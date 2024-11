RAT U UKRAJINI: Rusi probijaju odbranu VSU kod Kurahova i Pokrovska; Ukrajinci uništili ruski BUK-M1; Žestoke borbe kod Časovog Jara (VIDEO)

RAT u Ukrajini – 997. dan. Nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je predsednika Vladimira Putina da povuče trupe s teritorija koje su pod ruskom kontrolom. Putin je istakao da "mogući sporazumi treba da uzmu u obzir interese Rusije i da budu zasnovani na novim teritorijalnim realnostima. "Minsk 3" se neće dogoditi, potreban nam je pravi mir, poručuje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto Tanjug/AP

Rusi uništili fabriku dronova

Ruska vojska uništila je pogon za proizvodnju dronova u ukrajinskom Nikolajevu, poginulo je 12 ukrajinskih vojnika, među njima i strani plaćenici, rekli su za Sputnjik u proruskom pokretu otpora.

Foto: Printskrin

Oboreni ukrajinski dronovi

Iznad Brjanske oblasti oborena su dva ukrajinska drona, rekao je gubernator Aleksandar Bogomaz. Još tri drona oborena su iznad Belgorodske i Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Zelenski: Pregovori sa Rusijom ako treće zemlje ojačaju Ukrajinu

Vladimir Zelenski je rekao da bi pregovori s Rusijom bili mogući ako bi treće zemlje podržale i ojačale Ukrajinu.

-Pod uslovom da Ukrajina ne bude nasamo sa Rusijom, pod uslovom da bude jaka.... Ako govorimo o uslovima u kojima smo sada, kada nismo ojačani u nekim važnim elementima, takvi pregovori bi za Ukrajinu bili gubitnički“, rekao je on za „Ukrajinski radio“.

On je rekao i da Kijev nije dobio ni polovinu od preko 170 milijardi dolara pomoći koliko su obećale SAD.

Foto Tanjug/ Christoph Soeder, Pool Photo via AP

Pentagon je ranije saopštio da je ukupna suma sredstava izdvojenih za UKrajinu od početka sukoba premašila 182 milijarde dolara.

Zelenski je u intervjuu tvrdio i da Ukrajina sprovodi testiranje četiri tripa raketa domaće proizvodnje.

On je krajem avgusta rekao da je prva ukrajinska balistička raketa prošla testiranje, ali nije precizirao kolikog je dometa raketa, a kasnije je savetnik šefa kabineta Zelenskog Mihail Podoljak je naveo da je domet 600-700 kilometara.



Rusi probijaju odbranu VSU kod Kurahova i Pokrovska

"Hrabri" nastavljaju da probijaju odbranu Oružanih snaga Ukrajine, jurišaju na Kurakhovo i napreduju do Pokrovska.



-Na južnom krilu ruske trupe jurišaju na Novu Iljinku (poseban mikrookrug Kurahova na severnoj obali Kurahovskog rezervoara).

-U Novoselidovki ruske trupe su napredovale u južnom delu naselja i dalje na jug duž većeg broja šumskih pojaseva u oblasti širine do 3,3 km do dubine od 1,5 km.

-Jugozapadno i zapadno od Novoaleksejevke, ruske oružane snage su napredovale duž šumskih pojaseva u području širine do 2 km do dubine do 1 km.

-U Jurjevki je ruska jurišna grupa ušla u severni deo sela.

-Na severnom krilu nastavljaju se sukobi u oblasti Petrovke, severozapadno od Selidova i kod Lisovke.

Retki snimci sa goPro kamere u regionu Kurska (VIDEO)

Delić sekunde pre nego što je Lancet pogodio laki MLRS Sivalka VM-5 Oružanih snaga Ukrajine na bazi kamioneta u regionu Kursk.

Sudeći po snimku bespilotne letelice Zala, pogođen je i sam operater.

Žestoke borbe oko grada: Rusi napreduju kod Časovog Jara (MAPA)

Ruska vojska razbija odbranu u Časovom Jaru, probijajući se južno od Ivanovskog, iza Klešćejevke i Andrejevke.

Pravac Časov Jar:

Južno od Ivanovskog, ruske trupe su napredovale duž niza šumskih pojaseva i zauzele deo trakta Stupki u području širine do 4 km do dubine od 1,5 km, biće poslati neprijateljski analitičari.

U oblasti Kleščejevke ruska vojska je napredovala na području širine do 4 km do dubine do 1,5 km.

Uz prugu od Andrejevke do Zelenopolja, Oružane snage Rusije su zauzele deonicu širine do 2,5 km.

