnika bezbednosnih snaga na terenu na 8.000, uključujući vatrogasce.

I gradonačelnica Los Anđelesa Karen Bas je izjavila da će postojati nulta tolerancija prema svakome ko se usudi da uđe u napuštene kuće i opljačka tuđu imovinu.

Odlazeći predsednik SAD Džozef Bajden izjavio je da će američka vlada u potpunosti pokriti troškove sanacije posledica šumskih požara.

- Objavljujem da će federalna vlada pokriti 100 odsto troškova tokom 180 dana - saopštio je Bajden.

On je napomenuo da će novac biti iskorišćen da se uklone ruševine i ostaci nakon požara, da se izgrade privremena skloništa, plate ljudi koji rade na tome, kao i da se preduzmu sve neophodne mere za zaštitu života i imovine. Istakao je i da je ova odluka usledila pošto je guverner Kalifornije Gevin Njusom od njega tražio da finansira 90 odsto troškova sanacije.

Od izgorelih vila juče su se opraštali i holivudski glumci. Glumac i reditelj Mel Gibson izjavio je da je njegov dom u kojem stanuje više od jedne decenije izgoreo u Los Anđelesu dok je snimao podkast sa Džoom Roganom.

- Vratio sam se i zatekao svoj dom koji je bio u potpunosti izgoreo. Gubitak je emotivan i razarajući, ali je moja porodica srećna i zdrava i van svake opasnosti - izjavio je on za lokalne medije, istovremeno izrazivši frustraciju zbog odgovora nadležnih na požare.

Glumica Džejmi Li Kertis najavila je da će njena porodica donirati milion dolara za pomoć pogođenima. Dobitnica Oskara je na "Instagramu" navela da su ona i njen suprug, glumac i režiser Kristofer Gest, zajedno sa svojom decom, osnovali fond za podršku "našem velikom gradu i državi i velikim ljudima koji tamo žive". Njena objava je sadržala i fotografiju dima koji kulja iznad čuvenog pristaništa Santa Monike.

Šteta 150.000 milijardi dolara PREMA poslednjim procenama, materijalna šteta u Los Anđelesu posle razornih šumskih požara mogla bi da iznosi čak 150 milijardi dolara. Požar je zahvatio oblasti u kojima se nalaze neke od najskupljih nekretnina u SAD. Vatrogasna služba je saopštila da je više od 5.300 nekretnina uništeno u Pacifik Palisejdsu, elitnom predgrađu popularnog kalifornijskog grada, dok je između 4.000 i 5.000 objekata oštećeno ili uništeno u požaru u Itonu. Analitičari kompanije "Morningstar" i banke JP Morgan predviđaju da će osiguranje platiti gubitke od više od osam milijardi dolara.

- Moja zajednica, a možda i moj dom gori - navela je Kertisova.

Američka pevačica i naslednica svetskog lanca hotela Paris Hilton podelila je snimak svoje uništene kuće u šumskom požaru u Los Anđelesu, rekavši da je njen "bol zaista neopisiv".

- Srce mi se razbilo na milion komada. Ova kuća nije bila samo mesto za život, to je bilo mesto gde smo sanjali, smejali se i stvarali najlepše uspomene kao porodica. Videti kako se pretvara u pepeo... to je neopisivo bolno - navela je ona na "Instagramu", uz snimak spaljene kuće.