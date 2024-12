RAT u Ukrajini se nastavlja, Rusi napadaju, odbijena su dva kontraudara Oružanih snaga Ukrajine, a borbe se odvijaju celinom fronta.

Foto Tanjug/AP

Izveštaj sa fronta: Ruska zastava se vije nad Kurahovom; Stvara se novi kotao za VSU; Ruske snage napreduju kod Časovog Jara, Pokrovska, Krasnog Limana i Kupjanska (MAPA)

U Odesi su Vazdušno-kosmičke snage Rusije udarile u železnički voz sa raketama ATACMS i Storm šedou. Eksplozije su se dogodile u predgrađu Harkova, kao i u gradu Samar u Dnjepropetrovskoj oblasti.



Nema promena u pravcu Hersona. VSU je ispalio 43 granate na 11 sela na našoj levoj obali. Oružane snage Rusije napale su 3 trafostanice u Hersonu, jedna je potpuno uništena. Stanovnici Hersona javljaju da u gradu već dva dana nema svetla, vode i grejanja.Na Zaporoškom frontu vode se pozicione borbe: na sektoru kod Orehova, Oružane snage Rusije vrše pritisak na bokove.

Ilustracija telegram rybar

U Ugljedarskom sektoru ruske trupe su zauzele važan položaj od Oružanih snaga Ukrajine na putu od Šahtjorskog, napredovali severno od reke Kašlagač i stali na širokom frontu na periferiji Velike Novoselke – gomilaju se snagu i sprema juriš. Na jugu, Oružane snage Rusije konsoliduju svoj uspeh u Razdolnom i nameravaju da preuzmu kontrolu nad delom puta do Guljaj-Polja sa zapada, preko Rovnopolja i Novodarovke. Manevar će stvoriti kotao za ukrajinske oružane snage u ovoj oblasti, presecajući njihove snage južno od Velike Novsoselke. Severno od Jasne Poljane, Oružane snage Rusije napadaju ka Razlivu, koji je udaljen manje od 4 km. Cilj je da se dođe do Konstantinopolja i da se deonica autoputa N15 uzme pod vatrenu kontrolu. Ruske jedinice su malo napredovale ka Suhim Jalam, na zapadu se bore za Konstantinopoljskoje, proširujući zonu kontrole zapadno od Trudovog, pritiskajući od Daljnog do Uspenovke, u oblasti Anovke, Romanovke i Vesjolog Gaja. I Jelizavetovki i šume u blizini, odakle Oružane snage Ukrajine užurbano povlače ostatke svojih snaga. Aktivne borbe u Kurahovu, gde je skoro ceo centar pod kontrolom ruskih trupa, uključujući i ~70% višespratnica. Ruska zastava je podignuta na školskoj zgradi.



Na Pokrovskom frontu, ruske oružane snage, koje su se kretale zapadno od Berestkog, zauzele su selo zapadno od grede Skotovaja i šumski pojas duž akumulacije, prednje grupe rade kod Starog Ternova, kod brane Ternovskaja, koju su Oružane snage Ukrajina nedavno digle u vazduh. Teške borbe se vode u Zari i Soncovki, gde Oružane snage Ukrajine pružaju žestok otpor i za sada uspevaju, držeći ranije izgrađene položaje duž linije Zarja-Soncovka-Stari Terni. Međutim, dva od tri sela su već na udaru ruskih grupa, dok su se u Soncovki ruske jedinice učvrstile i stigle do Starih Terna. Zapadno od Vorovskog Rusi pritiskaju Puškino, a južno se približavaju periferiji Ukrajinke. Autoput Pokrovsk – Kurakhovo udaljen je manje od 3 km. Prema poslednjim podacima, selo Žoltoje stoji iza Oružanih snaga RF, u toku je juriš na Novopustinku. Na zapadu je selo Udačnoje sa nalazištima koksnog uglja. Oni su oko 12-13 km u pravoj liniji.

