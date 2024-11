TRAMP JEDINA NADA Novoizabrani predsednik SAD bi mogao da preispita odluku o napadu na Rusiju

NOVOIZABRANI predsednik SAD Donald Tramp mogao bi da preispita odluku svog prethodnika Džozefa Bajdena o napadima američkim oružjem unutar teritorije Rusije, izjavio je predstavnik tranzicionog tima Trampa za TASS.

Tanjug





Prema njegovim rečima, u SAD postoji samo jedan predsednik u svakom konkretnom vremenskom periodu.

- Do podneva 20. januara 2025. godine taj predsednik je Džo Bajden. Odluku o upotrebi tih raketa donosio je on. Ali (do promene predsednika) nije ostalo puno - dodao je predstavnik tima novoizabranog predsednika SAD.

Večeras je, prema pisanju Njujork tajmsa, Rojtersa i još nekih medija, amdinistracija odlazećeg predsednika Džozefa Bajdena odobrila Ukrajini da koristi dalekometne krstareće rakete ATACMS za udare duboko u rusku teritoriju, a nakon toga, to su, kako je preneo Figaro, učinile i Francuska i Velika Britanija, dopuštajući korišćenje raketa SCALP/Storm Shadow.

Pentagon je odbio da za TASS komentariše informacije o ukidanju ograničenja na upotrebu američkog naoružanja za udare duboko u Rusku Federaciju.

Bela kuća i Stejt department još nisu odgovorili na zahtev ove ruske agencije da pruže komentar.

Bajden će 20. januara 2025. preneti ovlašćenja šefa države na Donalda Trampa.

