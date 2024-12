OVO NISTE ZNALI O F-22: Stelt lovac Reptor nastao je usled brige oko sofisticirane sovjetske PVO u Siriji (VIDEO)

ZBOG smanjenja budžeta posle Hladnog rata, Ratno vazduhoplovstvo SAD-a nastavilo je da ulaže u slavni i preskupi lovac F-22 Raptor, delimično zbog jednog neočekivanog razloga: zabrinutosti u vezi sa sirijskom protivvazdušnom odbranom.

Sekretar Ratnog vazduhoplovstva Frenk Kendal nedavno je govorio o ulozi koju je sirijska protivvazdušna odbrana igrala u razvoju vojnog projekta koji je stvorio F-22.

Kendal je veteran američke vojske i zvaničnik koji je obavljao različite funkcije u Ministarstvu odbrane i Ratnom vazduhoplovstvu još od 1980-ih, uključujući i one u kojima je bio direktno uključen u definisanje zahteva za ono što je na kraju postalo lovac F-22.

Ratno vazduhoplovstvo je 1991. izabralo projekat YF-22 kompanije Lokid kao pobednika takmičenja za Napredni taktički lovac (ATF), pobedivši Nortropov projekat YF-23, u trenutku kada se Sovjetski Savez raspadao.

Vojna potrošnja SAD-a značajno je smanjena posle završetka Hladnog rata, a mnogi važni vojni programi bili su otkazani ili ozbiljno promenjeni.

Zbog ovih odluka, često se postavljalo pitanje o sudbini F-22, vojnog programa tada vrednog desetine milijardi dolara.

-Scenario koji smo koristili… na osnovu zahteva kako bismo ubedili tadašnjeg sekretara odbrane Dika Čejnija da treba da nastavimo sa razvojem F-22 bio je Sirija, izjavio je Frenk Kendal tokom konferencije koju je organizovao Mičelov institut za aero-svemirske studije Američkog udruženja za vazduhoplovne i svemirske snage.

-Odmah posle Hladnog rata… Sirijci su imali jedan od najmodernijih… integrisanih sistema protivvazdušne odbrane tog vremena, rekao je Kendal, prema časopisu The War Zone.

Tokom 1970-ih i 1980-ih, sirijska vojska je opremljena širokim spektrom sovjetskih raketnih sistema kratkog, srednjeg i dugog dometa. To su uključivali stacionarne sisteme kao što su S-75 Dvina i S-200, samohodne sisteme poput 2K12 Kub i Buk, kao i različite verzije Strela (prenosivih sistema protivvazdušne odbrane).

Na kraju je program F-22 bio značajno smanjen, očigledno zbog visokih troškova, i Ratno vazduhoplovstvo SAD-a na kraju je dobilo samo 187 jedinica, što se danas smatra strateškom greškom.

Zanimljivo je razmotriti da je sirijska protivvazdušna odbrana nekada bila dovoljno robusna da predstavlja pretnju za Ratno vazduhoplovstvo SAD-a i da dovede do razvoja aviona kao što je F-22, koji i dalje ostaje najnapredniji lovac u arsenalu SAD-a.

Sirija je, tek kasnije, bila prvo mesto gde je F-22 Raptor korišćen u borbi, napadajući položaje ISIS terorista 2014. godine.

Avioni F-22 korišćeni su uglavnom zbog njihove sposobnosti da zaobiđu pomenute sirijske PVO sisteme. Lovci F-22 su navodno nastavili da deluju u sirijskom vazdušnom prostoru godinama, štiteći američke snage i njihove lokalne proksije.

Kendalove primedbe o sirijskom scenariju i F-22 došle su kao odgovor na pitanje o budućim sposobnostima napada iz blizine.

-Zavisi protiv koga ih koristite… Jasno je da nam je ova sposobnost potrebna protiv kritičnih ciljeva. To se može postići na različite načine. Možete to učiniti sa oružjem dalekog dometa, do određene granice, ali postoji trošak povezan s tim, objasnio je Kendal, nakon čega je govorio o vezi između sirijske protivvazdušne odbrane i programa F-22.

