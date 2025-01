RAT u Ukrajini – 1043. dan.

Foto: Profimedia, Telegram/Rybar

Eksplozije u delovima Ukrajine

Eksplozije su odjeknule u Zaporožju, koji kontroliše Kijev, javljaju mediji.



Foto printskrin Telegram sputniksrbija

Oboreno 19 dronova VSU

Eksplozije su se čule i u Harkovu.

Ruski PVO sistemi oborili su 19 ukrajinskih dronova iznad Belgorodske, Kurske, Voronješke, Brjanske i Rostovske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ukrajinski dronovi uništeni su iznad Belgorodske, Voronješke, Rostovske, Tulske i Orlovske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Front kod Čassovog Jara: Proboj u mikrookrug Severni (MAPA)

Tokom protekle nedelje, ruske trupe, oslanjajući se na Kalinovo (Kalinovku), progurale su neprijateljsku odbranu severno od Časovojarskog vatrostalnog postrojenja. Prethodne grupe Oružanih snaga Rusije primećene su u privatnom sektoru mikrookruga Severni – većina je, po svemu sudeći, već oslobođena.

Istovremeno, pozicije ukrajinskih formacija na teritoriji istoimenog rudnika redovno se potiskuju avijacijom i artiljerijom.

Na jugu, jurišnici napreduju ka železničkoj stanici Časov Jar i četvrtoj radionici vatrostalnog postrojenja. Ukrajinske formacije koriste posade bespilotnih letelica i redovno prebacuju rezerve na lokaciju kako bi obuzdale napredovanje Oružanih snaga Rusije.

Bezuglaja: Šahedi umalo završili u kabinetu Zelenskog

„Šahedi” su zaobišli PVO i umalo završili u Kabinetu predsednika Ukrajine zbog toga što su ljudi iz mobilnih vatrenih grupa preusmereni u pešadiju, smanjen je broj grupa, a slojeviti sistem PVO u Kijevu još nije izgrađen, piše poslanik u Vrhovnoj Radi Marija Bezuglaja.

-“...o drugim gradovima da i ne govorimo. Dolazi do apsurdnih situacija u Ukrajini, kada se isti „Patrioti“ postavljaju u suprotnom smeru. Do sada. Nisu se pomerali. Do sada“, piše ona.

Bilans napada na Kijev

Najmanje dve osobe su ubijene, a sedam ih je povređeno danas u ruskom napadu dronovima na Kijev, prenosi Ukrinform.

Ostaci oborenih ruskih dronova su oštetili 17 zgrada u kijevskom Pečerskom okrugu, uključujući poslovne zgrade, Narodnu banku Ukrajine, jednu obrazovnu ustanovu i nekoliko stambenih zgrada.

Kako se navodi, u napadu je oštećeno više od 250 stanova.

Spasilačke službe i ekipe za uklanjanje štete se nalaze na licu mesta.

Ruska armija oslobodila Vozdviženku kod Pokrovska! (VIDEO/MAPA)

Ruske trupe su potpuno očistile teritoriju.

5. brigada, koja je juče oslobodila industrijsku zonu Kurakhovo, sada je na novom mestu. Oslobodila je Vozdviženku.

Na snimku se vide ruševine - to su razbijeni utvrđeni punktovi VSU, javlja vojni dopisnik A. Sladkov.

Kurahov je pao sledeći je Dnjepropetrovsk

Oslobađanje Kurahova u DNR otvara ruskoj vojsci put ka Dnjepropetrovsku, industrijskom centru Ukrajine, piše "Njujork tajms".

-Na jugu sve više slabi poslednje uporište Ukrajinaca kod Kurahova, otvarajući put za rusku ofanzivu kroz južni Donbas u oblast oko Dnjepropetrovska, sada industrijskog centra zemlje, navodi se u članku.

Foto Tanjug/AP

Ruski izvori: VSU za godinu dana izgubio skoro 600.000 vojnika

Ukrajinska vojska je tokom prošle godine izgubila 593.410 vojnika, procena je Sputnjika na osnovu podataka Ministarstva odbrane.

Na osnovu nedeljnih izveštaja Ministarstva, ukrajinska vojska je početkom godine gubila nedeljno oko 4.000 vojnika, ali je od marta taj broj porastao na više od 7.000, a zatim se neznatno smanjio.

Ukrajinska vojska je, takođe, u martu pokušala da se probije preko ruske granice i tom prilikom su izgubili još 3.000.

