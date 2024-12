RUSKI teški raketni sistem (TOS-1A) „solncepek“ izaziva strah među pripadnicima Oružanih snaga Ukrajine, izjavio je kapetan prvog reda iz rezervnog sastava, vojni ekspert Vasilij Dandikin.

Foto printskirn telegram vysokygovorit

On je u razgovoru sa ruskim medijima naveo karakteristike oružja kojim je ruska vojska gađala proteklih dana ukrajinske snage.

-U pitanju je vozilo na guseničnoj platformi. Kada puca, prvo stvara vakuumsku eksploziju koja stiže do neprijatelja, njegovog uporišta ili vozila. A na površini od nekoliko hektara, ukoliko je puna salva, stvara se temperatura od, recimo, do hiljadu stepeni, što uništava ljudstvo i neprijateljsku tehniku. Domet gađanja je do šest ili sedam kilometara, ali sada postoje sistemi koji omogućavaju da i do 15 kilometara. To umnogome olakšava delovanje posada, zbog čega neprijatelj lovi te sisteme, objasnio je on.

Foto printskrin Jutjub/Lampa znanja

To je oružje koje u principu ne ostavlja neprijatelju nikakve šanse za opstanak, to je očigledno, istakao je ekspert.

Stoga nije slučajno što su naši bacači plamena nagrađeni visokim nagradama, među kojima je i zvanje Heroja Ruske Federacije.

-Ovo je oružje kojeg se neprijatelj plaši. Konkretno, sada već postoji i takođe se koristi poboljšani sistem "tosočka", dodao je.

TOS-1A je teški raketni bacač kalibra 220 milimetara. Sistem „Solncepek“ napravljen je 2001. godine na bazi šasije tenka T-72. Sistem je predviđen za vatrenu podršku motorizovanih i tenkovskih jedinica. „Solncepek“ je opremljen modernizovanim lansirnim sistemom, kao i automatizovanim sistemom za navođenje.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje