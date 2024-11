"ZAPAD NE PREZA OD UPOTREBE NAJPRLJAVIJIH TEHNOLOGIJA" Lavrov: Pokušavaju da organizuju obojenu revoluciju u Gruziji

ZAPAD pokušava da organizuje obojenu revoluciju u Gruziji, saopštio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, govoreći na 20. sastanku šefova bezbednosnih agencija i obaveštajnih službi zemalja članica ZND.

- Kolektivni Zapad provocira unutrašnje sukobe, žarišta napetosti i ne preza da upotrebi prljave geopolitičke tehnologije – od organizovanja informacionih ratova velikih razmera do direktnog pokretanja obojenih revolucija, kao što sada pokušavaju da urade u Gruziji - rekao je ministar.

I direktor Spoljne obaveštajne službe (SVR) Ruske Federacije Sergej Nariškin je istakao da se Gruzija suočava sa još jednim pokušajem Zapada da organizuje državni udar u zemlji.

- Danas je Tbilisi suočen sa još jednim pokušajem obojene revolucije, odnosno pokušajem državnog udara, nadajmo se da će propasti, kao što su propali i drski pokušaji Zapada da uzdrmaju Belorusiju i Kazahstan - rekao je Nariškin.

Kako je istakao Aleksandar Bortnikov, direktor ruskog FSB, iza nereda u Gruziji stoje zapadne obaveštajne službe.

- U okviru sprovođenja agresivne politike Severnoatlantske alijanse na postsovjetskom prostoru, šire se subverzivne aktivnosti zapadnih obaveštajnih službi, diplomatskih resora i nevladinih organizacija i medija pod njihovom kontrolom. Nedavno, svojim zajedničkim naporima bukvalno su progurali rezultate glasanja, koji su odgovarali Zapadu, na predsedničkim izborima u Moldaviji i pokušali da izvedu još jednu obojenu revolucija u Gruziji - rekao je Bortnikov.

- Sve to ukazuje na to da je koketiranje sa Zapadom povezano sa značajnim bezbednosnim rizicima, koji se, uz svako odstupanje od evroatlantskog vektora, mogu razviti u punu pretnju suverenitetu i ustavnom poretku - dodao je on.

(Sputnjik)

