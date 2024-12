"MUTNE ŠEME" Zelenski: Fico ne želi da traži zamenu za ruski gas

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas, povodom sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina i slovačkog premijera Roberta Fica u Moskvi, da je taj susret još jednom pokazao da Fico ne želi da učestvuje u zajedničkom evropskom angažovanju na postizanju energetske nezavisnosti od Rusije, kao da i ne želi da traži zamenu za ruski gas.

Foto: Tanjug/AP

Zelenski je napisao na platformi X da Fico "želi da pomogne Rusiji u potiskivanju američkog gasa i energetskih resursa drugih partnera iz Evrope", što znači da, kako je naveo, želi da "pomogne Putinu da zaradi novac za finansiranje rata i slabljenje Evrope".

- Gubimo ljude kao rezultat rata koji je Putin započeo i smatramo da je takva pomoć Putinu nemoralna - naveo je Zelenski.

Prema njegovim rečima, vredi napomenuti da nakon sastanka u Moskvi juče, Fico i Putin nisu davali zajedničke izjave, niti odgovarali na pitanja novinara.

- Oni jednostavno ne mogu javno ništa da kažu o čemu su razgovarali na sastanku. Plaše se reakcije javnosti - rekao je Zelenski.

On tvrdi da popuste koje Rusija daje Slovačkoj za kupovinu gasa ta zemlja plaća "kroz suverenitet ili mutne šeme".

- Ovo bi trebalo da bude pitanje za slovačke organe za sprovođenje zakona i specijalne službe - naveo je Zelenski.

On je postavio pitanje zbog čega je Fico toliko zavisan od Moskve i "koliko mu se plaća, a čime on to plaća".

Fico je izjavio nakon razgovora sa Putinom da je ruski predsednik najavio da je Rusija spremna da nastavi isporuke gasa Zapadu.

- Predsednik Rusije Vladimir Putin potvrdio je spremnost Rusije da nastavi isporuke gasa Zapadu i Slovačkoj, što je praktično nemoguće posle 1. januara 2025. godine, s obzirom na stav ukrajinskog predsednika - napisao je Fico na svojoj stranici na Fejsbuku, prenosi danas ruska agencija Interfaks.

Fico je napomenuo je da je njegova poseta Rusiji reakcija na izjave Zelenskog koji se protivi tranzitu ruskog gasa kroz Ukrajinu.

- Ovakav stav (Zelenskog) nanosi finansijsku štetu Slovačkoj i ugrožava proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama u Slovačkoj, što je neprihvatljivo - naglasio je Fico.

Premijer Slovačke rekao je da je sa ruskim predsednikom razgovarao i o odnosima dve zemlje, kao i o mogućnostima mirnog rešavanja sukoba u Ukrajini.

Sinoćnji susret je bio prvi lični susret Putina i Fica od 2016. godine, preneo je TASS.

Fico je treći zapadnoevropski lider koji je došao u Moskvu da razgovara sa Putinom nakon početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini u februaru 2022. godine.

Pre toga, u aprilu 2022. na pregovore sa ruskim liderom došao je austrijski kancelar Karl Nehamer, a u julu 2024. mađarski premijer Viktor Orban.

(Tanjug)

