KREMLJ UPOZORAVA: Nastavićemo sa vazdušnim napadima na Ukrajinu

RUSIJA će nastaviti sa praksom izvođenja vazdušnih napada na ukrajinske vojne objekte u slučaju da Kijev nastavi da koristi oružje dalekog dometa po ciljevima na teritoriji Ruske Federacije, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto AP

Kako je rekao, predsednik Rusije Vladimir Putin je nedavno upozorio da je odluka zapadnih lidera da dozvole Ukrajini da koriste rakete za gađanje meta u dubini Rusije neodgovorna i da predstavlja eskalaciju, te da to iziskuje odgovor Moskve.

- Ta gađanja ukrajinskih vojnih objekata i jeste naš odgovor i takva praksa će biti nastavljena - naglasio je Peskov.

Govoreći o razmeštanju mirotvoraca u Ukrajini, Peskov je rekao da će to biti moguće samo uz saglasnost svih strana, ali da to neće rešiti prvobitne uzroke zbog čega je do konflikta uopšte i došlo.

- Da bismo izašli na trajektoriju rešavanja problema, potrebno je rešiti prvobitne uzroke konflikta, a u ovom pitanju je sve daleko komplikovanije nego slanje mirotvoraca - rekao je on i podsetio da Rusija ima jasno definisane parametre rešavanja ukrajinskog konflikta.

