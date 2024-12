Rat u Ukrajini - 1029. dan

Foto Tanjug

Izveštaj sa fronta: Žestoke borbe u poslednjem utvrđenju VSU u Časovom Jaru; Rusi probijaju odbranu kod Kurahova i Pokrovska; Napredak i kod Kupjanska i u Kurskoj oblasti (MAPA)

Snage PVO su tokom noći oborile 4 bespilotne letelice Oružanih snaga Ukrajine, 2 iznad Belgorodske oblasti i po jedan iznad Brjanska i Kurska. Tokom dana u Rostovskoj oblasti je oboreno 10 projektila, zapalila se privatna kuća od posledica pada oborene letelice, ali nije bilo žrtava.

Danas su udarili po ukrajinskj pozadini uglavnom sa „geranijumima“. Udari su izvedeni na Kijev i Kijevsku oblast, na skladišta municije u Kirovogradskoj oblasti, na ciljeve u Sumskoj, Harkovskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

U pravcu Hersona na desnoj obali, artiljerija je uništila uporište VSU. Dronovi neprestano love vozila i PVO VSU. Oružane snage Ukrajine 52 puta su granatirale sela na levoj obali, nema podataka o šteti ili povređenima.

Ilustracija telegram rybar



U sektoru Zaporožja ima taktičkih uspeha u oblasti Belogorja, gde jurišna pešadija je zauzela uporište u blizini istočne periferije. Oporni punkt je ponovo zauzet severno od Nesterjanke. Artiljerija, MLRS i avijacija neprestano udaraju na položaje Oružanih snaga Ukrajine, uključujući Orehovo i Guljajpolje.

Na Ugljedarskom frontu, Oružane snage Rusije pojačavaju pritisak na Veliku Novoselku. Uporne borbe se nastavljaju na području Novog Komara, gde ruski jurišnici postepeno istiskuju VSU. Jednako intenzivna bitka je i jugozapadno od Velike Novoselke, gde se već vode borbe na periferiji Storoževog. U samoj Velikoj Novoselki borbe su očigledno minimalne, komanda se oslanja na opkoljavanje ovog logističkog čvorišta i uništavanje garnizona izolovanog od glavnih snaga – ova taktika je više puta pokazala svoju efikasnost.

U blizini Kurahova, MO Rusije je potvrdilo oslobađanje sela Trudovoe i Starie Terni. U Kurahovu, ruska vojska nastavlja potiskivanje neprijatelja u zapadnom delu grada. Oni javljaju da se čišćenje Konstantinopoljskog privodi kraju, ruske oružane snage proširuju teritoriju pod njihovom kontrolom u oblasti Zelenovke prema Konstantinopolja. Ukrajinska javnost kaže da na ovom području praktično nema više pešadije Oružanih snaga Ukrajine. U bliskoj budućnosti ruska vojska će saznati koliko je jaka odbrana Oružanih snaga Ukrajine u Konstantinopolju i Ulakliju. U stvari, od ovoga zavisi koliko će se brzo zatvoriti Kurahovski kotao.

U pravcu Pokrovska, ruski borci su stigli do predgrađa Peščana i pokušavaju da se učvrste na periferiji. U Dačenskom su uspeli da se probiju do severnog dela sela. Od Novotroickog su stigli do Novovasilevke, gde počinje juriš na periferiju. Odavde i dole, front se gradi duž linije sela Novovasiljevka – Novoolenovka – Ukrainka. U svakoj od njih tutnjaju bitke.



U Torecku, juriš na poslednji rudnik još nije počeo, VKS i artiljerija nastavljaju da pogađaju njegovu teritoriju. Ukrajinske oružane snage vrše lokalni kontranapad, a ruske oružane snage ih potiskuju nazad na sever. Avijacija i artiljerija su takođe pogodili Dačnoje i Dilejevku, koje ukrajinske Oružane snage koriste kao punktove logističkog snabdevanja železnicom od Konstantinovke.



Bitka za teritoriju fabrike vatrostalnih materijala se nastavlja u Časovom Jaru. VSU se očajnički drži za industrijsku zonu, a ruski izviđači su uspeli da otkriju sistem uporišta VSU, a neke od njih i zauzmu.

U sektoru Severski vode se pozicione borbe duž cele linije dodira. VSU priznaje da ruske jedinice počinju da preduzimaju napadne akcije u određenim oblastima.

Bitke za Terni se nastavljaju u pravcu Krasnolimanskog. Nema promena na zemlji.

Na Kupjanskom frontu, ruske oružane snage postepeno proširuju mostobran na zapadnoj obali Oskola naspram Masjutovke. Ukrajinski izvori se žale da Oružane snage Ukrajine ne mogu da okupe dovoljan broj borbeno spremnih rezervi da izdrže ofanzivu Oružanih snaga Rusije na ovom području. Bilo bi logično da ruska jurišna pešadija proširi mostobran do visova kod sela Zapadnoje. Ovo je šansa da se preuzme kontrola nad putem za Volčansk i Čugujev i odsečete teritoriju na severu, uključujući Dvurečnu, a zatim počne da se pokriva aglomeracija Kupjansk sa severo-severozapada.

U pravcu Harkova vode se pozicione borbe, bez mnogo vesti.



SITUACIJA U KURSKOJ OBLASTI



Teške dugotrajne borbe se nastavljaju u pograničnom području. VSU drži teritoriju severno od Novoivanovke. U ovoj oblasti postoji velika aktivnost ukrajinskih FPV dronova.

Nakon proboja u šume jugozapadno od Kremjanojea, ruske trupe su očistile prilično veliku teritoriju od ukrajinskih snaga i zauzele uporište severno od sela Kruglenkoje.



Očišćeno je i područje oko 4 km od Šeptuhovke do Pogrebkija. Pogrebki su sada otprilike napola zauzeti od strane ruskih vojnika, ukrajinske oružane snage pokušavaju da uzvrate i idu u kontranapad.

Rusko Porečnoje i Čerkasko Porečnoje i dalje su pod kontrolom ukrajinske vojske, ali ruske snage ne odustaju od pokušaja da očiste uporišta Oružanih snaga Ukrajine u susednim oblastima i priđu selima.

Nakon oslobođenja Čerkaske Konopelke, Oružane snage Rusije nastavljaju aktivna ofanzivna dejstva u pravcu sela Melova. Takođe, prema nekim izveštajima, ruske jedinice su već ušle u Kurilovku.

Foto Tanjug/AP

Na bojišu kod Plehova, ruski MLRS obrađuje položaje Oružanih snaga Ukrajine na suprotnoj strani reke Psel. Takođe postoji napredak u oblasti Guevo, pri čemu se vode teške borbe na periferiji i okolnim šumskim područjima.

Zelenski sa Ruteom: Traži garancije NATO

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski danas je doputovao u Brisel, gde će sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom i evropskim liderima razgovarati o bezbednosnim garancijama, jačanju ukrajinske vojske i obezbeđivanje sistema PVO.

Foto: Tanjug/AP

Snimak bitke za Uspenovku (VIDEO)

Kako su neustrašivi vojnici 255. puka oslobodili Uspenovku, uništavajući odbrambene centre VSU.

Jurišnici 3. bataljona 255. puka probili su se do zgrade koju je VSU pretvorio u utvrđenje i bacili protivtenkovsku minu.

Snimak bitke: kako su neustrašivi vojnici 255. puka oslobodili Uspenovku, uništavajući neprijateljske odbrambene centre ▪Dušnici 3. bata 255. puka probili su do zgrade koju je neprijatelj pretvorio u utvrđenje i bacili protivtenkovsku minu. ▪Tako je uništen utvrđeni položaj sa Oružanim snagama Ukrajine, koji je ometao napredovanje naših jurišnih grupa.

