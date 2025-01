"NATO BI PRESTAO DA POSTOJI" Strah na Zapadu zbog nove odluke Donalda Trampa

UKOLIKO bi se realizovala želja novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland Sjedinjenim Državama to bi moglo da ima katastrofalne posledice po NATO, piše "Hil".

Tanjug

- Ako Tramp preuzme Grenland uprkos protivljenju Danske, koja je članica NATO-a - to bi bio kraj Alijanse, jer nijedna takva organizacija ne bi opstala ako vodeća članica narušava teritorijalnu celovitost druge - navodi se.

Američki mediji su nedavno preneli da je Tramp ozbiljan po pitanju preuzimanja kontrole nad Grenlandom i vraćanja Panamskog kanala pod kontrolu SAD.

"Njujork post", pozivajući se na izvore među njegovim pomoćnicima i saradnicima, kaže da je predsednik 100 odsto ozbiljan.

- Tramp veruje da imperije koje se ne razvijaju počinju da propadaju. On proučava istoriju i ovo je jedno od njegovih gledišta. On se zaista divi bivšim predsednicima koji su bili zagovornici ekspanzije na kontinentu. On zna da je to nasleđe koje politička opozicija ne može da iskrivi niti oduzme - rekao je izvor iz Njujorka.

List napominje da će Tramp, ako uspe da kupi Grenland, postati najveća teritorijalna akvizicija Sjedinjenih Država u istoriji – na primer, biće značajnija od kupovine Luizijane 1803. godine, zahvaljujući kojoj je tadašnja teritorija zemlje udvostručena.

Foto: Free Images Pixabay

Novoizabrani američki predsednik je krajem decembra rekao da je "apsolutno potrebno" da SAD poseduju Grenland.

- Za nacionalnu bezbednost i slobodu širom sveta, Sjedinjene Američke Države smatraju da je posedovanje Grenlanda i kontrola nad njim - apsolutna potreba - napisao je Tramp na svojoj stranici Truth soušl, komentarišući na taj način svoju odluku da imenuje novog američkog ambasadora u Danskoj, kojoj pripada ostrvo.

Još 2019. godine, u medijima su se pojavili izveštaji da Tramp razmatra mogućnost kupovine Grenlanda. Kasnije je on sam potvrdio da ga je ova tema interesovala "iz strateških razloga".

Međutim, vlasti Grenlanda tada su izjavile da ostrvo nije na prodaju, dok je Danska ideju prodaje nazvala apsurdnom, izrazivši nadu da se Tramp samo šalio.

Bivši službenik američkog Ministarstva unutrašnje bezbednosti, Majls Tejlor, izjavio je u intervjuu za MSNBC u avgustu 2020. godine da se Tramp interesovao za mogućnost "razmene" Portorika za Grenland.

(RIA Novosti)