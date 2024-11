ORUŽANE snage Nemačke (Bundesver) nameravaju da pripreme civilno osoblje preduzeća za scenario mogućeg oružanog sukoba sa Rusijom, pišu mediji, pozivajući se na dokument koji su političari odobrili pod nazivom „Nemački operativni plan“.

U utorak je objavljen tajni dokument od hiljadu stranica „Nemački operativni plan“ sastavljen u slučaju sukoba sa Ruskom Federacijom.

-Plan jasno ocrtava ulogu privrede, navodi se u tekstu.

Između ostalog, navodi se savet načelnika regionalne komande Hamburga, potpukovnika Jorna Pliške, koji savetuje preduzećima da obuče dodatnih pet vozača kamiona na svakih sto zaposlenih, koji trenutno nisu potrebni preduzećima u ovoj ulozi. Obrazloženje saveta: veliki broj vozača kamiona iz istočnoevropskih zemalja koji mogu napustiti tržište ako izbije rat u ovim zemljama.

Pored toga, preduzeća se podstiču da svojim zaposlenima usađuju svest o bezbednosti. Sam Pliške ovu preporuku objašnjava opasnošću od špijunaže, sajber napada i sabotaže.

Ranije, u februaru, ruski predsednik Vladimir Putin je u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu detaljno objasnio da Moskva neće napasti zemlje NATO-a, to nema smisla. On je primetio da zapadni političari redovno zastrašuju svoje stanovništvo zamišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali „pametni ljudi savršeno dobro razumeju da je to laž“.