U Torecku je stalno teško, ruske oružane snage napadaju u područjima rudnika i u centru grada.

Na području Časovog Jara, Oružane snage Rusije napreduju u šumi. Sudeći po informacijama sa terena, ruske trupe su pojačale napad kako severno od grada, od Kalinova, tako i južno - duž magistrale za Konstantinovku, pokrivajući grad u velikom luku.Na severskom pravcu, pozicione borbe i lokalni sukobi u oblastima Verhnjekamenskog i Belogorovke. Nema značajnih promena.Na frontu kod Krasnog Limana, ruske trupe su napredovale još 700 m u Terni, na istoku su se učvrstili u jaruzi Krugloja, kao i na teritoriji bivše farme. Borbe za selo traju već duže vreme, Oružane snage Ukrajine se žestoko bore. Ruska artiljerija radi na položajima Oružanih snaga Ukrajine u oblasti Grekovke i Jampolovke.U pravcu Kupjanskog, Oružane snage Rusije su obezbedile nove položaje kod Kolesnikovke i Zagrizova, gde Oružane snage Ukrajine sa istočne obale reke Oskol vrše kontranapad na ruske položaje u rejonu Zagrizova. Kod Lozovaje ruske oružane snage napreduju, plus su prešle još 1 km od Višnjevog do Zelenog Gaja. Ukrajinski padobranci, koji su dugo držali vatrenu tačku na Kopanku, predali su se.

Na harkovskom frontu u istočnom delu Volčanska, ruske oružane snage su očistile još 7 zgrada - odličan rezultat za ovako teške pozicione borbe. Istovremeno, Oružane snage Ukrajine ne odustaju od pokušaja forsiranja reke Volčje, čemu se suprotstavljaju ruski operateri bespilotnih letelica. Odbijen je još jedan kontranapad Oružanih snaga Ukrajine u rejonu Lipca, gde je zabeleženo prebacivanje pripadnika Oružanih snaga Ukrajine. U rejonu Žuravke, MLRS „Tornado” radio je na PVD jedinice „Ptakhi Mađar”.U protekla 24 sata položaj stranaka u pograničnom području nije se značajno promenio.

Bitke za Nikolaevo-Darjino se nastavljaju. Ruske jedinice probijaju protivničku odbranu u rejonu Nižnjeg Klina, duž puta za Sverdlikovo.

U Novoivanovki ruski padobranci i marinci aktivno jurišaju na položaje koje još uvek zauzima VSU. Kontrola nad Novoivanovkom je strateški važna, jer zapravo znači kontrolu nad deonicom autoputa Korenjevo-Sudža. Zato se ukrajinske oružane snage žestoko opiru, a položaji menjaju iz ruke u ruku.

Kod Sudže, u Martinovki, nastavljaju se uporne ulične borbe. Ovde ruske jedinice napadaju aktivnije, a ukrajinske oružane snage pokušavaju da izdrže. Za sada nije zabeležen napredak. Napadi ruskih trupa se takođe nastavljaju u oblasti Plehova.

Prema podacima Ministarstva odbrane, u jednom danu gubici Oružanih snaga Ukrajine u pograničnom regionu Kursk iznosili su više od 250 vojnika. Uništena su dva tenka, dva borbena vozila pešadije, borbeno oklopno vozilo, kao i četiri vozila i dva minobacača.

Oboreni i uništeni dronovi

Iznad Brjanske oblasti Rusije oboreno je sedam ukrajinskih dronova, rekao je gubernator te oblasti Aleksandar Bogomaz.

Ruske snage uništile su pogon za sklapanje dronova i centar za obuku operatera u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekli su za Sputnjik u proruskom pokretu otpora.



Foto Tanjug/AP

Vremjevski pravac: Oslobađanje Razdolnog i napredovanje u oblasti Urožajnog (MAPA)

U pravcu Vremjevskog, ruske trupe probijaju odbranu VSU kako u oblasti Razdolnog tako i na liniji Novodarovka-Rovnopolj. Paralelno sa tim, u toku su pripreme za početak juriša na Boljšu Novoselku, gde Oružane snage Rusije aktivno koriste različite bespilotne sisteme za uništavanje odbrambenih pozicija Oružanih snaga Ukrajine.