Foto Tanjug/AP

Kurska oblast: VSU izgubio više od 480 vojnika i 9 oklopnjaka za dan

Ukrajinska vojska je u poslednja 24 sata na kurskom pravcu izgubila više od 480 vojnika, devet oklopnih vozila i 21 automobil, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Od početka borbi u Kurskoj oblasti protivnik je izgubio ukupno 46.460 vojnika, 262 tenka, 204 borbena vozila pešadije, 143 oklopna transportera, 1.381 borbeno vozilo, 1.280 automobila, 337 artiljerijskih sistema, 42 višecevna bacača raketa, od toga 11 „hajmarsa“i šest „MLRS“ američke proizvodnje, 13 PRO sistema, 83 radara itd.

Ruska grupa „Sever“ porazila je jednice 13 ukrajinskih brigada u 15 pograničnih naselj i odbila šest kontranapada.

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1000 vojnika za dan

Ruska grupa „Zapad“ porazila je ljudstvo i tehniku osam ukrajinskih brigada u različitim delovima Harkovske oblasti i DNR. U borbama je poginulo i ranjeno do 330 ukrajinskih vojnika, a uništen je tenk, tri kamioneta, artiljerijska oruđa „sesar“, „gvozdika“, M119 i L-119, kao i stanica za radioelektronsko ratovanje i skladište municije;

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje. U borbama je u poslednja 24 časa poginulo i ranjeno više od 250 ukrajinskih vojnika, a uništen jedan automobil, artiljerijsko oruđe „gvozdika“ i haubica D-30;

Grupa „Centar“ je tokom prethodnog dana odbila 14 protivnapada ukrajinske vojske, a protivnik je izgubio do 235 vojnika, dva tenka, oklopne transportere „spartan“ i M13, oklopno vozilo, tri automobila, artiljerijsko oruđe „sesar“, dve haubice „msta B“ i artiljerijsko oruđe D-20;

U zoni odgovornosti grupe „Istok“ poginulo je i ranjeno više od 150 ukrajinskih vojnika, a uništeno je borbeno vozilo pešadije, četiri automobila, artiljerijsko oruđe „paladin“ i „bogdana“, haubica D-30 i oruđe L-119;

Grupa „Sever“ je u protekla 24 časa uništila do 45 ukrajinskih vojnika. Uništen je jedan automobil i artiljerijsko oruđe D-20;

Jedinice grupe „Dnjepar“ nanele su poraz ljudstvu i tehnici protivnika u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti. Poginulo je i ranjeno do 40 ukrajinskih vojnika, a uništeno je šest automobila i artiljerijsko oruđe D-20;

Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne snage i artiljerija uništili su energetski objekat koji je podržavao rad preduzeća vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, infrastrukturu vojnih aerodroma, pogon za sklapanje bespilotnih čamaca, kao i grupisanje ljudstva i vojne tehnike u 142 oblasti;

PVO sistemi oborili su sedam raketa iz višecevnih raketnih sistema „hajmars“ i „uragan“, 66 bespilotnih letelica avionskog tipa;Pripadnici Crnomorske flote uništili su tri ukrajinska bespilotna čamca.

Pelegrini: Mir bi bio najlepše obeležavanje 80 godina od kraja Drugog svetskog rata

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini je u svom novogodišnjem obraćanju izrazio nadu u okončanje sukoba u Ukrajini 2025. godine, napominjući da bi vlada zemlje trebalo da se fokusira na rešavanje problema koji se tiču pre svega slovačkih građana.

-Uspostavljanje mira u Ukrajini bilo bi najlepše obeležavanje 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata, koju ćemo mi u Slovačkoj dostojno proslaviti ove godine. Ako Slovačka zaista može da pomogne u uspostavljanju mira u Ukrajini, trebalo bi da to učinimo što je pre moguće. Ponovo ću da vas podsetim: naši građani s pravom očekuju da će se vlada pre svega baviti njihovim realnim problemima i preduzimati konkretne korake da poboljša njihov svakodnevni život, rekao je Pelegrini.

Tanjug

EK: EU može da se izbori sa obustavom isporuka ruskog gasa

Evropska komisija saopštila je da je današnje obustavljanje isporuka ruskog gasa Evropi preko Ukrajine očekivano i da se EU za to pripremila.

Portparol EK rekao je da je evropska gasna infrastruktura dovoljno fleksibilna da obezbedi gas iz drugih zemalja, a ne iz Rusije, za centralnu i istočnu Evropu alternativnim putevima.

