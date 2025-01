KOSOVO JE SRCE SRBIJE: Kako je Žan-Mari le Pen branio naš teritorijalni integritet

Žan-Mari le Pen, osnivač stranke "Nacionalni front", koji je preminuo u utorak u Parizu, oštro se protivio jednostranoj nezavisnosti tzv. Kosova. Isticao je da nije isključeno da to stvori i izvestan presedan u svetu.

Foto: Goran Čvorović

- To mora da se spreči. Svima bi donelo nevolje. Gde, uostalom, prestaje istina o nezavisnosti? Ako neki region želi nezavisnost, zašto određeni deo tog regiona ne bi želeo to isto? To je usitnjavanje bez kraja – govorio je Le Pen, insistirajući na tome da su Kosovo i Metohija istorijski srpski region.

Isticao je da će uvek postojati rizik od dezintegracija, ali da je on za celovitu Španiju, Srbiju ili Francusku. Naglašavao je da postojeće nacije moraju da pokušaju da se održe u svom integritetu. Kazao je da pritom nije dovoljno samo znati braniti se, već i stvoriti uslove za snagu nacije. A prvi uslov za to je, kako je naglašavao, imati dinamičan narod i pozitivan natalitetet.

Pitali smo ga i da li je moguće da jednoga dana neki francuski region doživi sudbinu Kosova, a on podsetio na to da je pisac Mišel Uelbek napisao knjigu "Pokoravanje" u kojoj je predsednik Francuske – musliman. Rekao je da odavno uzalud upozorava svoje sunarodnike na tu opasnost. Prenaseljenost trećeg sveta, govorio je, stvara uslove rastuće bede i, kao posledicu, želju da se to mesto napusti. Za to vreme, Evropa je, od Vladivostoka do Gibraltara, u inferiornoj poziciji. Njena populacija stari i malobrojna je. Pritisak će, naglašavao je, biti sve veći.

- Razumem da ljudi, koji su nesrećni u svojoj zemlji žele da dođu u moju, ali moja uloga nije da pomognem čovečanstvu, nego Francuzima. Ako ne postoji jaka volja otpora i odbacivanja masovne imigracije, i snažna želja za odbranom autohtone nacije, osuđeni smo na to da budemo preplavljeni – isticao je.

Predviđao je da bi to "osvajanje" Francuske moglo da započne u predgrađima velikih gradova gde su se, kako je govorio, konstituisali "kao metastaze" gradovi stranaca. Smatrao je da su zbog toga sa te periferije Evropljani primorani da odu, jer su predmet različitih netrpeljivosti, pa čak i agresije. Naglašavao je da pridošlice u takvim uslovima imaju prirodnu tendenciju da se regrupišu prema sličnosti i srodnosti.

- Govori se da je Montrej, u istočnom pariskom predgrađu, drugi po veličini grad Malija u svetu. I ti strani gradovi su utoliko opasniji, jer se policija praktično ne usuđuje da uđe u njih. Trenutno, fenomen nije regionalni, ali može da postane – upozoravao je.

Isticao je da je aktivna i organizovana manjina, kada dostigne snagu između 16 i 17 odsto, sposobna da preuzme vlast.

- O tome govori Uelbek. A pisci su često bili najavljivači različitih fenomena. I, jednoga dana predsednik Francuske možda će se zaista zvati Mohamed, kao što je gradonačelnik Londona i Birmingema musliman. Engleska je u još većoj opasnosti od Francuske – zaključio je osnivač "Nacionalnog fronta".