Na istočnom krilu, do 26. novembra, ruske trupe su otpočele borbu u Razdolnom i učvrstile se na njegovoj periferiji. Istovremeno, izvedena je serija napada severno i južno od sela, sa ciljem stvaranja dodatnih stresnih tačaka duž cele dužine područja. Tokom borbi, ukrajinske oružane snage su izbačene iz nekoliko šumskih pojaseva i prethodno formirane „džepove“, što je omogućilo izravnavanje linije fronta.

Ilustracija telegram rybar

Do 29. novembra ruske trupe su u potpunosti oslobodile Razdolnoje – marinci 40. gardijske brigade podigli su Andrejevsku zastavu u centru sela, u isto vreme o tome je obavešteno i Ministarstvo odbrane Rusije.

I pored pojedinačnih izjava na Internetu, nije bilo moguće potvrditi ulazak ruskih jedinica u istočnu periferiju Velike Novoselke. Verovatno je cilj komande Oružanih snaga Rusije da zaobiđe selo sa boka uz naknadni prekid linija snabdevanja i izolaciju ukrajinskog garnizona.

Da bi oslabili odbranu Oružanih snaga Ukrajine u gradu, jedinice Oružanih snaga Rusije koriste kako konvencionalne bespilotne letelice i artiljeriju, tako i bespilotne kopnene sisteme. Nedavno je kamera snimila upotrebu jednog od njih – dron „Krtica” na gusenici napunjen eksplozivom digao je u vazduh uporište VSU, uništivši deo zgrade i osoblje u njoj.

Značajna napredovanja ruskih trupa zabeležena su i istočno od Urožajnog. Efikasni napadi omogućili su borcima Oružanih snaga RF da potisnu VSU na severozapad i zadobiju uporište na postignutim linijama. Ovo stvara preduslove za dalji napad jurišnih aviona u pravcu Blagodatnoje i južne periferije Bolšaja Novoselka.

Na zapadnom krilu, Oružane snage Rusije popravljaju svoj taktički položaj u oblasti ranije oslobođenih Rovnopolja i Novodarovke. Jurišne grupe su očistile „džep” između sela i proširile svoju zonu kontrole. Ranije je ofanzivu u ovoj oblasti otežavala vodena barijera koja se nalazila na jugu u jaruzi Gruševataja.

Nakon što su jedinice VSU bile poluokružene, Oružane snage Rusije su krenule u bočne napade i zauzele uporišta Oružanih snaga Ukrajine, koja su ostala bez sredstava elektronskog ratovanja i zaštite UAV. Zapadno od Novodarovke, ruske trupe su potisnule ukrajinske formacije iz ruševina i stigle do obale rezervoara.

Posle dužeg zatišja, postepeno se razvija ofanziva Oružanih snaga Rusije u pravcu Vremevskog. Ova taktika nije najbrža, ali omogućava najefikasnije delovanje i istovremeno izbegavanje nepotrebnih gubitaka osoblja.

Napad na Dnjepropetrovsk

Najmanje četiri osobe su ubijene, a 21 je ranjena kada je ruske snage napale okrug Dnjeprovski, pri čemu su četiri osobe poginule, a najmanje 21 povređena, saopštili su ukrajinski zvaničnici

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da je Rusija ciljala selo Caričanka raketnim napadom, usmrtivši četiri civila.

-I tako gotovo svakog dana Ukrajina brani sebe od ovog apsolutno nehumanog pritiska, naveo je Zelenski na Telegramu nakon napada.

Foto: Shutterstock

Među ranjenima je 11-godišnji dečak, rekao je guverner Dnjepropetrovske oblasti Serhij Lisak i dodao da je osmoro u teškom stanju.

