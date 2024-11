ŠEF PENTAGONA OTKRIO: Sukob u Ukrajini će se rešiti samo na ovaj način

KONFLIKT u Ukrajini biće rešen za pregovaračkim stolom, rekao je američki sekretar za odbranu Lojd Ostin na konferenciji za novinare u Darvinu u Australiji.

Foto: Jutjub/Printskrin/GoArmiVestPoint

- Želimo da budemo sigurni da je Ukrajina u najboljoj poziciji da zaštiti svoje interese. Međutim, to je rešeno u budućnosti, i verujem da će – čuli ste me ranije da kažem – na kraju dana to biti rešeno kroz pregovore - rekao je šef Pentagona nakon sastanka sa svojim australijskim i japanskim kolegama u subotu, prenela je agencija TASS.