LUKAŠENKO PROGOVORIO O ASADU: Otkrio da li je bišvi predsednik Sirije bio diktator

BIVŠI predsednik Sirije Bašar Asad nije bio diktator i nikoga nije ubio, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko.

Foto: Profimedia

- Kakav je Bašar Asad diktator? Lekar po struci, dugo ga poznajem. Bili smo u dobrim odnosima. On nije nikakav diktator. Lečio je ljude kao lekar. Nikada nikoga nije ubio - istakao je Lukašenko na sastanku sa zaposlenima preduzeća „Požsnab“, prenosi agencija Belta.

Predsednik Belorusije je ispričao da je dobro poznavao ne samo Bašara Asada, već i njegovog oca, prethodnog sirijskog lidera, Hafeza Asada.

- To je bila veličina od čoveka. Umro je odavno, a sada uništavaju njegove spomenike. A on je taj koji je stvorio tu državu bogatu resursima, naftom itd - naglasio je Lukašenko.

On je ocenio da Amerikanci demonizuju lidere država.

- Bajdena niko više i ne sluša. Dobro je da je Tramp (novoizabrani američki predsednik), ma koliko bio ekstravagantan, izjavio da SAD ne treba da se mešaju u situaciju u Siriji, jer ih se ne tiče. To je dobro. Ali, to je bajka: ‘Ne mešajte se tamo!’ Oni su već odavno tamo. Amerikanci se u sve mešaju. Vidite kako se sve odvija, kako demonizuju šefove država. Poznato mi je to. Kod vas takođe ‘diktator’ upravlja zemljom - konstatovao je beloruski lider.

Situacija u Siriji

Ranije su se predstavnici oružane opozicije u Siriji obratili na državnoj televiziji sa tvrdnjom da su uspostavili kontrolu nad zemljom. Premijer Sirije Muhamed Gazi el-Džalali rekao je da ostaje u zemlji, zajedno sa nekoliko ministara, te da ne zna gde se nalazi ministar odbrane. Takođe je kazao da je uspostavio kontakt sa rukovodstvom oružane opozicije.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da je sirijski predsednik Bašar Asad, nakon pregovora sa nizom učesnika u sirijskom sukobu, odlučio da podnese ostavku na svoju funkciju i napustio Siriju, dajući instrukcije za mirni prenos vlasti. Rusija nije učestvovala u pregovorima.

Kako je ranije saopštio izvor u Kremlju za Sputnjik, Asad je sa porodicom stigao u Moskvu. Rusija im je pružila azil iz humanitarnih razloga. Ruski zvaničnici su u kontaktu sa predstavnicima oružane sirijske opozicije, čiji su lideri garantovali bezbednost vojnih baza i diplomatskih institucija Rusije na teritoriji Sirije.

(Sputnjik)