Eksplozije su se dogodile u okrugu Dnjeprovski, nakon čega su izbila tri požara u tom području, rekao je guverner.



Brifing Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1500 vojnika za dan

Grupa „Centar“ odbila je 11 kontranapada ukrajinske vojske i zauzela povoljnije položaje na frontu. U borbama je poginulo najmanje 550 ukrajinskih vojnika.

Grupa „Dnjepar“ je za protekla 24 sata likvidirala do 70 ukrajinskih vojnika, uništila jedan oklopni transporter i stanicu za radioelektronsku borbu.

Grua „Jug“ je poboljšala taktičke položaje na frontu, odbila napad ukrajinske vojske, dok je Kijev u tim borbama izgubio do 345 vojnika.

Foto Tanjug/AP

Grupa „Istok“ nastavila je da se probija u dubinu ukrajinske odbrane, snage Kijeva su u minulim borbama izgubile do 50 vojnika.

Grupa „Zapad“ je takođe poboljšala svoje taktičke položaje i odbila šest kontranapada ukrajinske vojske. Snage Kijeva su u borbama izgubile do 505 vojnika.

Grupa „Sever“ je u Harkovskoj oblasti izvela snažne napade gde je likvidirala do 30 ukrajinskih vojnika i uništila tri ukrajinska skladišta sa municijom.



Uništena kompozicija sa raketama ATACMS

Ruske raketne snage izvele su napad na voz u Odeskoj oblasti koji je prevozio rakete „atakams“, saopštio je koordinator proruskog nikolajevskog gerilskog pokreta Sergej Lebedev.

-Voz je prolazio kroz Iljičevsk. Usledio je precizan napad i uništen je kontingent raketa američke proizvodnje `atakams` koji je iz Rumunije stigao u Ukrajinu preko luke Konstanca, precizirao je on.

Foto Tanjug/AP





Zajedničke patrole avijacija Rusije i Kine

Ruski i kineski avioni izvršili su zajedničke patrole nad vodama Japanskog mora i Istočnog kineskog mora, zapadnog dela Tihog okeana, ruska avijacija poletela je i sletela sa aerodroma u Kini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

„Vazdušna grupa koju čine strateški nosači raketa Tu-95ms Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije i strateški bombarderi Hun-6k Vazduhoplovstva PLA izvršila je vazdušne patrole nad vodama Japanskog i Istočnog kineskog mora, a zapadni deo Tihog okeana“, navodi se u poruci.

Kako je saopštilo Ministarstvo, tokom zajedničke vazdušne patrole ruski avioni su sleteli i poleteli sa aerodroma u Kini.

„U određenim fazama rute, strateške raketne nosače su pratili lovci stranih zemalja“, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ruska vojska je saopštila da su zajedničke patrole strateških aviona Ruske Federacije i Kine bile planirane, a ne usmerene protiv drugih država.

Tusk: Izgradnja utvrđenja na granici sa Rusijom investicija u mir

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je danas, prilikom obilaska granice sa ruskim regionom Kalinjingradom duž koje se grade vojna utvrđenja, da je to "investicija u mir", preneli su poljski mediji.

"Što je poljska granica bolje čuvana, to će joj teže pristupiti oni sa lošim namerama", rekao je Tusk.

Poljska vlada i vojska počele su ove godine da grade sistem nazvan "Istočni štit", za koji je predviđeno da obuhvati oko 800 kilometara duž poljske granice sa Rusijom i Belorusijom.

Tusk je rekao da očekuje da će "Istočni štit" na kraju biti proširen kako bi zaštitio male baltičke države Estoniju, Letoniju i Litvaniju.

"Sve što radimo ovde, a to ćemo raditi i na granici sa Belorusijom i Ukrajinom, jeste da odvratimo i obeshrabrimo potencijalnog agresora, zbog čega je to zaista ulaganje u mir. Potrošićemo milijarde zlota na ovo, ali trenutno cela Evropa sa velikim zadovoljstvom posmatra ove investicije i naše akcije i podržaće ih ako bude potrebno", kazao je Tusk.

