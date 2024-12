OSVETA ZBOG "PODRŠKE ISLAMU": Napad u Magdeburgu - novi detalji masakra u Nemačkoj

IZ sata u sat, danas su stizali crni podaci o povećavanju broja mrtvih u napadu na božićnu pijacu u nemačkom gradu Magdeburgu, koji se dogodio u petak oko 19 časova, kad je na vašaru bilo najviše ljudi.

Foto: Tanjug/AP

Kroz gužvu je, trasom dugom 400 metara, projurio manji terenski automobil marke BMV za čijim volanom je bio lekar, psihijatar, imigrant iz Saudijske Arabije, star 50 godina, koji je uhapšen. Za vreme napada, bio je pod dejstvom opijata. Broj poginulih povećao se na pet, a među žrtvama je i jedno dete.

Zna se da je napadač rođen u saudijskom gradu Hofufu, a identifikovan je kao Taleb el A. U Nemačku je došao u martu 2006. godine. Izvor iz Saudijske Arabije predstavlja ga kao Taleba Abdula Džavada, a nemačka policija je, danas po podne objavila da je njegovo puno ime Taleb el Abdulmohsen. Tabloid "Bild", koji je u prvim satim posle tragedije objavio da je poginulo 11 građana, danas je, pozivajući se na policiju, saopštio da je broj stradalih pet i da je u bolnicama zbrinuto 86 osoba.

Nemački kancelar Olaf Šolc, obišao je mesto tragedije, izrazio zabrinutost za zdravstveno stanje 40 ljudi u kritičnom stanju i pozvao na jedinstvo unutar zemlje. Savezna ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer izjavila je da se sa sigurnošću može reći da je počinilac očigledno islamofobičan. Sve ostalo predmet je istrage, dodala je i naglasila da je sada na istražnim organima da odluče da li je bilo validnih upozorenja i da li su ona, eventualno, zanemarena. Nagađalo se, između ostalog, da su vlasti Saudijske Arabije upozoravale nemačke kolege na opasnost koja preti od ovog psihijatra i psihoterapeuta.

Lider demohrišćana, "viđen" za novog kancelara, Fridrih Merc, apelovao je da se ne donose ishitreni zaključci, jer se "ovaj čin ne uklapa u ranije poznate obrasce". Premijer savezne države Saksonija-Anhalt, Rajner Hazelof, saopštio je da se na vanrednoj sednici vlade razgovaralo o finansijskim sredstvima za podršku žrtvama i njihovim porodicama, poručivši da će se, narednih dana, opsežno razgovarati o bezbednosti i evenutalnim propustima. Ubica je, pišu mediji, objavljivao ekstremističke sadržaje i stavove na platformi "Iks", i spekulišu o njegovoj navodnoj povezanosti sa desničarskom Alternativom za Nemačku (AfD), posebno zbog rigoroznijih stavova ove stranke prema migrantima, u odnosu na zvaničnu državnu politiku.

Lane ga je, piše "Bild", procenjivala kriminalistička policija, ali je konstatovano da "ne predstavlja konkretnu opasnost". Tu činjenicu sada, uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Nemačkoj u februaru, koriste mnoge stranke, optužujući vlasti da su kardinalno podbacile, a u tome prednjači AfD. I američki milijarder Ilon Mask, kog je novi šef Bele kuće Donald Tramp imenovao za savetnika, poziva Šolca da podnese ostavku kao odgovor na smrtonosni napad, poručivši mu da se "pokazalo da je krajnje nekompetentan". Napadač je, s druge strane, bio dobro poznat berlinskom pravosuđu, jer je, saznaje državna informativna agencija DPA, protiv njega bilo pokrenuto više sudskih postupaka, među kojima i jedan zbog zloupotrebe hitnih poziva. Optužen je, naime, da je 23. februara, okrenuo broj vatrogasne službe iako požara nije bilo. Okružni sud u Tirgartenu izrekao mu je novčanu kaznu od 20 dnevnih tarifa po 30 evra.

Uložio je prigovor, nije se pojavio na glavnom pretresu 19. decembra, a samo dan kasnije, počinio je svoj krvavi pir. Ugledni list "Velt", iznoseći nove informacije o "vašarskom fantomu", piše da je ovaj antiislamski aktivista, doživljavao nemačke policajce kao pokretače islamizma.

- Ne znamo šta ga je motivisalo, osim što je mrzeo Nemačku - kaže profesor Suzane Šroter. - Njegov čin, bio je izuzetno konfuzan. Napadač je živeo u Bernburgu, oko 50 kilometara južno od Magdeburga, gde je policija danas koncentrisala svoju istragu. Po informacijama kojima raspolaže "Velt", počinilac je radio kao lekar u kazneno-popravnoj ustanovi u Berburgu, koja je osnovana po nalogu savezne države Saksonije-Anhalt, sa zadatkom da pruži zaštitu od kriminalaca sa psihičkim poteškoćama.

Osuda napada i podrška Nemcima NAPAD su najoštrije osudili zvaničnici širom sveta. Šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je, izjavljujući saučešće porodicama žrtava, nazvala napad "brutalnim i kukavičkim činom", dok je francuski predsednik Emanuel Makron poručio da "Francuska deli bol sa nemačkim narodom". Saudijska Arabija je izrazila solidarnost sa porodicama žrtava, a SAD su "duboko šokirane napadom". Britanski MIP pomno prati situaciju u Nemačkoj i "misli svih Britanaca su sa porodicama pogođenih". Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da postoji povezanost između ilegalne imigracije i terorističkih napada, jer su u Evropi ovakvi incidenti počeli u isto vreme kad i migrantska kriza.

Taleb el A. ima trajnu boravišnu dozvolu, pošto mu je 2016. godine priznat status izbeglice. U intervjuu za "Frankfurter algemajne cajtung" iz 2019. godine, sebe je opisao kao "najagresivnijeg kritičara islama u istoriji". Kaže da je ateista i da se za azil prijavio zbog straha od progona u domovini. Sebi je, veli, zadao zadatak da svojim proganjanim zemljacima u Saudijskoj Arabiji pokaže put do azila u Nemačkoj i Australiji. Magazin "Špigl" i britanski Bi-Bi-Si slično su izveštavali 2019. godine, ali policija tvrdi da nije imao dosije, niti je išta ukazivalo na mogućeg teroristu. Sada se, međutim, njegove objave na društvenim mrežama tumače drugačije, pa se ispostavlja da je najavio odmazdu, uključujući i pozive na nasilje, a stručnjaci analiziraju moguće veze između njegovih radikalnih stavova i ovog napada. Uoči napada, na platformi "Iks", objavio je da "nemačku naciju smatra odgovornom za ubistvo Sokrata". Nemačke građane, a ne samo vlast, optužuje za progon koji je navodno doživeo u njihovoj zemlji.

Komemoracije i pomeni BROJNE organizacije u Nemačkoj, među kojima islamističke, danas su održavale komemorativne skupove, a tradicionalni božićni skupovi su otkazani. "Božićno pevanje", planirano za sutra, ove godine će izostati. Organizator je pozvao građane koji su kupili karte da ne zahtevaju povraćaj novca, nego da ga doniraju za pomoć porodicama žrtava. Tačno u vreme napada, u 19.04 oglasila su se zvona sa svih crkava u Magdeburgu i okolini, a u gradskoj katedrali održan je ekumenski pomen poginulima i moleban za oporavak preživelih. Na svim božićnim pijacama koje nisu zbog ove tragedije zatvorene, minutom ćutanja odata je pošta poginulima. Otkazani su sportski događaji, planirani za vikend.

- Ukrali su mi USB iz poštanskog sandučeta - požalio se u jednom videosnimku. - Vlada Nemačke je kriminalna, umesto da me štiti, podržava takve postupke. I policija je kriminalac, a građani i građanke Nemačke, naročito. Na njegovoj profilnoj slici na "Iksu", stoji puška, a na profilu je na engleskom jeziku ispisano: - Nemačka lovi saudijske tražioce azila unutar i izvan svoje teritorije da bi uništila njihove živote i želi da islamizuje Evropu. Moje iskustvo od sedam godina pokazuje to. Poslednji put, u martu ove godine, policija je koristila prljave taktike protiv mene i drugih kritičara islama, u nameri da uništi naš antiislamski aktivizam. Levičari su ludi. Potreban nam je AfD, da zaštiti policiju od nje same. Jedna od korisnica "Iksa", potvrdila je "Veltu" da su ovi njegovi postovi prijavljeni platformi pre nekoliko meseci i potom izbrisani. U kontaktu sa drugim korisnikom mreže razgovaralo se, piše list, o mogućem planu napada Arapa. Nije, kaže, otišla u policiju da to prijavi, ali joj je bilo jasno da se stvar radikalizuje. Sada krivi sebe što nije ništa preduzela.

Policija traži veća ovlašćenja SINDIKAT policije pozvao je vlasti da odobre veću prisutnost policije na ovakvim događajima i da joj daju veća ovlašćenja, da uvedu jake barijere oko terena na kojem se održavaju vašari i prilagode koncept saobraćaja. Predsednik federalnog ogranka ovog sindikata Johen Kopelke istakao je da je potrebno više video-nadzora i softverske podrške.