Tako je uništen utvrđeni položaj sa Oružanim snagama Ukrajine, koji je ometao napredovanje ruskih jurišnih grupa.

255. puk je podigao zastavu Rusije, oslobađajući Uspenovku!

U pravcu Kurahovskog ruske trupe su očistile oslobođenu Uspenovku i nešto ranije – Trudovo.

Sada borci mogu bezbedno da demonstriraju vijore ruske zastave na glavnim ulicama sela, što simbolizuje vraćanje kontrole nad područjem i dalje napredovanje jurišnih snaga ruske armije.‍

Ukrajina je raketama pogodila Rostovsku oblast, uništivši štalu

Protivvazdušna odbrana odbija raketni napad na Rostovsku oblast. U oblasti Kamensk-Šahtinski, 3 od 4 rakete su oborene, jedna je pogodila pomoćnu zgradu, izveštava guverner.

Prema preliminarnim podacima operativnih službi, povređenih nije bilo. Informacija se razjašnjava, dodao je Ju. Sljusar.

Ruski proboj ka Pokrovsku (MAPA)

„Hrabri“ se približavaju Pokrovsku, jurišaju na Dačensko i Peščanoje, probijajući se kroz Ševčenko.

U Dačenskome postoji napredak duž autoputa sa juga.

Militanti VSU izveštavaju da su ruske trupe već počele da juriš na Peščani i da su stigle do njegovih predgrađa.

Razvijaju i ofanzivu po bokovima i napadaju Novovasilevku.

Ukrajinski analitičari su ujutru izvestili da su „severozapadno od Berestkog ruske trupe zauzele preostali deo pruge na delu širine do 1,8 km.

Zauzeli su preostali deo Soncovke, napredovali na zapadnu periferiju u području širine do 2 km i nastavili napade u pravcu Petropavlovke.

-S rejona naselja Zarja, ruska vojska pritiska u pravcu Slavjanke.

-Pod Puškinom su napredovali u pravcu Ukrajinke duž niza šumskih pojaseva u oblasti širine do 2,3 km do dubine od 1,35 km.

-Zapadno od Novotroickog imaju delimičan uspeh duž šumskog pojasa u oblasti širine do 800 m.

-U naselju Vidrodžennja (Novij Trud) ruske trupe napredovale su do dubine od 600 metara.

-U zapadnim i centralnim delovima Dačenskog napredovali su u oblasti širine do 600 metara.

Rute: Počela sa radom komanda NATO za pomoć Kijevu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute objavio je u Visbadenu početak rada komande Alijanse za koordinaciju isporuka oružja Ukrajini i pozvao lidere zemalja organizacije da „manje pričaju o miru“. On je to izjavio na konferenciji za novinare u Briselu.

-Komanda NATO-a u Visbadenu je počela sa radom, rekao je generalni sekretar.

Rute je takođe pozvao zemlje EU i NATO da „manje razgovaraju o mirovnim pregovorima“ kako „ne bi pomogli Rusiji“, već da bi se „fokusirali na obezbeđivanje vojnih isporuka Ukrajini“.

Foto: Tanjug/AP

-Neophodno je Ukrajinu staviti u poziciju sile. Sada se front pomera na zapad, a ne na istok. Da se to promeni - naš je cilj, rekao je on.

Karpenter: Ukrajina u NATO, teško

Pitanje upućivanja poziva Ukrajini da se pridruži NATO-u teško da će se rešiti za vreme administracije Džozefa Bajdena, izjavio je Majkl Karpenter, specijalni pomoćnik predsednika SAD i direktor za evropske poslove u Savetu za nacionalnu bezbednost.

Gađan Harkov, oštećen tržni centar

Ruska vojska je dronom "molnija" pogodila Harkov, a povređenih nije bilo, objavio je na Telegramu gradonačelnik Igor Terehov.

Prema rečima Olega Sinegubova, načelnika policijske uprave u Harkovu, napad se dogodio oko 12 sati.