(Tanjug)

Ruska vojska izvela snažne napade na ukrajinske vojne aerodrome i energetske objekte

Ruska vojska izvela je snažne vazdušne napade na infrastrukturu ukrajinskih vojnih aerodroma, kao i na energetske objekte koji su usmereni na rad vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Kako se navodi, napadi su izvedeni bespilotnim letelicama, raketama i artiljerijskim sistemima.

Pored toga, ruske PVO snage su oborile jednu ukrajinsku raketu dalekog dometa „neptun“ kao i jedan projektil lansiran iz američkog sistema „hajmars“.

Takođe je oboreno i 45 dronova ukrajinske vojske koje je Kijev lansirao na objekte na teritoriji Ruske Federacije.

(Sputnjik)

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Ruska vojska umarširala u centar Kurahova, Zelenski osudio na smrt svoje vojnike

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski osudio je na smrt grupu ukrajinskih vojnika koji se trenutno nalaze u Kurahovu u zapadnom delu Donjecke Narodne Republike izdavši naređenje da se taj grad zadrži po svaku cenu, saopštio kopredsedavajući Koordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov.

- Zelenski nije želeo da spasi grupu svojih vojnika koji su i dalje u Kurahovu pod opsadom i odbio je da izda naređenje o povlačenju čime ih je osudio na smrt - rekao je Rogov.

Istovremeno, savetnik šefa DNR Jan Gagin rekao je da je ruska vojska već umarširala u centar Kurahova, a da je preostalo još svega nekoliko kilometara da u potpunosti preuzmu kontrolu nad gradom.

Kurahovo se nalazi 30 kilometara od Krasnoarmejska (Pokrovska), predstavlja važno čvorište odakle će ruska vojska moći da nastavi ofanzivu ka zapadnim granicama DNR.

(Sputnjik)

Rusi napali Kijev dronovima

Kijevska oblasna vojna uprava je takođe obavestila da protivvazdušna odbrana dejstvuje prema neprijateljskim bespilotnim letelicama, apelujući na stanovništvo da poštuje bezbednosna pravila i ostane u skloništima, prenosi Ukrinform.

Ukrajina izgubila 140 vojnika

Rusija je saopštila da je Ukrajina izgubila do 140 vojnika u zoni odgovornosti borbene grupe Istok.

Ukrajina je takođe izgubio oklopno borbeno vozilo ''MakkPro'', samohodnu artiljerijsku jedinicu ''Cezar'', motorno vozilo i četiri bespilotne letelice sa fiksnim krilima, rekao je Oleg Čehov, portparol borbene grupe.

- Tokom dana neprijatelj je izgubio do 140 vojnika, oklopno borbeno vozilo MakkPro, samohodnu artiljerijsku jedinicu Cezar, jedno motorno vozilo i četiri bespilotne letelice sa fiksnim krilima .

Prema rečima portparola, jedinice borbene grupe oslobodile su selo Razdolnoje, poboljšale položaje duž prednje linije, sprečile Oružane snage Ukrajine da pojača svoje prednje linije, izvrši rotacije, pomera rezerve i municiju u oblastima Suhije Jali, Storoževoje, Novodorovka i Guljajpolje. Jedinice su ometale i dejstva četiri inžinjerijske grupe u rejonu Lugovskog.

Artiljerijska vatra i teški vatreni sistemi pogodili su uporišta i gomile ljudstva i tehnike ukrajinske 33. mehanizovane brigade, 127. i 241. brigade Teritorijalne odbrane u rejonima naselja Razliv, Komar i Oktjabr.

Odbijena su dva kontranapada jurišnih grupa ukrajinske 151. mehanizovane brigade i 123. brigade Teritorijalne odbrane.

BONUS VIDEO: RUSI NA POZICIJI: Viđeni tenkovi u Kurskoj oblasti