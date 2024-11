POLITIKOLOG Jevgenij Mihajlov je u razgovoru za RT prokomentarisao Blumbergovu vest da je Vladimir Zelenski dao „snažan signal da je spreman da ne vraća teritorije“.

- Takozvana snažna izjava Zelenskog ima za cilj dalju eskalaciju sukoba. On kaže Zapadu: „Naoružajte moje brigade i poraziću Ruse. Navodno, on optužuje Zapad da su samo dve brigade od deset naoružane, a on je spreman da se bori i da spusti starosnu granicu na 18 godina, odnosno da se bori do poslednjeg Ukrajinca - smatra politikolog.

Po njegovom mišljenju, Zelenski odlično razume da su „mirovni pregovori i kraj rata krah njegove političke karijere“.