NEDAVNO se u SAD pojavila ideja koja sugeriše da bi "rat punog obima" sa Kinom brzo iscrpio zalihe municije, naglašavajući neophodnost da se ojača američka industrijska baza i poveća kapacitet proizvodnje municije da bi se rešio ovaj potencijalni "izazov", piše "Global tajms".

Foto: Printskrin

Takvi stavovi ne samo da odražavaju hladnoratovsko razmišljanje, već razotkrivaju da mnogi američki političari ne haju za globalni mir i da su opsednuti ratom.

Posle Drugog svetskog rata, SAD su izgradile najveći vojno-industrijski sistem na svetu. On proizvodi oružje, ali i razloge za rat, koji su usko povezani sa američkom ekonomijom. Od Korejskog poluostrva do Vijetnama, i od Iraka do Avganistana, svaka američka vojna intervencija služila je kao gorivo za ovu mašineriju. Sada je američkoj ratnoj mašineriji potrebna nova meta.

Kao druga po veličini svetska ekonomija, Kina je označena kao njen "neprijatelj".

Neki političari pozivaju na industrijsku mobilizaciju kako bi se pripremili za "budući rat", pa čak i odbrambenu industriju Kine mapiraju kao pretnju. Ova logika otkriva zavisnost američkog vojno-industrijskog kompleksa od rata i opsesiju Vašingtona da održi svoju globalnu hegemoniju, koristeći ratne profite za podršku ekonomskom razvoju.

Foto printskrin YouTube/Beyond Military

Putevi razvoja odbrambene industrije SAD i Kine su fundamentalno različiti. Kineska odbrambena industrija je prirodni produžetak njenog ekonomskog i proizvodnog razvoja, sa svojom odbrambenom industrijom razvijenom prvenstveno radi zaštite nacionalne bezbednosti.

Ona je kao drvo čije deblo predstavlja celu privredu, dok je njegova odbrambena industrija samo grana koja prirodno raste iz debla. Kontinuirana nadogradnja kineske vojne industrije uglavnom je odgovor na nove izazove sa kojima se suočava nacionalna bezbednost.

"Globalo tajms" podseća da Kina nije pljačkala ili napadala druge zemlje u prošlosti, niti će to činiti u budućnosti i procenjuje da je malo verovatno da će rasporediti vojne baze širom sveta, kao što su to učinile SAD.

SAD su, međutim, izabrale drugačiji put. Neki američki političari eksplicitno pozivaju na povećanje proizvodnje municije i uspostavljanje proizvodnih linija kako bi se pripremili za "rat punog obima" sa Kinom. Ovaj pristup liči na fabriku izgrađenu za rat, sa jedinstvenom svrhom proizvodnje uništenja i smrti.

Neki američki političari igraju opasnu igru. Čini se da veruju da će im vojne pripreme i industrijska mobilizacija dati prednost u konfrontaciji sa Kinom. Ali ovo razmišljanje je fatalna pogrešna procena: rat velikih razmera između velikih sila znači međusobno uništenje.

Foto US Army

Neki američki političari pozivaju na pripremu za rat. Ovaj predlog uopšte nije strateški plan, već oblik strateškog samouništenja. Ovo je slično igranju sa šibicama u buretu baruta: Možda mislite da možete kontrolisati plamen, ali kada lančana reakcija počne, rezultat će biti katastrofalan.

Foto printskrin YouTube/The Military Curiosity

Oni su slični kockarima koji znaju da mogu izgubiti sve, ali nastavljaju da podižu ulog. Razlika ovog puta je u tome što se opklada ne odnosi samo na američku budućnost, već i na budućnost ljudske civilizacije i mirnog razvoja sveta, ukazuje "Global tajms".

Odnos Kine i SAD jedan je od najvažnijih bilateralnih odnosa u svetu. Njena putanja će odrediti ne samo budućnost obe nacije, već i mir i stabilnost čitavog sveta. Ako neki američki političari nastave da osmišljavaju američku politiku prema Kini na osnovu logike rata, uvući će ceo svet u ambis, u borbi u kojoj nema pobednika. Svetu su potrebni mir i saradnja, a ne samodestruktivna priprema za rat.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje