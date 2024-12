NETANJAHU PRED SUDOM: Samo zbog korupcije

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu danas je na sudu negirao da je odobrio regulatorne odluke koje su finansijski koristile većinskom akcionaru telekomunikacionog giganta "Bezek", Šaulu Eloviču, u iznosu od više stotina miliona šekela, a da je zauzvrat dobio pozitivnu medijsku pokrivenost veb-stranice Vala, čiji je Elovič takođe bio vlasnik.

Netanijahuov branilac Amit Hadad rekao je da se premijer i Elovič nisu dobro poznavali, čak i nakon večere 2012. koju su Netanjahu i njegova supruga Sara priredili za Eloviča i njegovu suprugu, a za koju tužilaštvo tvrdi da je bila početak ilegalnog aranžmana između njih dvojice, prenosi Tajms of Izrael.

Netanijahu je tvrdio da se ne seća da je 2012. potpisao ovlašćenja kojim je Elovič dobio vlasništvo nad "Bezekom", rekavši da je potpisao "hiljade“ takvih ovlašćenja tokom svog mandata.

On je, tokom svedočenja, više puta insistirao na tome da nema ničeg nelegitimnog ili nezakonitog u tome što su zvaničnici njegove stranke Likud zahtevali izmene "Valinog" izveštavanja, uključujući određene članke, ili zahtevajući da taj sajt objavi tekstove po zahtevu članova vladajuće partije.

Netanjahu je na sudu rekao da su takve interakcije između političara i štampe ključni deo demokratije, i uporedio se sa američkim liderima Tomasom Džefersonom i Aleksandrom Hamiltonom, za koje je rekao da su nastojali da iskoriste štampu u političku korist.

Premijerovi argumenti o medijskom izveštavanju i njegovoj interakciji sa vlasnicima medija ključni su za njegovu odbranu, jer on ne poriče da je nastojao da promeni i poboljša izveštavanje "Vale", ali poriče da se radi o mitu zarad bolje medijske slike, navodi Tajms of Izrael.

On je takođe negirao krivicu za korupciju pred sudom i optužbe da je dobijao velike količine šampanjca i cigara i koristio svoj položaj da bi nelegalno dobijao velike svote novca.

-To su potpune laži. Radim po 17 -18 sati dnevno. Svi koji me poznaju to znaju. Tako radim. Obroci mi stižu u kabinet, nije to kordon blu, niti konobari dolaze sa belim rukavicama, rekao je Netanjahu i ocenio da su optužbe protiv njega "okean apsurda".

Kako prenosi AP, Netanjahu je delovao opušteno iznoseći pred sudom svoju verziju događaja i detalje o svom životu koji bi mogli da oblikuju percepciju sudija o njemu.

Jedan slučaj se odnosi na primanje cigara i šampanjca vrednih više desetina hiljada dolara od saradnika bogatih holivudskih producenta u zamenu za pomoć u ostvarivanju svojih ličnih i poslovnih interesa.

Netanjahu je rekao da ponekad puši cigare, ali da "gotovo nikada ne može da popuši cigaru do kraja" zbog preopterećenosti poslom, a za šampanjac je rekao da ga "mrzi".

Optuženi izraelski premijer (75) rekao je i da su optužbe protiv njega "lov na veštice koji je orkestrirala neprijateljska medijska scena i pristrasan pravosudni sistem s ciljem da sruše njegovu dugogodišnju vladavinu".

Više desetina ljudi okupilo se ispred suda u Tel Avivu - neki su protestovali protiv Netanjahua, uključujući članove porodica talaca koje Hamas drži zatočene u Pojasu Gaze, ali pojavila se i grupa njegovih pristalica.

Ispred suda je istaknut transparent na kojem je pisalo "ministar kriminala".

Netanjahu je prvi izraelski premijer koji je pred sudom svedočio kao optuženi, a suočava se sa tri tačke optužnice za korupciju, uključujući optužbe za prevaru i povredu poverenja, kao i optužbama za mito, prevaru i povredu poverenja.

Prema izraelskom zakonu, optuženi izraelski premijeri nisu obavezni da podnesu ostavku.

