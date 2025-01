PANIKA U PRIŠTINI: Kikl dobio mandat za formiranje nove austrijske vlade, za njega Kosovo nije država

LIDER krajnje desničarske Slobodarske partije Austrije (FPO) Herbert Kikl dobio je danas mandat za formiranje nove austrijske vlade, a njegova stranka uputila je prošle godine predlog rezolucije austrijskoj Skupštini kojom zahteva da se parlament izjasni protiv priznanja tzv. Kosova.

Foto: Profimedia

U zahtevu, koji su u junu prošle godine podneli šef poslaničkog kluba FPO Maksimilijan Kraus i poslanik Anton Mahdalik, ističe se da Kosovo nije nikakva nezavisna država.

Rezolucija protiv priznanja tzv. Kosova

- Kosovo je bilo deo Srbije i suprotno međunarodnom pravu, NATO bombardovanjem 1999, otcepljeno je od Srbije i do danas ga većina država nije priznala kao nezavisno. Priznanjem Kosova od strane SAD i evropskih država je, ne samo prekršen i pogažen suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, već i Rezolucija UN 1244, koja garantuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije - naveli su iz FPO.

Foto: Tanjug/AP

Zbog toga, smatraju, austrijska vlada nije smela da prizna tzv. Kosovo.

- Godinama, nakon proglašenja nezavisnosti, Kosovo ostaje sporno i značajne zemlje širom sveta ga ne priznaju. I odnosi sa Srbijom su napeti i nedavno su se dodatno pogoršali. Na tom prostoru albanska, albansko-muslimanska većina stoji nasuprot srpskoj pravoslavnoj manjini. Prava i politička autonomija srpske manjine se i dalje ne garantuju - napominje se u dokumentu.

U rezoluciji, FPO ističe i da postoje deficiti u izgradnji pravne države i borbi protiv korupcije, navodeći da je tzv. Kosovo u Indeksu o korupciji Transparensi internešenela palo sa 95. na 176. mesto.

Foto: VN

- Organizovani kriminal je posebno veliki problem - upozorio je FPO.

Zbog svega toga FPO podnosi Rezoluciju protiv priznanja tzv. Kosova kao nezavisne države i protiv njegovog pristupanja EU, naveli su tada.

"Za FPO Kosovo nije država"

Za Slobodarsku partiju Austrije (FPO) Kosovo nije država, iako ju je zvanični Beč priznao, izjavio je krajem septembra prošle godine, šef poslaničkog kluba FPO u bečkoj skupštini Maksimilijan Kraus, ističući da na Kosovu nema vladavine prava, dok Srbi žive u teškoj situaciji.

- Položaj srpske manjine na Kosovu i Metohiji već dugo je težak. Redovno se napadaju hrišćanske insitucije, kao što su crkve ili se skrnave groblja. Za vreme hiršćanskih praznika se napadaju vernici, a na udaru su i sveštenici - rekao je Kraus u intervjuu za Politiku, povodom nedavnog zahteva stranke za u bečkom parlamentu protiv priznavanja Kosova.

Ukazao je i da svi incidenti moraju biti oštro osuđeni od strane međurodne zajednice.

Foto: FPO Beč

- U našem zahtevu smo jasno stavili do znanja da Kosovo nije država, iako ju je Austrija priznala. Tamo ne postoji vladavina prava. Stoga s njima uopšte ne treba pregovarati o ulasku u Evropsku uniju. Mi smo stranka koja poštuje međunarodne sporazume i zahteva od durgih da to čine. Kada dođe do nepravdi mi ćemo i dalje dizati glas - rekao je Kraus.

Budući da mu je supruga Srpkinja, kaže da je to takođe razlog zbog kojeg ga zanima situacija u Srbiji, u kojoj često boravi.

Podseća da se kolegama iz Slobodarske partije nedavno sastao sa visokim političarima Srbije, te da ih primio i predsednik Aleksandar Vučić.

Prva vlada krajnje desnice u Austriji od Drugog svetskog rata?

Ukoliko bi uspeo da napravi dogovor, vlada Herberta Kikla mogla bi da bude prva vlada krajnje desnice u toj zemlji od Drugog svetskog rata, a sve nakon ostavke doskorašnjeg kancelara Karla Nehamera, koji se povukao nakon što su propali razgovori njegove Austrijske narodne partije (ÖVP) sa socijaldemokratama (SPÖ) i liberalnom strankom Neos.

Razgovori o formiranju nove tročlane vlade u Austriji propali su u petak kada je najmanji od potencijalnih koalicionih partnera prekinuo pregovore.

Karl Nehamer, Foto Tanjug

NEOS je u petak napustio pregovore kao treći koalicioni partner. U subotu su nastavljeni pregovori isključivo sa SPÖ – ali bez uspeha.

Razgovori su trajali od oktobra, kada je austrijski predsednik poverio konzervativnom kancelaru Karlu Nehameru zadatak da sastavi novu vladu.

Ta odluka je doneta nakon što su sve ostale stranke odbile da sarađuju s liderom krajnje desničarske Slobodarske partije (FPÖ), koja je u septembru po prvi put pobedila na nacionalnim izborima.