"Oštećen je krov zgrade tržnog centra. Informacije o nastradalima nema", rekao je Sinegubov.

(Ukrinform)

Ruske snage kontrolišu Trudovoje i Stari Terni

Oružane snage Rusije zauzele su naselja Trudovoje i Stari Terni u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo ke rusko Ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat odlučnih akcija jedinica Južne grupe snaga, oslobođeno je naselje Trudovoje Donjecke Narodne Republike", navodi se u saopštenju tog Ministarstva.

(Izvestija)

Zelenski: Niko nema pravo da pregovara s Putinom bez Kijeva

Predsednik Volodimir Zelenski je tokom onlajn razgovora s čitaocima Le Parisien, da Ukrajina nikome ne delegira mandat za pregovore sa Rusijom, a da je istovremeno moguće sesti za pregovarački sto tek nakon što se dogovori akcioni plan i bude u jaka pozicija.

"Insistiram da nijedan lider u svetu nema pravo da pregovara sa Putinom ( Vladimirom) bez Ukrajine. Nikada nikome nismo delegirali ovaj mandat. Mi smo žrtve. Bilo bi nepravedno kada bi svi počeli da govore kako zemlja treba da živi. Francuzi u Francuskoj, Italijani u Italiji ili Amerikanci u SAD znaju šta žele za sebe. Isto važi i za Ukrajince", naveo je Zelenski.

(Le Parisien)

Dvojica muškaraca uhapšena zbog ubistva Kirilova

Dvojica osumnjičenih su privedena u vezi sa ubistvom načelnika snaga za radijaciju, hemijsku i biologiju odbrane (RKHBZ), general-potpukovnika Igora Kirilova i njegovog pomoćnika, saznaje Izvestija.

Više o tome pročitajte KLIKOM OVDE.

Trampov izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog planira da poseti Kijev početkom januara

Izaslanik za Ukrajinu i Rusiju novoizabranog američkog predsednika Donalda Trampa Kit Kelog posetiće Kijev i nekoliko evropskih zemalja, uključujući Italiju i Francusku, početkom januara, u pokušaju da se brzo okonča rat u Ukrajini, rekla su dva neimenovana izvora za Rojters.

Izvori su rekli da penzionisani general-potpukovnik Kit Kelog ne planira da poseti Moskvu tokom ovog putovanja. Jedan izvor je rekao da je planiranje te Kelogove posete još u fazi finalizacije i da bi moglo doći do promena plana.

Tramp je u ponedeljak ponovio svoj poziv na brzi prekid vatre i najavio da će razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim o okončanju rata.

(Reuters)

Ukrajina gubi većinu svojih snaga dok pokušava da se izvuče iz obruča kod Kurahova

Ukrajinske oružane snage izgubile su većinu svoje grupe dok su pokušavale da se povuku iz Uspenovke južno od Kurahova, saopštile su službe bezbednosti za TASS.

- Neprijatelj je izgubio veći deo svoje grupe u Uspenovki. Odlučili su da se izvuku iz okruženja, ali odluka je, naravno, kasnila - rekli su izvori.

Prema podacima službi bezbednosti, Ukrajina u protekle dve nedelje svakodnevno gubi na desetine vojnika u ovoj oblasti.

Četiri bespilotne letelice oborene preko tri ruska regiona tokom noći

Ruska protivvazdušna odbrana presrela je i uništila četiri ukrajinske bespilotne letelice iznad graničnih regiona Brjanska, Belgoroda i Kurska u sredu u ranim satima, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

- Preko noći su osujećeni pokušaji kijevskog režima da izvrši terorističke napade na ciljeve u Rusiji pomoću bespilotnih letelica sa fiksnim krilima. Dežurna protivvazdušna odbrana oborila je četiri ukrajinske bespilotne letelice: dve iznad Belgorodske oblasti, jednu iznad Brjanske oblasti i jednu iznad Kurske oblasti - saopštilo je ministarstvo.