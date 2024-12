TRAMP PRETI PANAMI: Budući stanar Bele kuće upozorio centralnoameričku državu uoči stupanja na najvažniju funkciju

NOVI američki predsednik Donald Tramp upozorio je Panamu da će, kada preuzme funkciju, razmotriti preuzimanje kontrole nad Panamskim kanalom, ukoliko ta centralnoamerička država ne umanji naknade američkim brodovima za prolazak. Lider republikanaca je apel izneo na konferenciji konzervativaca u Fenisku, u Arizoni. Izjava budućeg stanara najprestižnije vašingtonske adrese ocenjena je kao još jedan potencijalni zaokret u američkoj spoljnoj politici, ali i kao novi udarac Kini, koja sve više širi svoj uticaj na području Latinske Amerike.

Tanjug

- Naša mornarica i trgovina tretirani su na veoma nepravedan i nepromišljen način. Naknade koje naplaćuje Panama su smešne, veoma nepravedne, posebno imajući u vidu izuzetnu velikodušnost koju su Panami, kažem, veoma glupo, dale SAD. Ova potpuna pljačka naše zemlje će odmah prestati - poručio je Tramp.

Budući stanar Bele kuće napomenuo je, istovremeno, da je Panamski kanal, koji povezuje Atlanski i Pacifički okean, dat na korišćenje Panami i njenom narodu, uz određene odredbe. Ovaj prolaz su, inače, izgradile SAD i otvorile 1914, da bi 1977. tadašnji šef Bele kuće Džimi Karter potpisao ugovor kojim je započet proces prenosa kontrole. Ovaj transfer je završen 1999. kada je kanal i zvanično prešao u panamske ruke. Godišnje kanalom pređe do 14.000 brodova, uključujući kontejnerske, koji prevoze automobile, prirodni gas i drugu robu, kao i vojna plovila.

Producent za Britaniju Tramp je imenovao producenta rijalitija "Šegrt" Marka Berneta (64) za specijalnog izaslanika u Velikoj Britaniji. Tramp je u objavi naveo da će Bernet raditi na unapređenju diplomatskih odnosa i da će se fokusirati na "trgovinu, mogućnosti ulaganja i kulturnu razmenu". Bernet je kreirao šou koji je Trampa učinio poznatim po otpuštanju niza takmičara koji se bore za uloge u njegovim poslovima. Britanac je, takođe, kreirao ili producirao popularne emisije "Survajver", "Šark Tenk".

Panamski kanal je minulih dana bio u fokusu Trampovih objava na njegovoj društvenoj mreži, gde ga je nazvao "vitalnim nacionalnim dobrom za SAD".

- Bezbedan Panamski kanal je ključan za američku trgovinu i brzo raspoređivanje mornarice, od Atlantika do Pacifika, i drastično skraćuje vreme isporuke do američkih luka. SAD su njegov korisnik broj jedan, sa preko 70 odsto svih tranzita ka ili iz američkih luka. Tedi Ruzvelt je bio predsednik SAD u vreme njegove izgradnje i razumeo je snagu pomorske moći i trgovine. Kada ga je Džimi Karter glupo dao, za jedan dolar, tokom svog mandata, upravljala je isključivo Panama, a ne Kina ili bilo ko drugi. Isto tako, Panami nije bilo dato da SAD, njihovoj mornarici i korporacijama, koje posluju u našoj zemlji, naplaćuje previsoke cene i stope prolaza - naveo je Tramp.

Trampove poruke kritikovao je predsednik Paname Hoze Raul Mulino, poručivši da Panamski kanal i njegova susedna zona pripadaju Panami.

- O suverenitetu i nezavisnosti naše zemlje se ne može pregovarati. Panama poštuje druge nacije i zahteva poštovanje. Sa novom vladom SAD težim očuvanju i održavanju dobrih odnosa sa poštovanjem. Bezbednosna pitanja kao što su ilegalna migracija, trgovina drogom i organizovani kriminal treba da budu prioritet na našoj bilateralnoj agendi, jer predstavljaju stvarnu pretnju koja bi trebalo da nas brine - istakao je on na Iksu.

Masovne deportacije Tramp je kaže da će kada preuzme funkciju početi sa najvećom operacijom deportacije u američkoj istoriji. "Prvog dana u Ovalnoj kancelariji, potpisaću istorijski niz izvršnih naredbi kojima ćemo zatvoriti granicu za ilegalne imigrante i zaustaviti invaziju u našu državu. Na taj isti dan, počećemo najveću operaciju deportacije u američkoj istoriji, veću čak i od one koju je proveo predsednik Dvajt Ajzenhauer", izjavio je Tramp.

Poznavaoci prilika smatraju da je panamski put naročito bitan zbog sve većeg ekonomskog i geopolitičkog uticaja Kine u Latinskoj Americi, nauštrb američkoj tradicionalnoj dominaciji.

- Kineska inicijativa 'Pojas i put' je značajan pokretač koji dovodi do smanjenja uticaja SAD na Latinsku Ameriku i nudi zemljama regiona alternativni izvor kapitala. Zauzvrat, Peking dobija pristup ključnim resursima, tržištima i strateškom pozicioniranju. Mnoge zemlje u Latinskoj Americi, poput Argentine, Brazila i Čilea, okreću se Kini zbog trgovinske i razvojne pomoći. One to vide kao šansu da smanje zavisnost od SAD - ocenio je sociolog Rikardo Martins, dodavši da će se okretanje ka Kini nastaviti jer Peking, kako napominje, latinoameričkim zemljama nudi trgovinske sporazume bez bilo kakvih političkih uslovljavanja.

Tramp je ranije najavio i da će uvesti veće carine za robu iz Kine, Kanade i Meksika kada preuzme dužnost, što je, takođe, ocenjeno kao veliki udarac za važne trgovinske partnere SAD.

Postoje samo dva pola Tramp je obećao da će "zaustaviti transrodno ludilo". "Pod mojom administracijom, u SAD će postojati samo dva pola, muški i ženski. Izbacićemo transrodne pojmove iz vojske, osnovnih, srednjih škola", istakao je Tramp. Dodao je i da će Amerika izbaciti muškarce iz ženskih kategorija i obrnuto. "Da li to da uradim prvog, drugog ili trećeg dana? Šta mislite da to ipak bude prvog dana", upitao je Tramp okupljene koji su ga pozdravili ovacijama. Lider republikanaca je, takođe, obećao da će zabraniti programe raznolikosti, jednakosti i inkluzije u javnim institucijama i privatnim kompanijama.