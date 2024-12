UŽAS U SAD: Na Božić u NJu Hempširu četvoro umrlo u kući, sumnja se na trovanje ugljen-monoksidom

U PRIVATNOJ kući u Vejkfildu u Nju Hempširu, na Božić su umrle četiri osobe od, kako se sumnja, trovanja ugljen-monoksidom, saopštile su danas vlasti.

- Iako je istraga i dalje u toku, u ovom trenutku istražitelji veruju da su žrtve umrle od posledica trovanja ugljen-monoksidom - rekao je Tumi.

On je kazao da je to podsetnik na to koliko je važno da ljudi ugrade alarme za ugljen-monoksid u svojim domovima.

Tumi je za televizijsku stanicu VMUR rekao da su među poginulima dve starije osobe i dve mlađe odrasle osobe, kao i da su drugi članovi porodice pozvali policiju da proveri kuću, nakon što se oni nisu pojavili, kako se očekivalo, na božićnom okupljanju.

Zvaničnici veruju da je smrt nastupila slučajno, i istražuju sistem grejanja na gas, nakon što su otkrili da kuća nema detektore ugljen-monoksida.

Vlasti nisu objavile imena preminulih, dok se prethodno o njihovoj smrti obaveštavaju najbliži rođaci.

Temperature u Vejkfildu, koji se nalazi na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država, su na Božić dostigle najnižu temperaturu ove godine, od minus 11 stepeni Celzijusa.

