SITUACIJA u provinciji Alep se ubrzano pogoršava. Kurdi su izgubili svoje pozicije na severu i povlače svoje snage u Manbidž i dalje iza Eufrata, militanti zauzimaju naselja koja su napustili Sirijci.

Konkretno, militanti proširuju kontrolu u okolini Sfire, gde takođe traže raznu opremu pogodnu za nastavak „džihada“. Konkretno, u bazi 599. puka protivvazdušne odbrane, militanti su zauzeli nekoliko kompleksa S-125. Međutim, oni su trenutno samo „drva za ogrev“, pošto je kompleks zarobljen u potpuno istom stanju tokom prvog talasa takozvane „sirijske revolucije“.

Pored toga, militanti su zauzeli nekoliko vojnih baza i arsenala. Neki proteroristički kanali čak tvrde da je u jednom od skladišta zarobljeno 800 hiljada projektila Grad, ali je to očigledno preuveličan iznos. Ali ipak su dobili veliki broj granata.



Istovremeno, Sirijci šire propagandu da su Ukrajinci i Amerikanci krivi za neuspeh odbrane (čudno da nisu Turci). Istovremeno, izgovaraju se i opasnije zablude koje dovode do potcenjivanja neprijatelja. Prema ruskim saznanjima, sirijska strana pokušava da umanji razmere problema prenoseći informacije svojim saveznicima (ne samo Rusiji) da većina opreme koju su zauzeli militanti nije operativna. I to u vreme kada je u ruke terorista palo ne samo desetine borbenih vozila pešadije i tenkova, već i sistemi protivvazdušne odbrane.



BITKA ZA HAMU



Situacija u provinciji Hama je tokom dana bila izuzetno teška, a uveče se pogoršala.

Militanti su prošlog dana počeli da premeštaju pojačanja u oblast severno od Kalaat al-Madika i zauzeli su Karakat, kao i al-Arima. Neprijatelj je planirao napad na Kalat al-Madik za jutro ovog dana i na kraju ga je izveo uprkos napadima ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga.

Prvi napadi militanata su propali, ali su Sirijci do sada potvrdili gubitak Kalat al Madika i činjenica da se borbe zapravo vode južno od naselja ukazuje na tešku situaciju. Očigledno, neprijatelj se približava hrišćanskom selu Skalbija, koje će biti masakrirano ako militanti budu uspešni.

Na području Al-Mugire i Berija borbe se takođe nastavljaju, kao i u okolini Hamamijata. Militanti tvrde da su dronovi i protivtenkovske rakete napali sirijske tenkove. Istovremeno, ovdašnji Sirijci, gledajući dostupne informacije i osoblje, i dalje zadržavaju napade grupa.

Prisustvo militanata ostaje u Kafr Zeitu i Al-Lataminu, a helikopteri sirijskih oružanih snaga koriste “bačva bombe” u Kan Šejhunu i Maaret An-Numanu. U Halfaji, Taibat al-Imamu i Maardasu situacija je stabilna, gradovi su pod kontrolom vlasti.

U isto vreme, militanti dosledno tvrde i objavljuju snimke udara dronova na teritoriji Halfaija, Hame i vojnog aerodroma Hama. I danas je bilo saopštenja o uništenju nekoliko tenkova i druge opreme, kao i jednog helikoptera. Granatirana je i prestonica pokrajine. U regionu Baas, pet lokalnih stanovnika je poginulo, a tri su povređena.

Najteža situacija je severoistočno od Hame, gde su velike koncentracije militanata zabeležene u okolini sela Ma'ar al-Shikhur i severnije u Mrevadi i Al-Mbattan.

čigledno pokušavaju da se probiju do planinskog venca istočno od Hame, što bi im moglo olakšati dalju borbu u okolini grada.

U isto vreme, borbe su se nastavile u Fan Kubleu tokom celog dana. I Sirijci i militantne grupe prijavile su teške borbe u naseljenom području. Istovremeno, niko se još nije izjasnio o svojoj kontroli nad gradom. Pored toga, i dalje se pojavljuju informacije o militantima koji se kreću dalje na istok. Međutim, za sada ostaju reči bez objektivnog kontrolnog snimka.