Ratno vazduhoplovstvo SAD-a trenutno je u procesu nabavke nove rakete posvećene Stand-in Attack Weapon (SiAW) za „pružanje sposobnosti napada na ciljeve koji se brzo premeštaju i stvaraju situaciju Anti-Access/Area Denial (A2/AD),“ prema zahtevu za budžet za fiskalnu 2025. godinu.

Ovi „ciljevi uključuju lansere balističkih raketa, lansere krstarećih raketa i raketa protiv brodova, antisatelitske sisteme i integrisane sisteme protivvazdušne odbrane.“ Northrop Grumman vodi razvoj SiAW, koji je derivat AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER).

AARGM-ER, program koji koordinira Američka mornarica, prvenstveno je namenjen probijanju neprijateljske protivvazdušne odbrane.

Očekuje se da će avion F-35A Joint Strike Fighter biti prva platforma naoružana sistemom SiAW. Sistem SiAW (Sistem za ciljanje i praćenje za napredno naoružanje) na F-35A nije poseban sistem, već unapređenje postojećih sposobnosti aviona.

On ne funkcioniše nezavisno, već se integriše sa senzorima i sistemima za obradu podataka već prisutnim na F-35A kako bi optimizovao detekciju ciljeva i upotrebu precizno vođenog naoružanja.

U suštini, SiAW omogućava avionu da efikasnije koristi podatke prikupljene od senzora (radar, elektro-optički senzori itd.) za selekciju i vođenje naprednog naoružanja, poboljšavajući preciznost i efikasnost napada.

O LOVCU F-22 RAPTOR UKRATKO

F-22 Raptor je višenamenski lovac pete generacije koji su razvili Lockheed Martin, Boeing i General Dynamics. Glavni zadaci F-22 su borba protiv neprijateljske avijacije, pokrivanje trupa i pozadinskih objekata od vazdušnih udara i suzbijanje neprijateljskog vazdušnog izviđanja.

Sposoban da služi 24 sata, u svim vremenskim uslovima. F-22 je prvi lovac pete generacije u službi američkog vazduhoplovstva, po mnogima daleko ispred svog vremena.

F-22 je započeo život kao jednostavan lovac za nadmoć u vazduhu. Međutim, od svog nastanka ovoj letelici nije pretila velika vazdušna opasnost od lovaca iz drugih zemalja.

Kasnije je evoluirao u višenamenski lovac kako su mu dodate mogućnosti za različite vrste udara. Proizveden je u ukupno 195 primeraka (8 testnih i 187 proizvodnih aviona). Detaljnije o istoriji lovca za nadmoć u vazduhu F-22 možete pročitati ovde.

VARIJANTE:

YF-22A – demonstrator tehnologije pre proizvodnje za fazu demonstracije/validacije Advanced Tactical Fighter (ATF);

F-22A – proizvodna verzija sa jednim sedištem, dobila je oznaku F/A-22A početkom 2000-ih.

F-22B – planirana varijanta sa dva sedišta, otkazana 1996. godine da bi se uštedeli troškovi razvoja sa porudžbinama testnih aviona pretvorenim u F-22A.

Pomorska varijanta F-22 – planirana varijanta F-22 sa krilima promenljivog zamaha koji bi služio na nosačima aviona, za Program Naprednih taktičkih borbenih aviona američke mornarice (NATF), u cilju zamene F-14 Tomcat. Program je ukinut 1991.

Vrsta: Lovac za nadmoć u vazduhu

Posada: 1

Maksimalna brzina: 2400 km/h

Dolet: 3000 km

Maksimalna visina leta: 20.000 m

Borbeni radijus: 850 km

Projektili: AIM-120 AMRAAM × 6

AIM-9 Sidewinder × 2

JDAM × 2 (450 kg) ili GBU-39 × 8 (110 kg)

