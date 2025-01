MIGRANTI ĆE PREPLAVITI EVROPU: Olako shvatana upozorenja Žan-Mari le Pena

Žan Mari le Pen se oštro protivio prilivu migranata. U više intervjua koje je dao za "Novosti" pre nekoliko godina isticao je da Evropi "nije kovid smrtonosna pretnja, već da je ono što bi moglo da izazove kraj naše civilizacije nekontrolisani migrantski talas."

Isticao je da su migranti odgovorni za demografsku eksploziju o kojoj malo ko vodi računa. Podsećao je da je svetska populacija za pedeset godina porasla sa dve milijarde, na blizu osam milijardi stanovnika, što, po njemu, stvara veoma silovite društvene i ekonomske tenzije koje se ogledaju u građanskom nasilju.

Kakav je stav imao prema migrantima, istakao je i u decembru 2018, kada je Šerif Šekat, terorista iz Strazbura, ubio petoro ljudi. Naveo je da je njegov otac ušao ilegalno u Francusku, da ima dvanaestoro dece i da je primao 5.400 evra različite socijalne pomoći, što mu je, kako je isticao za naš list, omogućilo da živi bez rada, dok je njegov sin imao 27 presuda i na kraju izazvao pokolj. Smatrao je zbog toga da su francuske vlasti mnogo popustljive.

Politiku masivne imigracije iz trećeg sveta Le Pen je osuđivao dugih četrdeset godina.

- Postoji veliki demografski problem, čije ste i vi žrtve, na Kosovu. Teško je odupreti se većinskom stanovništvu koje je neprijateljski raspoloženo i koje na kraju zameni vaše stanovništvo – isticao je.

Naglašavao je da su sve evropske zemlje zapljusnute silovitim migrantskim talasom i predviđao da će se upozorenje koje upućuje poslednjih nekoliko decenija potvrditi u godinama koje dolaze.

- Nijedna zemlja, uključujući i istočnu Evropu, ni Srbija, prema kojoj gajim naročita osećanja, nije u zaklonu – govorio je.

Smatrao je da je sada možda i previše kasno da se taj proces osujeti, ističući da evropske vlade nisu primetile, ili nisu želele da primete da nisu bile u stanju da preduzmu drastične mere, ne samo da odbrane kontinent, već i da podignu vitalnost naroda, zbog čega postaje jasno da će Evropa zbog toga "biti preplavljena".

Naglašavao je da takav stav nije pesimizam, već realnost. Da bi se tome eventualno stalo na put, zagovarao je izmenu "zastarelih zakona" iz vremena kada nije bilo demografskih problema i prilagođavanje vremenu i situaciji u kojoj se Evropa nalazi, a to su "demografska eksplozija Trećeg sveta, dok evropski kontinent, nasuprot tome, prolazi kroz krizu nataliteta".

Otvoreno je isticao da je evroskeptik. Nije verovao u kapacitete Evrope da se konstituiše u autonomnu naciju.

- Zbog toga verujem u svoju dragu otadžbinu i tesnu saradnju evropskih država. Za to postoji ne samo zajednički interes, već i istovetna civilizacija i duh. Zato moramo da sarađujemo, da bismo pokušali da se borimo protiv naših neprijatelja, odakle god oni dolazili. Ali, uopšte ne verujem u to da bi nam ujedinjenje u federalnu državu dalo dodatnu snagu – govorio nam je Le Pen.

Uzdao se u porast nacionalnih snaga, kao što je to slučaj u Mađarskoj, Austriji, Italiji, Poljskoj… Ipak, naglašavao je da to nisu vodeće zemlje EU i da bi, tek kada bi se to dogodilo u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji ili Engleskoj, sve bilo drugačije.

Naglašavao je da je "EU nesposobna i nemoćna".

- A šta može da bude gore za neku vlast od toga da bude nemoćna? – postavljao je pitanje.

Zagovarao je da se protiv sistema koji je možda odlučio o brisanju evropskog kontinenta i civilizacije u korist nekog univerzalnog "melting pota", treba boriti svim raspoloživim sredstvima.

- Ako Angela Merkel želi da zamenjuje Nemce Turcima, to će sigurno imati posledice po sve nas – upozoravao je.

Stav mu je bio da EU u svom budžetu ne odvaja novac za migracije, nego za migrante, kao i da niko nema hrabrosti da to kaže, jer "dvoličnost nameće obavezu da se ne bude otvoren prema migraciji."

Smatrao je i da će liberalni kapitalizam, ukoliko ne bude uspeo da bude efikasniji prema pitanjima bezbednosti, standarda života i nacionalnog digniteta, biti odbačen, kao što su i drugi sistemi bili odbačeni tokom vekova.