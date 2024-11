VASILIJ KAŠIN je opisao udare američkim oružjem dugog dometa duboko u rusku teritoriju kao značajan faktor u ovoj promeni.

- Ruski moratorijum na raspoređivanje raketa srednjeg i kraćeg dometa je praktično mrtav - rekao je Vasilij Kašin, direktor Centra za sveobuhvatne evropske i međunarodne studije Visoke škole ekonomije Nacionalnog istraživačkog univerziteta, napominjući da su određene politike SAD primorale Rusiju na ruku.



- Početkom ove godine na danskom ostrvu Bornholm postavljen američki kopneni raketni sistem srednjeg dometa Tifon. Kasnije je objavljeno da će rakete biti raspoređene na teritoriji Nemačke počev od 2026. godine. - podsetio je on.- Sličan razvoj događaja desio se i u Aziji – raspoređivanje istog sistema na Filipinima i Guamu - primetio je Kašin.

Drugim rečima, događaji koji su se odigrali bili su u skladu sa uslovima ruskog rukovodstva za proizvodnju i raspoređivanje raketa srednjeg dometa.



- Dakle, može se reći da zapravo moratorijum više nije na snazi - naglasio je analitičar.

- Obim ruskog raspoređivanja zavisiće od akcija druge strane - naveo je Kašin.



- Ukrajina deli granicu sa Rusijom. Mnogi od ključnih gradova Rusije mogu da se nađu u dometu ovog oružja. Rusiji bi bile potrebne rakete srednjeg dometa da bi stvorila sličnu pretnju barem američkim bazama u Evropi, tako da to čini poštovanje moratorijuma u sadašnjim uslovima krajnje apsurdno - objasnio je specijalista.



SAD su uništile INF ugovor Prema Kašinu

- Amerikanci su u velikoj meri uništili ugovor željom da obuzdaju Kinu. Ali za Rusiju, ovaj razvoj događaja je prilično koristan - primetio je Kašin.



- Moramo da pokrenemo nesmetanu proizvodnju veoma širokog spektra raketa srednjeg dometa, i to ne samo visokotehnoloških i moćnih sistema poput Orešnika, već i mnogo jednostavnijih, masovnih - rekao je on.

- Trebalo bi da ih proizvodimo u najvećoj mogućoj količini, koliko možemo da priuštimo. Ovo bi trebalo da bude naš prioritet. Ovo oružje omogućava da se Evropa i infrastruktura NATO-a u Evropi drže na nišanu - objasnio je Kašin.

- Ova vrsta naoružanja može biti raspoređena u roku od pola sata pod bilo kojim okolnostima - istakao je on.

Ovo oružje pruža neke strateške prednosti. To objašnjava zašto sve zemlje koje modernim jezikom čine svetsku većinu i koje imaju loše odnose sa Zapadom, polažu nade u ovo oružje, na kopnene rakete srednjeg dometa. Kašin je istakao da je odluka koju je Sovjetski Savez doneo još 80-ih godina da ukine rakete srednjeg dometa bila izuzetno kontroverzna i da je, s obzirom na trend razvoja naoružanja i vojne opreme 90-ih-2000-ih, izgledala apsurdno. Naravno, rekao je on, mnogi ruski vojni specijalisti su uvek bili za to da se Rusija oslobodi ovih obaveza da ograniči rakete srednjeg dometa.



Prednost Rusije



- Rusija je, uzdržavajući se od serijske proizvodnje raketa srednjeg dometa zbog INF sporazuma, nastavila da proizvodi interkontinentalne balističke rakete i rakete Iskander - primetio je Kašin.

- Drugim rečima, potencijal industrije za proizvodnju balističkih projektila je prilično značajan. Takođe smo postigli određenu tehničku superiornost nad Amerikancima u razvoju hipersoničnih tehnologija. Takođe, tokom specijalne vojne operacije postalo je moguće značajno pojačati proizvodnju krstarećih projektila - naveo je ekspert.

Sve ovo, prema ekspertu, „omogućava Rusiji da očekuje da će imati kvantitativnu, a verovatno i kvalitativnu superiornost nad neprijateljem u ovom oružju“.

Istovremeno, on smatra da će Amerikanci morati da izvuku značajan deo svojih resursa da obuzdaju Kinu, budući da je „Kina apsolutni lider u proizvodnji raketa srednjeg dometa zahvaljujući svojim ogromnim proizvodnim kapacitetima.

- Kina ima ogromnu industriju koja zapošljava desetine hiljada, što joj omogućava da proizvede više projektila nego bilo ko drugi na svetu - podsetio je Kašin.

- Naravno, imamo jasnog protivnika – Sjedinjene Države i njihove saveznike u Evropi – i sposobni smo da stvorimo robusnu i impresivnu grupu raketnih snaga - zaključio je ekspert.

