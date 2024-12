RUSKI GENERAL OTKRIO: Ovog naoružanja boje se svi neprijatelji Rusije (VIDEO)

MOBILNI raketni sistemi su odlučujuće sredstvo u slučaju uzvratnog nuklearnog udara, rekao je general-pukovnik Sergej Karakajev, komandant ruskih Strateških raketnih snaga.

Foto: Printscreen

-Odnos raspoređenih nosača u stacionarnim i mobilnim grupama Strateških raketnih snaga je približno izjednačen. Planirano je da se ubuduće ovo kvantitativno stanje nosača i bojevih glava grupa održi, što će omogućiti Raketnim snagama strateškog planiranja da. izvršavaju čitav niz raznovrsnih zadataka nuklearnog odvraćanja i učestvuju u izvođenju takozvanih uzvratnih akcija strateških nuklearnih snaga Rusije, rekao je Karakajev u intervjuu listu „Krasna zvezda“, povodom Dana raketnih strateških snaga.

-U budućnosti se planira održavanje dvokomponentne strukture raketne grupe, uključujući stacionarne raketne sisteme koje poseduju značajnu snagu i visoku borbenu gotovost za upotrebu. Raketni divizioni, opremljeni pokretnim raketnim sistemima, nbiće odlučujuće sredstvo za nanošenje razorne štete protivniku tokom uzvratnog udara, zbog velike manevarske sposobnosti i žilavosti, posebno u kontekstu raspoređivanja američke protivraketne odbrane, dodao je general.

Kako je istakao, u Rusiji je u okviru testiranja raketnih sistema planirano lansiranje raketa na maksimalnu udaljenost.

-Da, u Rusiji su izvođena lansiranja na maksimalnu udaljenost kako bi se procenilo da li karakteristike (sistema) odgovaraju određenim zahtevima. Izvode se u vode Tihog okeana. U skladu sa taktičko-tehničkim zadacima Ministarstva odbrane Rusije, to je neophodna faza testiranja novih interkontinentalnih balističkih raketa. One se za to i prave – da mogu da dolete do bilo koje teritorije, bilo koje tačke na planeti. Što se tiče dometa, ne postoji mesto koje naše rakete ne mogu da dosegnu, objasnio je Karakajev.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje