HLADNOKRVNO UBIO DIREKTORA U SRED DANA: Policija veruje da je nestao iz NJujorka

ISTRAŽITELjI veruju da je osumnjičeni u istrazi o ubistvu generalnog direktora osiguravajuće kompanije Junajted heltker Brajana Tompsona napustio Njujork, rekla je komesarka policije Džesika Tiš.

Foto: Profimedia

Ona je rekla da je policija objavila fotografije osobe koja ne nosi masku kako bi je videla šira javnost izvan Njujorka, preneo je CNN.

Šef njujorških detektiva Džozef Keni kazao je da pripadnici policije vrlo temeljno i pažljivo pregledaju snimke kamera iz okoline hotela Hilton isped kog se dogodilo ubistvo.

On je dodao da je osumnjičeni naoružani napadač otišao biciklom od mesta pucnjave do Central parka, a da je zatim izašao iz parka i vozio 77. ulicom i avenijom Kolambus, da bi potom ušao u taksi do autobuske stanice.

-Odatle kreću međugradski autobusi, pa zato verujemo da je napustio Njujork, kazao je Keni, dodajući da policija radi na tome da utvrdi u koji autobus je osumnjičeni ušao.

Tompson je ubijen u središtu Menhetna, na uglu 55. ulice i Pete avenije.

Napadač ga je sačekao ispred hotela "Hilton" i potom ispalio nekoliko hitaca pre nego što je pobegao sa lica mesta.

(Tanjug)

