TRAMP OTKRIO KO JE SRUŠIO ASADA: Ova sila je umešala prste

NOVOIZABRANI predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Turska stoji iza svrgavanja vlade predsednika Sirije Bašara Asada.

Foto: Tanjug/AP

-Niko ne zna ko stoji iza druge strane (nove vlasti u Siriji). Ali ja znam. To je Turska. Turska stoji iza toga. On (predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan) je veoma pametan čovek. Oni su to želeli 1.000 godina i to su postigli, saopštio je Tramp na prvoj pres-konferenciji nakon pobede na izborima u novembru.

Kako je istakao, ljudi koji su ušli u Siriju kontroliše Turska „i to je normalno, to je drugačiji način borbe“.

Tramp je dodao da ne želi da američke trupe ginu u Siriji, ali je napomenuo da je ishod sukoba na Bliskom istoku i dalje neizvestan.

-Niko ne zna kako će se sve to završiti, zaključio je on.

Ranije je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao da Ankara nije učestvovala u operaciji oružane opozicije u Siriji koja je dovela do pada Asadove administracije.

(sputnikportal.rs)

