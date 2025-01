SNEŽNA MEĆAVA BESNI AMERIKOM: Ekstremno vreme parališe kretanje, ugroženo više od 60 miliona ljudi

SNAŽNA zimska oluja pogodila je Sjedinjene Države u nedelju, a meteorolozi su upozorili milione ljudi na istoku da se suočavaju sa mećavama i da će u nekim oblastima padati najveće snežne padavine u poslednjih deset godina.

Foto: Shutterstock

Više od 60 miliona ljudi nalazi se na putu opasne oluje, koja će do ponedeljka gurnuti istočnu polovinu Sjedinjenih Država u duboko smrzavanje arktičkog vazduha, što će dovesti do ozbiljnih poremećaja u putovanju. Nacionalna meteorološka služba (NWS) upozorila je na led, sneg i olujne vetrove u državama od centralnih ravnica do srednjeg Atlantika.



Upozorenja na zimsku oluju izdata su od zapadnog Kanzasa, čistog preko do obalnih država Merilend, Delaver i Virdžinija, neobično širokog pojasa od 2.400 kilometara pod neposrednom pretnjom.

- Remetilačka zimska oluja koja će do ponedeljka uticati na centralne ravnice do srednjeg Atlantika sa rasprostranjenim jakim snegom i štetnim ledom - upozorio je ranije NWS. U svom najnovijem izveštaju rano u nedelju, Centar za vremenske prognoze agencije rekao je da će oluja proizvesti jake snežne padavine i udare vetra koji prelaze 40 milja na sat (64 km/h) u delovima Kanzasa i Misurija.



Foto: Shutterstock

Količine snežnih padavina će premašiti 15 inča (38 centimetara) "najveće u deceniji", navodi agencija. Naučnici kažu da ekstremno vreme postaje sve češće i teže kao rezultat klimatskih promena koje je stvorio čovek.





Prekidi putovanja

Prva velika oluja 2025. već je izazvala pustoš u putovanju, a Međunarodni aerodrom Kanzas Siti najavio je zatvaranje svojih letova u subotu „zbog brzog nakupljanja leda“. Letovi su nastavljeni kasnije nakon što su obrađene piste i rulne staze, rekao je gradonačelnik Kanzas Sitija Kvinton Lukas u objavi na društvenim mrežama.



- Delovi istočnih država Njujorka i Pensilvanije suočavaju se sa "težim snegom sa efektom jezera" koji dolazi sa Velikih jezera koji bi tamo mogao da baci čak 61 cm - navodi NWS. Kompanija za prognozu AccuWeather saopštila je u subotu da bi ukupan snežni uticaj na jezero u regionu, koji je ove nedelje već prekriven snegom, mogao da bude veći od četiri stope.

- Snežna mećava će besneti širom centralnih ravnica do rane nedelje, a „uslovi belog sveta će učiniti putovanje izuzetno opasnim, sa neprohodnim putevima i velikim rizikom da se vozači zaglave“ - navodi NWS.

Foto: Shutterstock



Glavni grad SAD Vašington mogao bi da bude pokriven snežnim pokrivačem od pet inča ili više, a u obližnjim oblastima moguće je i do 10 inča. Sa mlaznim potokom ka jugu, očekuje se da će temperature pasti, na nekim mestima do ispod nula stepeni Farenhajta (-18 stepeni Celzijusa), dok će jaki udari vetra povećati opasnosti. Živa bi mogla da potone desetine stepeni ispod sezonskih normi do obale američkog zaliva. Pre toga se očekuju jake oluje sa grmljavinom u donjem delu doline Misisipija, prognoza je SZS.

Još jedna velika zabrinutost je ledena kiša i susnežica koja se očekuje od Kanzasa na istok do Kentakija i Virdžinije, što stvara scenu za debeli led za prekrivanje puteva, čini putovanje opasnim, obara drveće i električne vodove i potencijalno ostavlja milione kupaca bez struje tokom hladnoće .



NWS je upozorio da očekuje veliku štetu na drveću i "dugotrajne nestanke struje" od Kanzasa do centralnih Apalačkih planina. Uslovi bi se mogli pokazati posebno opasnim na Apalačima, gde je smrtonosni uragan krajem septembra razorio zajednice i opustošio više jugoistočnih država, uključujući Kentaki.



Mnoge od tih zajednica se još uvek oporavljaju od posledica tog uragana. Nova oluja „verovatno će izazvati značajne poremećaje i opasne uslove na našim putevima i mogla bi da izazove značajne nestanke struje samo 24 sata pre nego što u Kentakiju postane zaista hladno“, rekao je guverner Endi Bešir na hitnom sastanku.

Guverneri Kentakija, Misurija i Virdžinije proglasili su vanredno stanje u svojim državama, a na društvenim mrežama upozorili su stanovnike da očekuju opasno vreme ovog vikenda.