Ukrajinci uništili ruski PVO BUK-M1

Jedinica dronova u 27. Pečerskoj brigadi Nacionalne garde uništila je ruski protivvazdušni raketni sistem BUK-M1 vredan deset miliona dolara, izjavio je danas ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko.

Video-snimak postavljen na Telegram kanalu koji je podelio Klimenko, čije ministarstvo nadgleda Nacionalnu gardu, pokazuje da je sistem gađan na jednom od "najkritičnijih područja na frontu", bez preciziranja o kojem području se radi, preneo je "Kijev independent".

Foto: Printscreen

Generalštab je jutros objavio da je Rusija izgubila 999 sistema protivvazdušne odbrane od početka napada na Ukrajinu, a sa najnovjim gubitkom - hiljadu.

Raketne sisteme zemlja-vazduh BUK-M1 iz sovjetskog doba koriste i Ukrajinci i Rusi u ovom ratu.

Eksplozije u Harkovu

Nekoliko eksplozija odjeknulo je u blizini Harkova nakon što je u toj oblasti objavljena vazdušna opasnost, prenose lokalni medij.

Sirene su se oglasile u 16.17 po lokalnom vremenu i u Harkovskoj i u Sumskoj oblasti Ukrajine.

-U Harkovu su se čule eksplozije, verovatno po obodu grada, navodi se.

Situacija u Kurskoj oblasti: Vsu izgubio 33000 vojnika u Kursku

Ukrajinska vojska je za protekla 24 sata izgubila 255 vojnika na kurskom pravcu, tri oklopna vozila i jednu stanicu za radioelektronsku borbu, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Jedinice grupe „Sever“ su nanele gubitke ukrajinskim brigadama u blizini mesta Aleksandrija, Darjino, Martinovka, MArjevka, Nikolajevo-Darjino, Pogrebka i Sverdlikovo u Kurskoj oblasti.

Iz Ministarstva odbrane Rusije navodi se da ruske snage nastavljaju sa likvidacijom ukrajinskih snaga na tom potezu.

Ukupno je ukrajinska vojska do sada na tom pravcu izgubila više od 32.930 vojnika, 213 tenkova, 136 borbenih vozila, 115 oklopnih transportera i 284 artiljerije.

Brifing Ministarstva obdrane Rusije: VSU izgubio više od 2000 vojnika, 16 artiljerijskih oruđa

Ruska vojna grupa „Centar“ preuzela je kontrolu nad dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici – Lennjinsko i Makarovka. U borbama je nanela gubitke ukrajinskim brigadama u mestima Petrovka, Dilejevka, Selidovo, Iljinka, Novogrodovka i Novodmitrovka i odbila četiri kontranapada. Ukrajinske snage su u tim borbama izgubile više od 370 vojnika, jedan oklopni transporter, pet borbenih vozila, dve haubice „msta-B“, tri haubice D-30 i jedno protivtenkovsko oružje „rapir“.

Ukrajinske snage su u zoni dejstva ruske vojne grupe „Istok“ izgubile do 140 vojnika, dva tenka, dve samohodne artiljerije „akacija“.

Ruska grupa „Sever“ likvidirala je do 70 ukrajinskih vojnika na harkovskom pravcu. Uništene su i četiri haubice D-30, kao i dva skladišta naoružanja i municije.

Grupa „Zapad“ odbila je dva kontranapada snaga Kijeva i u tim borbama likvidirala do 440 ukrajinskih vojnika. Borbe su se vodile u blizini mesta Kirovska, Ternov i Krasni Liman u DNR. Takođe, uništeno je i devet ukrajinskih borbenih automobila, jedan lasnirni sistem „partizan“.

Jedinice grupe „Dnjepar“ likvidirale su proteklog dana do 110 ukrajinskih vojnika, a u borbama je uništena i jedna haubica M777 američke proizvodnje. Borbe su se vodile u blizini mesta Orehov, Novoandrejevka, u Zaporoškoj oblasti, Mihajlovka i Kamišani u Hersonskoj oblasti.

Grupa „Jug“ likvidirala je do 625 ukrajinskih vojnika u blizini mesta Slavjansk, Severk, Dačno, Andrejevka, Dobrovolje i Kurahovo u Donjeckoj Narodnoj Republici. Uništene su i dve haubice D-30, kao i dve ukrajinske stanice za radioelektronsku borbu. Takođe, uništeno je i jedno skladište municije.

