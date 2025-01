KELOG O UKRAJINI: Nadam se rešenju u prvih 100 dana Trampove administracije

SPECIJALNI izaslanik SAD za Ukrajinu, Kit Kelog, rekao je da ima za cilj da pronađe rešenje za okončanje rata, što planira da uradi u prvih 100 dana administracije novoizabranog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Printscreen/Jutjub

On se složio sa Trampovim kritikama odlazećeg predsednika Džoa Bajdena zbog toga što od početka rata u Ukrajini u februaru 2022, nikada nije obavio razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- To je jedna stvar koju predsednik (Tramp) radi - mnogo razgovara sa protivnicima i saveznicima. I zna da je to teško, ali zna da treba razgovarati sa ljudima i to će on da uradi - naglasio je Kelog za Foks njuz.

On je pojasnio da će američki zvaničnici stvoriti ''neophodne uslove“ da Tramp razgovara i sa Putinom i sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim.

- Mislim da će doći do rešenja u bliskoj budućnosti. Kada kažem kratkoročno, želeo bih da postavim cilj na ličnom planu, na profesionalnom planu, rekao bih 100 dana - rekao je Kelog.

On je objasnio da je okončanje rata Rusije protiv Ukrajine važno za nacionalnu bezbednost SAD i da je deo američkih interesa.

Tramp je prethodno izjavio da još uvek nije ugovoren razgovor sa Putinom, ali da će se dogoditi nakon njegove inauguracije u Vašingtonu 20. januara.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje