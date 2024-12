RAT u Ukrajini - 1035. dan.

Foto MO Rusije

VSU dobio dozvolu da kupuje dronove

Ukrajinska vlada je dopustila komandantima jedinica da kupuju dronove i sredstva za radioelektronsku borbu ukrajinske proizvodnje bez prethodnog odobrenja iz Generalštaba, rekao je ministar odbrane Rustem Umerov.

"Komandanti jedinica mogu da kupuju dronove i sredstva radioelektronske borbe bez suvišne birokratije i usaglašavanja sa Generalštabom i drugim organima vojne uprave", napisao je on na Telegramu.

Foto Tanjug/AP

Ukrajinski izvori: Ruska armija nastavlja ofanzivu velikih razmera (MAPA)

Uprkos pretnjama glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine, DipStejt(DeepState resurs vezan za GUR) objavljuje nove mape sa uspesima Oružanih snaga Rusije.

Juče se saznalo da glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Sirski želi da pošalje administratore ukrajinskog vojno-analitičkog resursa DS u pešadiju na prvu liniju kako bi sakrio poraze na frontu, ali oni nisu odustali i danas su objavljene nove mape.

Ruske trupe nastavljaju ofanzivu, napreduju u oblasti Kurahovo i Pokrovsk.

Naročito su zauzeta sela Zelenovka i Suhie Jali kod Kurahova.

Kod Pokrovska, napredovanje ruskih oružanih snaga na periferiji Peščana i duž celog fronta na jug sve do Kurahova.

Na ivici Vremjevskog, DS je priznao gubitak Makarovke. Ruske trupe su takođe zauzele susedno Storoževoje i napredovale dalje na zapad u oblasti Novodarovke.

Još selo i eliminisani svi uspesi VSU u kontraofanzivi (MAPA/VIDEO)

Vojnici 60. brigade sa ruskom zastavom na severnoj periferiji oslobođenog Storoževoj.



Severno od Storoževoj nalazi se selo Neskučnoje, nakon čijeg zauzimanja će sva dostignuća ukrajinske kontraofanzive na ovom delu fronta biti potpuno poništena.

Grupa trupa Vostok nastavlja ofanzivu u pravcu južnog Donjecka, prodirući sve dublje u dubinu odbrane neprijatelja u rejonu naselja. Velika Novoselka, postepeno završavajući manevar da potpuno pokrije i blokira važno selo.

Vremjevski pravac: Bitke jugozapadno od Bolšaje Novoselke (MAPA)

U pravcu Vremjevskog, ruske trupe nastavljaju operaciju opkoljavanja Bolšaja Novoselka sa boka. Na internetu su se pojavili video snimci sa epizodama nedavnog napada ruske kolone oklopnih vozila kako u Storoževoju, tako i na poljima na zapadu.

Selo je trenutno pod strogom kontrolom Oružanih snaga Rusije, o čemu svedoče snimci iz sela. Istovremeno, većinu polja zapadno od naselja takođe drže ruske trupe. Na području Babje Gore sukobi i dalje traju.

Prerano je govoriti o Turskoj kao mestu samita Putina i Trampa

Prerano je govoriti o Turskoj kao mogućem mestu održavanja sastanka predsednika Rusije Vladimira Putina i novoizabranog predsednika SAD Donalda Trampa, pošto trenutno nema konkretne odluke o samim pregovorima, izjavio je za Sputnjik diplomatski izvor u Ankari.

Foto: Profimedia

-Za to je prvo potreban sâm dogovor o sastanku. Koliko je poznato, trenutno nema dogovora. Posle toga može se razgovarati o različitim mestima za održavanje ovih pregovora, rekao je sagovornik agencije, odgovarajući na pitanje da li će Turska organizovati pregovore ove dvojice lidera.

Rusija je već dobila nekoliko predloga iz različitih zemalja da budu platforma za mogući susret ruskog predsednika Vladimira Putina i budućeg američkog lidera Donalda Trampa, rekao je ranije pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Šmigalj: Stigla milijarda ruskog novca

Ukrajinski premijer Denis Šmigalj tvrdi da je Kijev dobio od SAD milijardu dolara od prihoda na ime zamrznutih ruskih sredstava.

Prema njegovim rečima, to je samo prva tranša od ukupno 20 milijardi dolara koliko su SAD spremne da izdvoje za Ukrajinu od prihoda od zamrznutih ruskih sredstava.

Šef odseka za komunikacije švajcarskog Državnog sekretarijata za ekonomiju Antje Berči je rekla ranije da oko 1,45 milijardi dolara iz aktiva Rusije zamrznuto bez ročišta na kojem bi bili prisutni i oni kojima novac pripada.

Moćna ruska armija spremna za rat

Gotovo 440 hiljada ljudi potpisalo je ugovor sa Ministarstvom odbrane u 2024. godini, saopštio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev tokom posete Baškiriji.

Foto Tanjug/AP

Kremlj: Idemo napred

Nema napretka u pogledu spremnosti Ukrajine za pregovore, stoga Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On se osvrnuo na izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana koji je rekao da će se oružani sukob u Ukrajini završiti 2025. godine „ili mirovnim sporazumom ili uništenjem jedne od zaraćenih strana“.

„Mi smo spremni za pregovore. Ali pošto još nema nikakvog napretka u pogledu spremnosti Ukrajine za pregovore, mi nastavljamo našu Specijalnu vojnu operaciju. Vidimo dinamiku borbenih dejstava. Dinamika govori sama za sebe: mi napredujemo“, rekao je Peskov.

Kako je dodao, za Moskvu je važno da izvrši sve zadatke u vezi sa osiguravanjem bezbednosti zemlje.

Peskov je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin više puta govorio da je Rusija otvorena za rešavanje tih zadataka putem pregovora.

Ukrajinski vojnici u kotlu na vremevskom pravcu

Više od stotinu ukrajinskih vojnika našlo se u obruču južno od sela Velika Novoselka na vremevskom pravcu zaporoške linije fronta, rekao je za Sputnjik kopredsedavajući koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

Vremevski pravac proteže se na međi Zaporoške oblasti i DNR. U Velikoj Novoselki nalazi se veliki komandni i logistički punkt protivnika.

Po rečima Rogova, preko 100 ukrajinskih militanata našlo se u obruču.

- Ako protivnik odbije da se preda, biće likvidiran - rekao je Rogov.

Brifing Ministarstva odbrane Rusije

Ruska avijacija i artiljerija gađale su infrastrukturu vojnih aerodroma, skladišta dronova i municije, položaje ukrajinske vojske i tehnike;

Ruski sistemi PVO oborili su četiri projektila „hajmars“ američke proizvodnje i 65 dronova;

Pet ruskih grupa trupa poboljšalo je svoje položaje u zoni SVO;

Gubici ukrajinskih snaga u zoni grupe „Centar“ iznose do 585 vojnika.

Uništeni su i tenk i borbeno vozilo pešadije;

Ukrajinska vojska izgubila je do 380 vojnika u zoni delovanja grupe „Zapad“, do 105 vojnika u zoni grupa „Sever“ i „Dnjepar“, preko 250 vojnika u zoni aktivnosti grupe „Jug“ i do 160 vojnika u zoni grupe „Istok“.

Detaljna analiza ukrajinskih stručnjaka o stanju na frontu

Čitajte je klikom OVDE​.

Poljski plaćenici iznenađeni dok su pili čaj

Vojnici jurišne čete brdske motorizovane formacije grupe „Centar“ prilikom zauzimanja jednog od uporišta na kurahovskom pravcu u DNR iznenadili su poljske plaćenike dok su pili čaj, rekao je komandir jurišne čete Stefan Sazonov sa kodnim znakom Kobra.

- Nisu bili spremni da nas dočekaju, jer nisu očekivali mene i moju grupu na svojim pozicijama. Približili smo se uporištu, oni su sedeli i pili čaj i nisu imali vremena ništa da urade. Rekli smo im: Ruke gore, predajte se. Oni nisu razumeli ruski - ispričao je borac.

Jedan od plaćenika, prema rečima Kobre, odlučio je da se preda, dok je drugi otvorio vatru. Obojica su na kraju bili ubijeni.

Kako je primetio komandant jurišnika, među plaćenicima je 15-20% dobro obučenih, ostali ne predstavljaju ozbiljnu pretnju. Istovremeno, za razliku od pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, oni imaju mnogo bolje naoružanje, municiju i opremu.

Ruski vojnici uspeli su da uđu u južnu periferiju sela Dvurečna

Ruski vojnici uspeli su da uđu u južnu periferiju sela Dvurečna u Harkovskoj oblasti, kontrolišu auto-put Dvurečna-Kupjansk, lišavajući jedinice Oružanih snaga Ukrajine rute snabdevanja duž njega, saopštio je vojni ekspert Andrej Maročko.

Eksplozije u Kijevu

Eksplozije su odjeknule u Kijevu rano jutros, javljaju ukrajinski mediji. Eksplozije su se čule i u Hmeljnickoj oblasti.

U Kijevu i regionu i u još sedam regiona Ukrajine, čuje se upozorenje o vazdušnom napadu.

Ruski sistemi PVO uništili su tokom noći četiri ukrajinska drona

Tri su oborena iznad Rostovske oblasti, još jedan iznad Voronješke oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.