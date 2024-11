HLADAN TUŠ ZA ZELONSKOG Šolc: Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa ''Taurus''

NEMAČKI kancelar Olaf Šolc izjavio je danas da Nemačka neće slati Ukrajini krstareće rakete dugog dometa "taurus" jer bi to, kako je naveo, značilo direktno uključivanje Nemačke u rat.

Šolc je na taj način odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše pisanje medija da su SAD odobrile isporuku raketa dugog dometa Ukrajini za napade u dubini teritorije Rusije. Nemački kancelar je ukazao da bi korišćenje nemačkih raketa "taurus" u ratu između Ukrajine i Rusije značilo da Nemačka prihvata zajedničku odgovornost za kontrolu meta, čime bi, de fakto, postala strana u ratu.

- To je nešto što ne mogu i ne želim da uradim - naveo je Šolc, ističući da je Nemačka i do sada zabranjivala Ukrajini da nemačkim oružjem koje joj je do sada isporučeno gađa ciljeve na dubini ruske teritorije.

Svetski mediji, među kojima Rojters i "Njujork tajms", javili su u nedelju da je administracija odlazećeg predsednika SAD Džozefa Bajdena odobrila Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko na ruskoj teritoriji.

U međuvremenu je tu informaciju večeras potvrdio visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj, dok iz Vašingtona još uvek nema zvanične potvrde.

