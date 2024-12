ZELENSKI IMA NOVI PLAN: Evo kako misli da vrati okupirane teritorije

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da se njegova zemlja zalaže za završetak rata sa Rusijom i povratak dela svoje teritorije diplomatskim putem nakon što se Kijev pridruži NATO-u.

Foto: EPA/JUSTIN LANE/Shutterstock/Novosti ilustracija

U ekskluzivnom intervjuu za Kjodo njuz u predsedničkoj palati u Kijevu, Zelenski je rekao da podrška partnera "nije dovoljna" i pozvao NATO da što pre pozove Kijev na pregovore o članstvu sa vojnom alijansom.

On je naveo da je "teško ponovo zauzeti silom neke od ruskih okupiranih delova zemlje, uključujući Krim koji je Rusija anektirala 2014. godine".

- Našoj vojsci nedostaje snage da to uradi. To je tačno. Moramo da pronađemo diplomatska rešenja. Ali takvi koraci se mogu razmatrati tek kada budemo znali da smo dovoljno jaki da Rusija ne može da pokrene novu agresiju na Ukrajinu - istakao je ukrajinski lider, napominjući da je rat ušao u "komplikovani period".

Na pitanje da li smatra da će se podrška SAD Ukrajini nastaviti nakon što novoizabrani predsednik Donald Tramp preuzme dužnost, Zelenski je rekao da Tramp i njegov tim znaju poziciju Ukrajine i njen "Plan pobede", koji ima za cilj da je stavi u "snažnu poziciju" kako bi se omogućilo diplomatsko rešenje.

Foto: Tanjug/AP

- Oni proučavaju plan i mi ćemo se čuti sa njima. Ali neće biti kapitulacije od strane Ukrajine. To je činjenica i mislim da on to razume - istakao je i dodao da računa na dodatne razgovore sa novim američkim predsednikom kako bi "detaljnije objasnio određene stvari".

Zelenski je rekao i da je gotovo izvesno da će severnokorejski vojnici, raspoređeni u zapadnoj Rusiji, na kraju biti korišćeni kao "topovsko meso na prvim linijama sukoba".

On nije naveo koliko je severnokorejskih vojnika, prvobitno prebačenih u istočnu Rusiju u oktobru, ubijeno ili ranjeno u borbi protiv ukrajinskih snaga.

- Postoje dokazi da je oko 12.000 severnokorejskih vojnika raspoređeno u ruskoj oblasti Kursk koja se graniči sa Ukrajinom, ali Kijev treba da ima dokaz pre nego što otkrije tačan broj žrtava. Mnogi severnokorejski vojnici u budućnosti će biti poslati na prve linije rata, a nesporno je da će ih ruski predsednik Vladimir Putin koristiti kao topovsko meso da smanji gubitke za vojsku svoje zemlje - istakao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ono što bi moglo biti važnije na duge staze, jeste to da će severnokorejske vojnike obučavati ruska vojska u stvarnim ratnim uslovima kako bi stekli znanja o modernom ratovanju, kao što je korišćenje dronova i drugih novijih tehnologija.

- To bi imalo ogroman uticaj na Aziju i druge zemlje ako bi takvo znanje vratili u Severnu Koreju - upozorio je ukrajinski lider.