Portparol je istakao da je Evropa ojačana značajnim novim kapacitetima za uvoz prirodnog tečnog gasa (LNG) od 2022. godine, preneo je Rojters. Dotok prirodnog gasa iz Ukrajine ka Slovačkoj kroz gasovod koji je korišćen za isporuku tog ruskog energenta za Evropu danas je obustavljen, saopštio je slovački operater sistema gasovoda EU-strim.

U otcepljenoj moldavskoj oblasti Pridnjestrovlje jutros je prekinuto snabdevanje domaćinstava grejanjem i toplom vodom, a bolnice su izuzete od toga, javila je RIA Novosti, nakon što je Rusija prestala da isporučuje gas preko Ukrajine.

Pridnjestrovlje je entitet koji se odvojio od ostatka Moldavije nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine. Austrija je za okončanje sporazuma o tranzitu gasa između Rusije i Ukrajine i snabdevanje zemlje se nastavlja preko drugih izvora, kao što su punktovi u Nemačkoj ili Italiji i iz skladišta, saopštila je jutros austrijska vlada.

"Austrija više ne zavisi od gasa iz Rusije – i to je dobro", navela je vlada. Ruska energetska kompanija Gasprom i Kijev su ranije saopštili da je tranzit ruskog gasa kroz Ukrajinu obustavljen nakon što je istekao sporazum o tranzitu gasa između Rusije i Ukrajine.

(Tanjug)

Galuščenko: Ficove pretnje da će Kijevu prekinuti snabdevanje strujom neće uspeti

Ukrajinski ministar energetike German Galuščenko izjavio je sinoć da pretnje slovačkog premijera Roberta Fica da će Kijevu prekinuti isporuku struje neće uspeti.

Galuščenko je za Politiko rekao da Ukrajina može da kompenzuje svaki poremećaj uvozom struje iz Rumunije i Poljske, i da bi Ficove potencijalne akcije "kršile propise EU". On je, takođe, rekao da bi prekid snabdevanja električnom energijom prvenstveno naneo štetu samoj privredi Slovačke.

"Ne radi se o dobijanju subvencija ili besplatnoj struji. Mi plaćamo struju koju dobijemo", rekao je on i dodao da bi zaustavljanje izvoza Slovačku moglo koštati "stotine miliona dolara" godišnje.

Prema njegovim rečima, Kijev je, takođe, apelovao na Evropsku komisiju da započne zvanične konsultacije o tom pitanju. Slovački premijer Robert Fico upozorio je ove nedelje da bi mogao da preduzme "recipročne mere" uključujući zaustavljanje izvoza električne energije u Ukrajinu tokom zime, nakon što je Kijev odbacio produženje sporazuma iz 2019. godine, koji omogućava tranzit gasa kroz tu zemlju u centralnu Evropu, podseća briselski portal.

(Tanjug)

Gasprom: Obustavljen tranzit gasa preko Ukrajine

Ruski energetski gigant "Gasprom" saopštio je da je izvoz gasa preko Ukrajine u Evropu zaustavljen od 8 časova po moskovskom vremenu pošto je ugovor o tranzitu istekao.

Time je zatvorena najstarija ruska gasna rute ka Evropi, Rusija i dalje izvozi gas preko gasovoda "Turski tok" na dnu Crnog mora.

(Reuters)

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je uništeno uporište ukrajinskih oružanih snaga u pograničnom regionu Kursk

Posada lovca-bombardera Su-34 uništila je uporište i osoblje Oružanih snaga Ukrajine (AFU) u pograničnom regionu Kurske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

-Posada multifunkcionalnog nadzvučnog lovca-bombardera Su-34 Vazdušno-kosmičkih snaga (Ruske Federacije) nanela je udare na ljudstvo i uporište Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom rejonu Kurske oblasti.Dobivši potvrdu iz obaveštajnih podataka da su ljudstvo i uporište Oružanih snaga Ukrajine uništeni, posada se bezbedno vratila na poletni aerodrom - naveli su u resoru, objavljujući snimke Su-34 u akciji.

Kako je pojasnilo rusko Ministarstvo odbrane, udar je izveden po izviđačkim ciljevima pomoću avio-bombi sa univerzalnim modulom za planiranje i korekciju.

Nad regionima Ruske Federacije preko noći je uništena jedna bespilotna letelica

Ruski PVO sistemi uništili su tokom noći jedan ukrajinski dron iznad Kurske oblasti. Ovo je saopšteno ruskom Ministarstvu odbrane.

- Dežurni sistemi protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći uništili jednu ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Kurske oblasti - navodi se u poruci, prela je agencija TASS.