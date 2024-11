NEĆE biti lako Donaldu Trampu, koji je pobedio na predsedničkim izborima u SAD, da ukine dozvolu Kijevu za izvođenje raketnih udara duboko u rusku teritoriju - u ovom slučaju bi mogao izbiti sukob sa američkom vojno-političkom elitom, a mogao bi biti i optužen za predaju interesa zemlje, rekao je za RIA Novosti Vladimir Bruter, ekspert Međunarodnog instituta za humanitarno-političke studije.

- Bajden je doneo takvu odluku da Tramp ne može tek tako da je promeni. Ako je Tramp jednostavno povuče, to će značiti konfrontaciju sa političkom elitom, sa vojnom elitom, sa elitom Stejt departmenta... Tramp će odmah biti proglašen za gubitnika i ljudsko biće koje predaje Ameriku u interesu Putina - rekao je Bruter.

Ekspert je pojasnio da bi sama Bajdenova odluka mogla biti tehnička.

- Neki zarez može biti negde pomeren - predložio je.

- Tramp razume da je to tako. To vidimo po tome što nema reakcije Trampa. Da je Tramp imao jasan stav po ovom pitanju, već bismo znali jer je on generalno pričljiv... Pitanje je šta je efikasan i jeftin način da se situacija promeni. Nakon ovoga (Bajdenova odluka – prim. aut.) Tramp će morati jednostrano da poništi ovu odluku, ako želi bilo kakav pokret ka pregovorima - naglasio je ekspert.

Ranije je Njujork tajms, pozivajući se na neimenovane predstavnike američke administracije, izvestio da je američki predsednik Džo Bajden prvi put odobrio upotrebu američkih raketa dugog dometa od strane Ukrajine za napad na rusku teritoriju. Prema izvorima, prvi udari duboko u rusku teritoriju najverovatnije će biti izvedeni raketama ATAKAMS.

Stigla reakcija iz zvanične Moskve

Kako je rekao pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov, dozvola za udar duboko u Rusku Federaciju, ako bude prihvaćena, znači novi krug napetosti. On je takođe podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin jasno formulisao stav Moskve u vezi sa odlukama o udarima dalekometnim oružjem na rusku teritoriju.

Putin je ranije rekao da zemlje NATO-a ne razgovaraju samo o mogućoj upotrebi zapadnog oružja dugog dometa od strane Kijeva, već u suštini odlučuju da li će se direktno uključiti u ukrajinski sukob. Direktno učešće zapadnih zemalja u ukrajinskom sukobu promeniće njegovu suštinu, Rusija će biti prinuđena da donosi odluke na osnovu pretnji koje su joj tako stvorene, istakao je ranije ruski predsednik.