Ruska avijacija i raketne snage gađale su objekte energetske infrastrukture u Ukrajini koje koristi vojska. Takođe, mete jučerašnjih gađanja bili su i vojni aerodromi, skladišta oružja i municije. Na meti su bili i objekti gde ukrajinska vojska čuva bespilotne letelice.

Sikorski najavio "Vajmarski trougao plus" o Ukrajini

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski najavio je sastanak lidera u formatu "Vajmarski trougao plus" povodom rata u Ukrajini, sledeće nedelje u Varšavi.

Poljski ministar spoljnih poslova organizuje sastanak usred telefonskog poziva nemačkog kancelara Olafa Šolca sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Sikorski veruje da se "sve ubrzava". S tim u vezi, on okuplja čelnike ministarstava spoljnih poslova Francuske i Nemačke, a očekuje i predstavnike "drugih važnih evropskih zemalja" i novu visoku predstavnicu Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaju Kalas.

Na sastanak je pozvan i šef ukrajinskog MIP-a.

Vajmarski trougao je neformalno međunarodno udruženje Nemačke, Poljske i Francuske, koje je nastalo 1991. godine. Unija je dobila ime po nemačkom gradu Vajmaru, gde je održan prvi sastanak ministara tri države.

Cilj grupe je bio da unapredi Poljsku na njenom putu ka pridruživanju Evropskoj uniji i NATO-u. Međutim, udruženje nastavlja da postoji i nakon što je Poljska ušla u NATO i EU i jedna je od inicijativa za razvoj ideja EU.

Tokom invazije u punom obimu, Vajmarski trougao se sastao dva puta po pitanju podrške Ukrajini protiv ruske agresije – 12. juna 2023. u Parizu i 15. marta 2024. u Berlinu.

(Unijan)

Rusi zauzeli Lenjinsko i Makarovku

Oružane snage Ruske Federacije oslobodile su naselja Lenjinsko i Makarovka u Donjeckoj Narodnoj Republici.

"Kao rezultat uspešnih ofanzivnih dejstava, jedinice grupe trupa Centar oslobodile su selo Lenjinsko, a trupe Vostok, naselje Makarovka u DNR", saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

(Izvestija)

Fedorov: Napad dronovima na Zaporožje

Ruske snage su ujutru dronovima napale Zaporoški okrug, oštećeni objekat kritične infrastrukture, saopštio je Ivan Fedorov, šef Zaporiške OVA.

(Ukrinform)

U ruskom napadu dronovima na Kijev oštećena stambena zgrada

U ruskom udaru tokom noći na Kijev, ostaci drona pali su na stambenu zgradu u prestonici.

Prema KGVA, upozorenje o vazdušnom napadu u Kijevu trajalo je skoro tri sata. Za to vreme, snage protivvazdušne odbrane su otkrile i uništile do desetak ruskih bespilotnih letelica širom grada.

Usled pada ruševina u višespratnoj stambenoj zgradi oštećeni su balkoni i prozori, nema izveštaja o povređenima.

(Unijan)

Foto: Ministarstvo odbrane Ruske Federacije/Printscreen

Šef japanske diplomatije nenajavljeno u Kijevu

Ministar spoljnih poslova Japana Takeši Ivaja doputovao je u nenajavljenu posetu Ukrajini.

Ivaja stigao u Ukrajinu na razgovore sa zvaničnicima, očigledno da bi pokazao posvećenost Tokija Kijevu u njegovoj borbi protiv ruske vojne agresije, koja sada uključuje severnokorejske trupe.

Nakon što je prisustvovao regionalnom ekonomskom skupu u Peruu, Ivaja je doputovao u Kijev i postao prvi japanski ministar koji je posetio zemlju otkako je premijer Šigeru Išiba preuzeo dužnost prošlog meseca.

(Ukrajinska pravda)

Ruske trupe zauzele Maksimovku i i još 10 naselja

U pravcu Harkova, ruske trupe napadaju kod Volčanska i Visoke Jaruge.

U Donjeckoj oblasti ruska vojska zauzela je selo Maksimovka, i napredovala kod Berestovoje, Kleščejevke, Andrejevke i još šest mesta.

(Unian)

Ruski PVO oborio tokom noći 34 ukrajinske bespilotne letelice

Tokom noći ruska PVO oborila je 34 ukrajinske bespilotne letelice iznad ruske teritorije, saopštilo je rusko ministarszvo odbrane

U saopštenju ae navodi da je 20 dronova oboreno iznad Kurske oblasti , 11 iznad Brjanske u Kaluškoj oblasti.

(Ria Novosti)