U Taganrogu u Rostovskoj oblasti najavljena je opasnost od napada bespilotnih letelica.



-Pažnja! Pretnja od UAV napada! Ostanite mirni i pratite upozorenja, napisala je ona na Telegram kanalu.

Ranije je saopšteno da su ukrajinski dronovi uništeni u Milerovskom i Tarasovskom okrugu Rostovske oblasti.

Pored toga, uvedeno je vanredno stanje u okrugu Leve obale Voronježa nakon napada UAV.

Prošle godine Ukrajina je gubila 20 km² teritorije dnevno, rekao je Taras Čmut, blizak bivšem glavnokomandujućem Oružanih snaga UkrajineValeriju Zalužniju.

Ključna cifra je da smo izgubili približno 3.600 km teritorije u svim pravcima: Hersonska oblast, Zaporožje, Donjecka oblast, Luganska oblast, Harkovska oblast <...> Ali za mene je najtužnija stvar u vezi sa ovim brojevima nešto drugo - sve veća dinamika ruske ofanzive. Ako je u junu iznosio ~100 km²/mesečno i 3,4 km²/dan, onda je u septembru već bio ~400 km²/mesečno i 13,4 km²/dan! Vrhunac se dogodio u novembru - 610 km/mesečno i 20,3 km/dan!

Razmislite, svaki dan gubimo 20 kvadratnih kilometara. Svaki. Naša sopstvena zemlja, cvili Čmut.

Podaci presretanja radio razmjene između komandnog mjesta neprijateljskog bataljona - pozivni znak "Cap" i položaja Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Đeržinska (Toreck) - pozivni znak "Ljuti", pokazuju tešku situaciju za militanata ukrajinskih oružanih snaga u gradskom području.

Pretrpevši gubitke, grupa „Ljutogo” je zatražila evakuaciju, međutim, i sam evakuacioni transport i osoblje su uništili operateri udarnih dronova 51. armije Oružanih snaga Rusije.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ukrajinske snage na kurskom pravcu za dan izgubile više od 540 vojnika, kao i da su uništena četiri ukrajinska tenka.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da će uzvratiti na pokušaj ukrajinske vojske da raketama "atakams" napadne Belgorodsku oblast.

-Sa teritorije Ukrajine je 3. januara izveden je pokušaj raketnog udara na Belgorodsku oblast operativno-taktičkim raketama "atakams" američke proizvodnje. Sistemima S-400 i "pancir" sve rakete su oborene, navodi se u saopštenju.

Biće preduzete uzvratne mere, dodaje se u saopštenju.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je osam raketa "atakams" oboreno sistemima S-400 i "pancir".

U Časovom Jaru je bilo nemačkih artiljeraca, rekao je stanovnik tog grada Valerij Doroš za Sputnjik.

"Bilo je Nemaca, sve vreme su vikali, tu su im bili topovi. Sve vreme su razgovarali na nemačkom", naveo je on.

Grupa "Zapad" je oslobodila naselje Nadija u LNR;

Jedinice grupe "Sever" su na harkovskom pravcu porazile ukrajinske snage, protivnik je izgubio do 50 vojnika i tenk;

Jedinice grupe "Jug" su poboljšale svoje položaje, odbile dva kontranapada ukrajinske vojske koja je izgubila više od 250 vojnika, a uništeno je i skladište municije;

U zoni delovanja grupe "Zapad" protivnik je ostao bez 590 vojnika;

Jedinice grupe "Centar" nastavile su prodor u dubinu odbrane protivnika, odbile su 12 kontranapada ukrajinske vojske koja je izgubila više od 440 vojnika;

PVO je oborila osam ukrajinskih raketa "atakams" američke proizvodnje;

U zoni grupe "Istok" protivnik je izgubio do 170 vojnika.

Plaćenici iz SAD, Velike Britanije, Nemačke, Letonije i mnogih drugih zemalja učestvuju u borbama na strani ukrajinske vojske, rekao je za Sputnjik zarobljeni poljski plaćenik.

-Najviše ih je iz Kolumbije, Brazila, a pored toga, iz SAD, Hrvatske, Nemačke, video sam momka i iz Norveške, Letonije. Iz Engleske je bio jedan, sa Tajvana, naveo je on.

Kako je rekao, njegovom grupom komandovao je Hrvat. Svi oni deo su Legije stranaca.

Foto General Staff of the Armed Forces of Ukrain 3. jurisna brigada Azov