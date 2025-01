ZAHAROVA ODGOVORILA NA IZJAVU BLINKENA: Zato smo i pokrenuli specijalnu vojnu operaciju

PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala je izjavu američkog državnog sekretara Entonija Blinkena da su SAD naoružavale Kijev još pre početka specijalne vojne operacije rekavši da je upravo stoga i jedan od glavnih razloga početka borbi – demilitarizacija Ukrajine.

Foto: Profimedia

- Rusija je o tome govorila mnogo godina. I za upumpavanje oružja od strane Amerike i od strane Velike Britanije, kao i o beskonačnim NATO vežbama u akvatoriji Crnog mora uz kršenje ruskih granica, kao i o opasnim približavanjima vojne avijacije zapadnih zemalja našim civilnim brodovima i granicama - istakla je ona.

- Upravo je zbog toga i jedan od razloga pokretanja Specijalne vojne operacije – demilitarizacija Ukrajine - istakla je Zaharova.

Blinken: SAD poslale Kijevu veliku količinu naoružanja pre početka rata u Ukrajini

Prethodno je američki državni sekretar Entoni Blinken u intervjuu „Njujork tajmsu“ priznao da je Vašington počeo da naoružava Kijev znatno pre početka specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini.

SAD su u dva navrata pre početka rata u Ukrajini 2022, u septembru i decembru 2021, poslale Kijevu veliku količinu naoružanja kako bi obezbedile da ta zemlja bude sposobna da se odbrani od predstojeće ruske invazije, izjavio je odlazeći državni sekretar SAD.

Blinken je u intervjuu za Njujork tajms rekao da su zvaničnici SAD shvatili da će se invazija Ukrajine dogoditi, zbog čega su hteli da se uvere da su saveznici i Ukrajina spremni.

Foto: Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP

- Uverili smo se da smo mnogo pre ruske agresije, počevši od septembra i ponovo decembra (2021), tiho poslali dosta oružja Ukrajini kako bismo bili sigurni da imaju pri ruci ono što im je potrebno da se brane, stvari kao što su (rakete) "Stingers", "Javelins", koje su bile ključne u sprečavanju Rusije da zauzme Kijev, da preokrene zemlju, izbriše je sa mape - rekao je Blinken.

On je istakao da je nekoliko faktora uticalo na to koje oružje je poslato Kijevu, uključujući da li ukrajinski vojnici umeju da rukuju njime, da li umeju da ga održavaju, kao i da li je to oružje deo ''koherentnog plana''.