TRAMP ĆE SPASITI UKRAJINU: Kit Kelog - Bajdenova najveća greška je što nije razgovarao sa Putinom

ODLUKA odlazećeg američkog lidera Džozefa Bajdena da ne razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom je najveća greška aktuelnog predsednika SAD, izjavio je specijalni izaslanik za Ukrajinu u administraciji novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa Kit Kelog.

-Imam u vidu da nije razgovarao sa njim više od dve godine. Predsednik razgovara kako sa protivnicima, tako i sa saveznicima i on zna da to nije lako, ali u stvari razume da je potrebno pričati sa ljudima kako bi se postigao konačan rezultat i upravo to on i planira da uradi, ocenio je Kelog u intervjuu TV „Foks njuz“.

Izaslanik je izrazio uverenost da će nova administracija uspeti da stvori uslove pod kojima će Tramp moći da razgovara sa Putinom i šefom ukrajinskog režima Vladimirom Zelenskim.

-Tramp ne namerava da pravi ustupke Putinu ili Rusima po pitanju rešavanja ukrajinskog sukoba, njegov zadatak je da spasi Ukrajinu i sačuva njen suverenitet, konstatovao je zvaničnik.

Kelog je dodao da Tramp želi da okonča sukob u Ukrajini „što je moguće pre“ pod pravednim i poštenim uslovima.

-Smatram da bi on to mogao da uradi u najskorije vreme. Stvarno verujem da je sposoban da dođe do tačke gde se ovaj rat zaista završava, istakao je on.

Kelog je naglasio da je okončanje sukoba u Ukrajini važno za nacionalnu bezbednost SAD, Evrope i celog sveta.

Podsetimo, Tramp je još tokom predizborne kampanje kao jedan od prioriteta postavio rešavanje ukrajinske krize.

