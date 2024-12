INDIJA U GADNOM PROBLEMU KINESKI J-35A STIŽU U PAKISTAN: Do 2030. NJu Delhi bez ijednog naspram 400 neprijateljskih stelt aviona (VIDEO)

NEDAVNI izveštaji pakistanskih medija tvrde da je pakistanska vlada odobrila nabavku stelt lovaca J-35A iz Kine.

Predviđeno je da avion uđe u upotrebu u roku od 24 meseca.



U januaru, šef pakistanskog vazduhoplovstva, glavni maršal vazduhoplovstva Zaher Ahmed Baber Sidhu, izjavio je da je „osnova za nabavku stelt borbenog aviona J-31 već postavljena“ i da će on postati deo flote PAF-a „u skoroj budućnosti.”

J-35A je značajno unapređena verzija kineskog borbenog aviona J-31, razvijena za izvoz. U poređenju sa J-31, J-35A ima karakteristike:

Snažniji WS-19 motori nude poboljšane performanse i potisak

Sofisticiraniji radarski sistem i poboljšana fuzija senzora

Poboljšane aerodinamičke i stelt karakteristike

Širi spektar oružja, uključujući naprednije rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlja.



Treba se podsetiti da je u martu 2022. godine PAF uveo prvu seriju borbenih aviona J-10C u 15. eskadrilu „Kobre“, koja se nalazi u vazduhoplovnoj bazi Minhas.

J-10C, borbeni avion četvrte generacije plus-plus, je PLAAF-ov vrhunski borbeni avion u upotrebi. Njegove mnoge izvanredne karakteristike uključuju:

Smanjena radarska vidljivost

Napredni senzori i oružje

Snažni motori

Visoka manevarska sposobnost



J-10C je lakši i nosi manji teret od IAF-ovog Su-30MKI, ali ima bolju avioniku (AESA radar) i isplativiji je.

Pošto nema razloga da se veruje da su izveštaji pakistanskih medija o vladinom zelenom znaku za kupovinu J-35A netačni, verovatno je da bi do 2030. godine PAF mogao da upravlja sa 2 eskadrile J-35A, koje se sastoje od približno 40 lovaca.

Do iste godine, PLAAF (Kinesko ratno vazduhoplovstvo), za koji se trenutno veruje da je rasporedio oko 200 lovaca J-20, mogao bi da rasporedi duplo veći broj.

Za razliku od njih, IAF ne bi imao nijedan stelt lovac u svom inventaru do 2030. godine!

U najboljem slučaju, možemo se nadati da bi IAF dao veoma špekulativnu narudžbu za AMCA lovac koji je još u razvoju.

Važno je razumjeti kako bi nadolazeći stelt jaz mogao loše ugroziti indijsko odvraćanje.



STEALT OPASNOST

Stelt lovci imaju mnogo manji radarski presek (RCS) od ne-stelt lovaca. Pošto su otkrivanje i praćenje lovaca zasnovani na radaru, smanjeni RCS degradira sposobnost protivvazdušne odbrane. Domet radarske detekcije stelt lovaca je znatno manji nego kod nestelt lovaca, a domet za dobijanje traga (ciljanje) za oružje je proporcionalno još manji.

Performanse sistema protivvazdušne odbrane opadaju kada rade protiv stelt lovaca zbog njihovog manjeg dometa detekcije. Dok stepen degradacije zavisi od efikasnosti stelt oblikovanja, ono se uvek dešava.

Efikasnost prikrivenog lovca nikada ne treba procenjivati isključivo na osnovu njegovog smanjenog RCS-a. Mora se proceniti na osnovu kombinacije smanjenog RCS-a i njegovog dometa oružja. Manje prikriveni lovac može koristiti prikrivene rakete većeg dometa da pogodi svoj cilj bez otkrivanja.

Poznato je da je Kina razvila rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlja (PL-15 npr.)koje će omogućiti lovcima J-20 i J-35A da lansiraju svoje oružje pre nego što budu efikasno praćeni na radarima IAF-a.

Kao takvi, ne možemo odbaciti pretnju od strane stelt lovaca PLAAF-a i PAF-a jer oni nisu tako prikriveni kao američki stelt lovci.



POSLEDICE IGNORISANjA PRIKRIVENE PRETNjE

Nedavni geopolitički događaji su ilustrovali da zamrznuti konflikti ne dovode uvek do trajnog mira; oni mogu dovesti do ponovnog vrućeg sukoba. Nedavno oživljavanje sukoba u Siriji je primer za to. Kao i sukob u Ukrajini, koji je zamrznut posle sporazuma iz Minska, ali se ponovo razbuktao.

U Indiji živimo sa dva zamrznuta sukoba, oba sa vojno jakim protivnicima. Oživljavanje vrućih ratova iz ovih sukoba treba da se odvrati kroz dobar tempo vojnog napretka, čak i kada se miru energično teži. U slučaju Indije, ne vodi se energično ni ka miru ni odvraćanje.



MAKE-IN-INDIA ZAMKE

Indija s pravom teži dugoročnom odvraćanju sa svojom paradigmom proizvodnje odbrambenih sistema u Indiji. Međutim, ignorisanjem jačanja odbrambenih sposobnosti protivnika, dozvoljava se erodiranje kratkoročnog odvraćanja.

Od sticanja nezavisnosti, Indija je nastavila sa Make-in-India koristeći različitu terminologiju, kao što je licencna proizvodnja ili lokalna proizvodnja. Nažalost, to nije bio spektakularan uspeh, najverovatnije zbog birokratskog gušenja u proizvodnji odbrane u javnom sektoru, preteranog nepoverenja u privatni sektor i stranog mešanja na političkom i birokratskom nivou.

Do sada, većina sistema oružja projektovanih kao uspešne priče Make-in-India – LCA Mk.1, Pinaka, Akaš, ATAGS – su projekti koji su imali velika kašnjenja u vremenskom okviru, prekoračenja troškova i kvalitativne nedostatke. Oštar preokret trenda je malo verovatan.

Ubijanje paradigme Make-in-India neće eliminisati višeslojnu slabost koja pogađa paradigmu proizvodnje odbrane.

Da budemo jasni. Make-in-India treba energično nastaviti. Međutim, bilo bi pogrešno da indijsko Ministarstvo odbrane pokušava da Make-in-India samo pritiskom na dugmad koja može lako da pritisne, kao što je ograničavanje Oružanim snagama od direktnog uvoza ili onemogućavanje Make-in-India na osnovu geopolitičkih razmatranja.



LEKCIJE IZ UKRAJINSKOG SUKOBA

Sukob u Ukrajini je istakao dobro poznatu, ali često zaboravljenu realnost ratovanja – u kontekstu sistema naoružanja, brojevi su važni isto toliko, ako ne i više, od sofisticiranosti sistema naoružanja.

Sofisticiranost sistema oružja je važnija u kratkim sukobima koji su ograničeni u geografskom širenju. U dugotrajnim sukobima visokog intenziteta gde je geografska rasprostranjenost bojišta velika, brojevi su važniji.

Na primer, broj borbenih aviona koji mogu biti operativno raspoređeni moraju biti dovoljno veliki da pokriju celo bojište kako bi se sprečili neprijateljski prodori iz vazduha ili obezbedila pravovremena podrška na bojnom polju.

S obzirom na naše duge neprijateljske granice i sve veći jaz u “nevidljivosti”, pad snage eskadrila IAF-a sigurno će ugroziti njenu sposobnost da osigura indijsko nebo. Shodno tome, sposobnost IAF-a da odvrati agresiju naših protivnika se smanjuje.

(eurasiantimes.com/Vijainder K Thakur)

