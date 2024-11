"SPREMNI SMO ZA INTENZIVAN RAT " Netanjahu se oglasio nakon primirja sa Hezbolahom

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je u četvrtak da je dao instrukcije izraelskoj vojsci (IDF) da se pripremi za intenzivan rat ukoliko libanski pokret Hezbolah prekrši najnovije primirje.

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP

- Ako dođe do većeg kršenja primirja, mi ćemo svaki put delovati hirurški precizno, kao što to činimo sada, i svom snagom - rekao je Netanjahu u prvom intervjuu od stupanja primirja između Izraela i Hezbolaha na snagu, preneo je Tajms of Izrael.

Kako je javio TV Kanal 13, Netanjahu je u četvrtak uveče trebao da okupi na sastanku svoje savetnike ''kako bi razmotrili nastavak rata na drugim frontovima''.

Izraelski premijer je naveo da primirje u Libanu može trajati kratko, dodajući da ga je Izrael tokom prvog dana poštovao. Na pitanje zašto Izrael ne stvara tampon zonu na jugu Libana, on je kazao da je opasnost od kopnene invazije otklonjena.

Prema njegovim rečima, IDF je uništio spoljnu infrastrukturu na granici, kao i podzemne bunkere i tunele. Netanjahu je, takođe, kazao da će se stanovnici sa severa Izraela vraćati kući u etapama, "kada budu osetili da je ono što on kaže tačno".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

UNIŠTEN IZRAELSKI TRANSPORTER U GAZI: Hamas objavio fotografiju na svom telegram kanalu